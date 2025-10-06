Calcul et serveurs Automatisation informatique

IBM offre une expérience d'observabilité intelligente et intégrée pour simplifier la complexité informatique et accroître la résilience

Publié 10/06/2025

IBM améliore ses capacités d’observabilité pour aider les équipes chargées des activités informatiques à optimiser leurs performances, leur résilience et leurs dépenses dans des environnements complexes.  

L’augmentation des coûts, l’explosion des cyber-risques, la multiplication des environnements hybrides et les changements rapides liés à l’adoption de l’IA ont transformé les activités informatiques en un exercice d’équilibre entre rapidité, résilience et efficacité. 

Les entreprises jonglent désormais avec des milliers d'applications sur le cloud hybride et les charges de travail d'IA.  Pour de nombreuses équipes, cette échelle de complexité est impossible à gérer avec des efforts manuels seuls.  L'IA est devenue indispensable. Lorsqu’elle est intégrée directement aux outils sur lesquels les équipes s’appuient, elle permet de décloisonner les données, les intervenants et les flux de travail pour fournir une visibilité transparente sur la performance, les coûts, les risques et la conformité, afin de simplifier les activités, de passer plus vite en production et de réduire les risques.

Observabilité intelligente et unifiée

Au cœur de cette stratégie d'amélioration des capacités d'observabilité se trouve une expérience d'observabilité intelligente intégrée dans IBM Instana, Turbonomic, Concert et bien d'autres. 

Cette expérience partagée est modulaire : les entreprises peuvent adopter ce dont elles ont besoin dès aujourd’hui et l’étendre en fonction de l’évolution de leurs besoins. En unifiant l'observabilité, l'optimisation des ressources, la conformité et l'automatisation en une seule expérience connectée, IBM aide les équipes à passer des mesures d’urgence à l'innovation, en veillant à ce que les applications restent résilientes, efficaces et alignées sur les objectifs métier. 

Les principales capacités de l’expérience partagée sont les suivantes :

  • Intelligence et intégration partagées : une couche de données unifiée, une authentification unique, une navigation transparente et une interface utilisateur et des flux de travail cohérents connectent les équipes et les outils. 
  • observabilité de bout en bout : le service informatique bénéficie d'une visibilité approfondie sur les services distribués, les applications basées sur l'IA, l'infrastructure et les réseaux afin de détecter et de résoudre les problèmes plus rapidement. 
  • assurance de la performance alignée sur les coûts : les entreprises équilibrent les performances et l’efficacité, garantissant que les applications métier répondent aux indicateurs clés de performance sans dépenser plus.
  • résilience, risque et conformité : les équipes tirent avantage de protections proactives et d’automatisation intelligente, qui réduisent les risques tout en rationalisant la conformité.
  • IA agentique associée aux activités : l’IA agentique fournit des informations contextuelles, une détection proactive et une résolution automatisée à l’échelle. 
  • assistance IA : une fonctionnalité pilotée par l’IA intégrée à des outils qui permet de proposer des conseils contextuels, de suggérer les étapes suivantes et de rationaliser la résolution à l’échelle. 

Les enjeux pour les activités informatiques augmentent. Selon Forrester, 77 % des décideurs américains en matière de technologie constatent des niveaux de prolifération technologique « modérés à étendus » qui entraînent des coûts insoutenables, des délais de distribution plus lents et des risques de sécurité accrus (Forrester, 2024). De plus, les temps d’arrêt peuvent coûter aux entreprises plus d’un million de dollars par heure (ITIC, 2024). 

Les entreprises ont besoin d’autre chose que d'outils ponctuels : elles ont besoin d'expérience connectée en matière d'observabilité, d'optimisation et de résilience. En intégrant l'IA dans les activités quotidiennes, IBM permet aux services informatiques de réduire le travail, de gérer les coûts, d'automatiser la résilience et d'accélérer l'innovation. 

Pourquoi choisir IBM ?

IBM Observability se distingue en offrant : 

  • Un modèle de données unifié et une IA transparente intégrés dans des flux de travail automatisés
  • une approche ouverte et hybride qui s’intègre aux écosystèmes et aux outils existants
  • l’assistance par l’IA est intégrée dans les offres IBM Observability, notamment Instana, Turbonomic et Concert, offrant à tous les professionnels de l’informatique, des développeurs aux DSI, des informations intégrées et contextuelles pour stimuler la productivité
  • l’expertise approfondie du domaine IBM en matière d’observabilité, d’automatisation et d’activités informatiques pilotées par l’IA

Ensemble, ces capacités simplifient les activités et aident les services informatiques à générer une valeur métier mesurable, et pas seulement à maintenir le fonctionnement des systèmes.

Cela ne se limite pas aux activités informatiques. Il s’agit d’une intelligence opérationnelle alimentée par l’IA, fournie par le biais d’une expérience d’observabilité intelligente intégrée couvrant Instana, Turbonomic, Concert et bien d’autres, avec un accompagnement à chaque étape. 

Découvrez comment IBM Observability peut aider votre entreprise à simplifier la complexité et à accroître la résilience, ou contactez votre représentant commercial IBM pour commencer. 

