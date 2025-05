IBM Db2 et Db2 Warehouse SaaS sur Azure sont conçus pour répondre à tous les besoins métier critiques. Pour les entreprises qui cherchent à se moderniser en passant à une solution SaaS et à faire d’Azure leur principal fournisseur de cloud, ces solutions changent la donne. En effet, elles offrent un moyen sécurisé, conforme et rentable de déployer Db2 et Db2 Warehouse sur l’infrastructure cloud Azure des clients, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise et l’obtention d’un avantage concurrentiel. Découvrez l’avenir des données et de l’analytique avec IBM Db2 et Db2 Warehouse SaaS sur Azure.

IBM Db2 et Db2 Warehouse SaaS sur Azure seront disponibles pour tous dès le 17 juin. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre stratégie de données et d’analytique cloud.

Accéder à la page IBM Db2 pour en savoir plus