Db2 Genius Hub ajoute des capacités autonomes nouvelle génération

Le plus grand pas en avant réside dans l’exécution. Avec cette version, les agents d’IA de Db2 Genius Hub peuvent proposer et exécuter des opérations sur la base de données avec l’accord de l’utilisateur. Cela signifie que les équipes peuvent passer plus directement du diagnostic à l’action sans perdre le contrôle de ce qui se passe en production.

La partie la plus lente de nombreux incidents n’est pas de trouver le problème. C’est de traduire une recommandation en une action adaptée, de la valider et de l’exécuter en toute sécurité. Les actions approuvées comblent ce fossé sans écarter l’intervention humaine.

Ainsi, un agent peut proposer une mesure opérationnelle spécifique, telle que la mise à jour de configurations ou la création d’un index, puis attendre que l’administrateur de base de données l’examine et l’approuve avant son exécution. Genius Hub ne se limite plus à expliquer ce qui s’est passé et à suggérer la marche à suivre. Il peut désormais aider à mettre en œuvre l’étape suivante.