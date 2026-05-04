IBM Db2 Genius Hub prend désormais en charge Google Vertex AI et Intel Gaudi pour l’inférence de l’IA

Chez IBM, nous avons toujours estimé que vos données ne devaient pas rester cloisonnées ; elles doivent être le moteur qui alimente l’intelligence de votre entreprise. C’est pourquoi nous avons lancé IBM Db2 Genius Hub : une couche opérationnelle unifiée, pilotée par l’IA agentique, conçue pour transformer la façon dont vous gérez et optimisez vos environnements Db2, offrant ainsi une expérience de base de données autonome.

Dès le premier jour, Genius Hub a été conçu pour gérer les workloads d’IA les plus exigeants, offrant une prise en charge native d’Amazon Bedrock, des accélérateurs AMD Instinct et des GPU NVIDIA H100 Tensor Core pour alimenter l’expérience d’IA agentique.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre mission visant à offrir une flexibilité et des performances inégalées en introduisant officiellement la prise en charge de Vertex AI et des accélérateurs d’IA Intel Gaudi.