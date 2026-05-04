IBM Db2 Genius Hub prend désormais en charge Google Vertex AI et Intel Gaudi pour l’inférence de l’IA

Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre mission visant à offrir une flexibilité et des performances inégalées en introduisant officiellement la prise en charge de Vertex AI et des accélérateurs d’IA Intel Gaudi.
Chez IBM, nous avons toujours estimé que vos données ne devaient pas rester cloisonnées ; elles doivent être le moteur qui alimente l’intelligence de votre entreprise. C’est pourquoi nous avons lancé IBM Db2 Genius Hub : une couche opérationnelle unifiée, pilotée par l’IA agentique, conçue pour transformer la façon dont vous gérez et optimisez vos environnements Db2, offrant ainsi une expérience de base de données autonome.
Dès le premier jour, Genius Hub a été conçu pour gérer les workloads d’IA les plus exigeants, offrant une prise en charge native d’Amazon Bedrock, des accélérateurs AMD Instinct et des GPU NVIDIA H100 Tensor Core pour alimenter l’expérience d’IA agentique.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre mission visant à offrir une flexibilité et des performances inégalées en introduisant officiellement la prise en charge de Vertex AI et des accélérateurs d’IA Intel Gaudi.
Dans le paysage en constante évolution de l’IA générative, le « modèle unique » est un mythe. Les entreprises doivent pouvoir choisir le matériel et les écosystèmes cloud qui correspondent le mieux à leurs exigences spécifiques en matière de latence, à leurs structures de coûts et à leurs besoins de souveraineté des données.
En étendant notre prise en charge à Google Vertex AI et Intel Gaudi, nous offrons aux clients Db2 la liberté de créer et de faire évoluer l’inférence de l’IA exactement comme ils le souhaitent :
Bien que le cloud offre une grande agilité, nous comprenons que bon nombre de nos clients, en particulier ceux évoluant dans des secteurs hautement réglementés comme la finance et la santé, ont besoin de la sécurité d’un environnement sur site.
Db2 Genius Hub est conçu pour l’ère du cloud hybride. Que vous conserviez vos données derrière votre propre pare-feu ou que vous évoluiez à l’échelle mondiale dans le cloud, nous avons la solution adaptée à vos besoins.
Pour ceux qui privilégient le contrôle absolu et la gravité des données, Db2 Genius Hub prend en charge du matériel haute performance au sein de votre propre centre de données. Vous pouvez exploiter tout le potentiel de :
Si votre stratégie privilégie le cloud, Db2 garantit une compatibilité comparable entre les principaux fournisseurs, vous permettant de déplacer vos workloads sans réécrire vos applications :
La transition du « dialogue avec les données » vers l’« IA agentique », où l’IA peut raisonner, planifier et exécuter des tâches, exige une infrastructure robuste. En prenant en charge un large éventail de puces et de plateformes cloud, IBM Db2 Genius Hub garantit que votre base de données n’est pas seulement un simple espace de stockage, mais une rampe de lancement ultra-rapide pour la nouvelle génération d’agents d’IA.
Prêt à moderniser votre infrastructure ? Les clients Db2 actuels peuvent passer aux éditions Db2 AI dès aujourd’hui pour bénéficier d’un accès complet à Genius Hub et à ces nouvelles capacités d’inférence.
S’inscrire pour un essai gratuit