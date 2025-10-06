IBM améliore ses capacités d’observabilité pour aider les équipes chargées des activités informatiques à optimiser leurs performances, leur résilience et leurs dépenses dans des environnements complexes.
L’augmentation des coûts, l’explosion des cyber-risques, la multiplication des environnements hybrides et les changements rapides liés à l’adoption de l’IA ont transformé les activités informatiques en un exercice d’équilibre entre rapidité, résilience et efficacité.
Les entreprises jonglent désormais avec des milliers d'applications sur le cloud hybride et les charges de travail d'IA. Pour de nombreuses équipes, cette échelle de complexité est impossible à gérer avec des efforts manuels seuls. L'IA est devenue indispensable. Lorsqu’elle est intégrée directement aux outils sur lesquels les équipes s’appuient, elle permet de décloisonner les données, les intervenants et les flux de travail pour fournir une visibilité transparente sur la performance, les coûts, les risques et la conformité, afin de simplifier les activités, de passer plus vite en production et de réduire les risques.
Au cœur de cette stratégie d'amélioration des capacités d'observabilité se trouve une expérience d'observabilité intelligente intégrée dans IBM Instana, Turbonomic, Concert et bien d'autres.
Cette expérience partagée est modulaire : les entreprises peuvent adopter ce dont elles ont besoin dès aujourd’hui et l’étendre en fonction de l’évolution de leurs besoins. En unifiant l'observabilité, l'optimisation des ressources, la conformité et l'automatisation en une seule expérience connectée, IBM aide les équipes à passer des mesures d’urgence à l'innovation, en veillant à ce que les applications restent résilientes, efficaces et alignées sur les objectifs métier.
Les principales capacités de l’expérience partagée sont les suivantes :
Les enjeux pour les activités informatiques augmentent. Selon Forrester, 77 % des décideurs américains en matière de technologie constatent des niveaux de prolifération technologique « modérés à étendus » qui entraînent des coûts insoutenables, des délais de distribution plus lents et des risques de sécurité accrus (Forrester, 2024). De plus, les temps d’arrêt peuvent coûter aux entreprises plus d’un million de dollars par heure (ITIC, 2024).
Les entreprises ont besoin d’autre chose que d'outils ponctuels : elles ont besoin d'expérience connectée en matière d'observabilité, d'optimisation et de résilience. En intégrant l'IA dans les activités quotidiennes, IBM permet aux services informatiques de réduire le travail, de gérer les coûts, d'automatiser la résilience et d'accélérer l'innovation.
IBM Observability se distingue en offrant :
Ensemble, ces capacités simplifient les activités et aident les services informatiques à générer une valeur métier mesurable, et pas seulement à maintenir le fonctionnement des systèmes.
Cela ne se limite pas aux activités informatiques. Il s’agit d’une intelligence opérationnelle alimentée par l’IA, fournie par le biais d’une expérience d’observabilité intelligente intégrée couvrant Instana, Turbonomic, Concert et bien d’autres, avec un accompagnement à chaque étape.
Découvrez comment IBM Observability peut aider votre entreprise à simplifier la complexité et à accroître la résilience, ou contactez votre représentant commercial IBM pour commencer.