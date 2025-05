La sécurité des données est primordiale dans l'environnement technologique actuel qui évolue rapidement. Alors que les entreprises tirent parti du cloud hybride, de l'IA et de la transformation numérique, la protection des données sensibles telles que les dossiers financiers, la propriété intellectuelle et les informations personnelles identifiables est plus essentielle que jamais.

Dans le monde entier, les entreprises comptent sur IBM Db2 pour protéger leurs données les plus sensibles tout en gérant des flux de travail complexes et en se conformant aux normes les plus strictes en matière de réglementation et de protection de la vie privée. De par sa conception, IBM Db2 se distingue par ses fonctions de sécurité natives robustes, notamment les contrôles d'accès basés sur les rôles, le chiffrement et ses capacités de journalisation détaillées. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de protéger leurs données les plus essentielles en s'assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent y accéder, en chiffrant les données pour empêcher toute exposition non autorisée et en fournissant des pistes d'audit pour soutenir les efforts de conformité. L'ajout de niveaux supplémentaires de visibilité et d'automatisation à Db2 peut aider les entreprises à faire face à l'évolution des risques. L'un de ces risques est la menace interne, qui peut coûter aux entreprises jusqu'à 5 millions de dollars par incident. Un autre risque est le vol et l'utilisation abusive d'identifiants valides, qui a connu une augmentation de 71 % d'une année sur l'autre en tant que méthode utilisée par les attaquants pour exploiter les vulnérabilités de la sécurité.

C'est là qu'intervient IBM Guardium Data Protection : Guardium offre des capacités avancées spécialement conçues pour s’intégrer de façon fluide avec les environnements Db2. En combinant la sécurité native robuste de Db2 avec la visibilité avancée de Guardium, vous pouvez atteindre une protection inégalée pour vos données essentielles. En ce moment, nous offrons un essai gratuit exclusif de 90 jours pour que vous puissiez l'essayer par vous-même.