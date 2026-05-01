Faire progresser l’IA d’entreprise et la résilience des opérations avec IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 intègre l’indexation vectorielle alimentée par DiskANN au moteur de base de données, permettant une recherche de similarité rapide et évolutive pour des cas d’utilisation de l’IA tels que la recherche sémantique, les moteurs de recommandation et la génération augmentée de récupération (RAG).

Afin de simplifier davantage les workflows d’IA, Db2 permet une intégration native avec des modèles d’IA externes. Les développeurs peuvent enregistrer des modèles provenant de watsonx.ai et de moteurs compatibles OpenAI, puis les invoquer directement à l’aide de fonctions SQL telles que TO_EMBEDDING et TEXT_GENERATION. Cela permet aux applications de générer des embeddings et du texte sans sortir les données de la base de données, ce qui réduit la latence, la complexité et les risques de sécurité.

Ensemble, ces capacités positionnent Db2 comme une plateforme de données d’IA complète pour les workloads transactionnels, analytiques et d’IA, sans nécessiter de bases de données vectorielles distinctes ni de pipelines de données complexes.