Db2 Genius Hub ajoute des capacités autonomes nouvelle génération

Au début de l’année 2026, nous avons présenté la nouvelle expérience de base de données autonome Db2, optimisée par Db2 Genius Hub. S’appuyant sur un réseau d’agents d’IA, Db2 Genius Hub a été conçu pour assister les administrateurs de bases de données dans trois domaines clés : la maintenance, la correction et la réponse agentiques.
À l’occasion de la conférence Think 2026, nous présentons la prochaine étape de l’évolution de l’autonomie : Db2 Genius Hub passe d’une IA qui recommande à une IA qui agit, sous supervision humaine et dans le respect de limites définies. Jusqu’à présent, Db2 Genius Hub jouait un rôle consultatif par nature, aidant les équipes à analyser les données télémétriques, à mettre en évidence les causes profondes probables et à gérer les problèmes opérationnels.
Db2 Genius Hub commence désormais à combler le fossé entre les informations et l’exécution.
Le plus grand pas en avant réside dans l’exécution. Avec cette version, les agents d’IA de Db2 Genius Hub peuvent proposer et exécuter des opérations sur la base de données avec l’accord de l’utilisateur. Cela signifie que les équipes peuvent passer plus directement du diagnostic à l’action sans perdre le contrôle de ce qui se passe en production.
La partie la plus lente de nombreux incidents n’est pas de trouver le problème. C’est de traduire une recommandation en une action adaptée, de la valider et de l’exécuter en toute sécurité. Les actions approuvées comblent ce fossé sans écarter l’intervention humaine.
Ainsi, un agent peut proposer une mesure opérationnelle spécifique, telle que la mise à jour de configurations ou la création d’un index, puis attendre que l’administrateur de base de données l’examine et l’approuve avant son exécution. Genius Hub ne se limite plus à expliquer ce qui s’est passé et à suggérer la marche à suivre. Il peut désormais aider à mettre en œuvre l’étape suivante.
Nous rendons Db2 Genius Hub plus facile à utiliser à partir des outils avec lesquels les équipes travaillent déjà.
Grâce à l’accès MCP pour les agents Genius Hub, les clients MCP peuvent se connecter à Db2 Genius Hub et utiliser ses capacités directement au sein de leurs workflows existants. MCP est une norme ouverte permettant de connecter des applications d’IA à des outils et systèmes externes, ce qui en fait un moyen pratique d’intégrer Genius Hub à l’ensemble plus large d’outils que les équipes emploient déjà. (Model Context Protocol)
Cela permet d’étendre Db2 Genius Hub au-delà d’une console autonome pour l’intégrer dans un environnement opérationnel plus large.
Certains problèmes ne peuvent pas être diagnostiqués à partir de la seule télémétrie de la base de données. Ils nécessitent des signaux de niveau inférieur provenant du serveur hôte, où les conditions du processeur, de la mémoire, du stockage et du système d’exploitation expliquent souvent ce qui est réellement à l’origine du comportement. Grâce à l’accès sécurisé au niveau de l’hôte fourni par le nouveau Db2 Genius Hub Remote, notre IA peut intégrer le contexte au niveau de l’hôte dans ses tableaux de bord et ses workflows d’analyse, offrant ainsi aux équipes une approche approfondie pour la détermination des problèmes et un chemin plus direct allant du symptôme à la cause racine, puis à la résolution.
Nous ajoutons la prise en charge de l’automatisation des tâches par l’IA. Db2 Genius Hub va au-delà de l’interaction ponctuelle et s’intègre désormais au rythme opérationnel continu de l’équipe de base de données.
Grâce à la planification en langage naturel basée sur l’IA, les administrateurs de bases de données peuvent désormais demander à Genius Hub de gérer les tâches récurrentes en anglais courant. Un administrateur peut dire : « Effectuez une sauvegarde tous les matins à 8 h », et transformer une intention opérationnelle de routine en action planifiée sans avoir à assembler des scripts, des calendriers et des rappels.
Cela modifie le rôle de Genius Hub. Il n’est plus seulement là en cas de panne. Il s’intègre désormais au déroulement des tâches de base de données de routine.
Nous élargissons les environnements et les modes de fonctionnement de Genius Hub. Plus tôt cette année, nous avons lancé la prise en charge de l’inférence de l’IA pour Db2 Genius Hub sur Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai et le jeu de puces AMD MI300s (pour les déploiements purement sur site).
Avec cette version, nous étendons l’éventail des plateformes que les clients peuvent utiliser pour l’inférence de l’IA à Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI et les puces Intel Gaudi pour les déploiements sur site. Cela donne aux clients la liberté de déployer les capacités autonomes de Db2, optimisées par Genius Hub, quel que soit l’emplacement de leurs bases de données : sur site ou dans le cloud.
Nous lançons Db2 Genius Hub en tant qu’offre de service cloud, proposant ainsi aux clients une option gérée qui leur évite d’avoir à déployer et à exploiter eux-mêmes la console.
Pour les équipes qui souhaitent obtenir une rentabilisation rapide, Db2 Genius Hub SaaS offre un moyen plus simple de se lancer. Il permet aux clients Db2 SaaS, ainsi qu’aux clients Db2 qui préfèrent un modèle géré, d’accéder à Genius Hub sans les contraintes liées à l’exploitation de leur propre déploiement de console.
Db2 Genius Hub a commencé comme une IA capable de vous dire quoi faire. Désormais, elle le fera pour vous. C’est le changement qui sous-tend cette version. Il ne s’agit pas seulement de fonctionnalités supplémentaires, mais d’une nouvelle étape dans le parcours menant de l’assistance intelligente à l’exploitation autonome supervisée.
Le déploiement de ces capacités est prévu à partir de juin 2026.
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