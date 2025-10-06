Au cœur de cette stratégie d'amélioration des capacités d'observabilité se trouve une expérience d'observabilité intelligente intégrée dans IBM Instana, Turbonomic, Concert et bien d'autres.

Cette expérience partagée est modulaire : les entreprises peuvent adopter ce dont elles ont besoin dès aujourd’hui et l’étendre en fonction de l’évolution de leurs besoins. En unifiant l'observabilité, l'optimisation des ressources, la conformité et l'automatisation en une seule expérience connectée, IBM aide les équipes à passer des mesures d’urgence à l'innovation, en veillant à ce que les applications restent résilientes, efficaces et alignées sur les objectifs métier.

Les principales capacités de l’expérience partagée sont les suivantes :

Intelligence et intégration partagées : une couche de données unifiée, une authentification unique, une navigation transparente et une interface utilisateur et des flux de travail cohérents connectent les équipes et les outils.

: une couche de données unifiée, une authentification unique, une navigation transparente et une interface utilisateur et des flux de travail cohérents connectent les équipes et les outils. observabilité de bout en bout : le service informatique bénéficie d'une visibilité approfondie sur les services distribués, les applications basées sur l'IA, l'infrastructure et les réseaux afin de détecter et de résoudre les problèmes plus rapidement.

: le service informatique bénéficie d'une visibilité approfondie sur les services distribués, les applications basées sur l'IA, l'infrastructure et les réseaux afin de détecter et de résoudre les problèmes plus rapidement. assurance de la performance alignée sur les coûts : les entreprises équilibrent les performances et l’efficacité, garantissant que les applications métier répondent aux indicateurs clés de performance sans dépenser plus.

: les entreprises équilibrent les performances et l’efficacité, garantissant que les applications métier répondent aux indicateurs clés de performance sans dépenser plus. résilience, risque et conformité : les équipes tirent avantage de protections proactives et d’automatisation intelligente, qui réduisent les risques tout en rationalisant la conformité.

: les équipes tirent avantage de protections proactives et d’automatisation intelligente, qui réduisent les risques tout en rationalisant la conformité. IA agentique associée aux activités : l’IA agentique fournit des informations contextuelles, une détection proactive et une résolution automatisée à l’échelle.

: l’IA agentique fournit des informations contextuelles, une détection proactive et une résolution automatisée à l’échelle. assistance IA : une fonctionnalité pilotée par l’IA intégrée à des outils qui permet de proposer des conseils contextuels, de suggérer les étapes suivantes et de rationaliser la résolution à l’échelle.

Les enjeux pour les activités informatiques augmentent. Selon Forrester, 77 % des décideurs américains en matière de technologie constatent des niveaux de prolifération technologique « modérés à étendus » qui entraînent des coûts insoutenables, des délais de distribution plus lents et des risques de sécurité accrus (Forrester, 2024). De plus, les temps d’arrêt peuvent coûter aux entreprises plus d’un million de dollars par heure (ITIC, 2024).

Les entreprises ont besoin d’autre chose que d'outils ponctuels : elles ont besoin d'expérience connectée en matière d'observabilité, d'optimisation et de résilience. En intégrant l'IA dans les activités quotidiennes, IBM permet aux services informatiques de réduire le travail, de gérer les coûts, d'automatiser la résilience et d'accélérer l'innovation.