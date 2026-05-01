Faire progresser l’IA d’entreprise et la résilience des opérations avec IBM Db2 12.1.5

La version 12.1.5 de Db2 pour Linux, UNIX et Windows est prévue pour le 9 juin 2026. Ce nouveau « mod pack » vise à aider les entreprises à faire évoluer leurs applications pilotées par l’IA tout en garantissant les performances, la disponibilité et la sécurité requises pour les workloads stratégiques.
Cette version s’appuie sur les bases d’IA de Db2 12.1, en introduisant l’indexation des données vectorielles, une intégration plus poussée avec des modèles d’IA externes et de nombreuses améliorations en matière de haute disponibilité, de sécurité et d’efficacité opérationnelle.
Db2 12.1.5 intègre l’indexation vectorielle alimentée par DiskANN au moteur de base de données, permettant une recherche de similarité rapide et évolutive pour des cas d’utilisation de l’IA tels que la recherche sémantique, les moteurs de recommandation et la génération augmentée de récupération (RAG).
Afin de simplifier davantage les workflows d’IA, Db2 permet une intégration native avec des modèles d’IA externes. Les développeurs peuvent enregistrer des modèles provenant de watsonx.ai et de moteurs compatibles OpenAI, puis les invoquer directement à l’aide de fonctions SQL telles que TO_EMBEDDING et TEXT_GENERATION. Cela permet aux applications de générer des embeddings et du texte sans sortir les données de la base de données, ce qui réduit la latence, la complexité et les risques de sécurité.
Ensemble, ces capacités positionnent Db2 comme une plateforme de données d’IA complète pour les workloads transactionnels, analytiques et d’IA, sans nécessiter de bases de données vectorielles distinctes ni de pipelines de données complexes.
Db2 12.1.5 offre une plus grande flexibilité pour les déploiements à haute disponibilité et de reprise après sinistre. Les entreprises peuvent déployer des topologies de reprise après sinistre plus sophistiquées avec plus de trois instances de secours réparties dans différentes régions, des instances de secours dédiées aux workloads de reporting et des configurations HADR en cascade pour les déploiements mondiaux.
La suppression automatique des journaux d’archivage pour les instantanés Db2 non intégrés simplifie la gestion des sauvegardes en supprimant automatiquement les journaux qui ne sont plus nécessaires à la récupération, ce qui réduit l’utilisation du stockage et les frais généraux opérationnels.
Cette version apporte également des améliorations substantielles à l’automatisation de Db2 High Availability grâce au gestionnaire de clusters Pacemaker intégré :
Db2 12.1.5 intègre désormais GSKit 9, qui élève la conformité à la norme FIPS 140-3, garantissant ainsi que les modules cryptographiques répondent à des exigences de sécurité rigoureuses. GSKit 9 prend entièrement en charge les mécanismes modernes d’encapsulation des clés, permettant l’utilisation d’algorithmes à la fois classiques et résistants à l’informatique quantique afin de protéger vos données contre les menaces immédiates et de les renforcer contre les risques quantiques futurs.
Les améliorations apportées à la sécurité comprennent une nouvelle interface ADMIN_GET_TLS_CERT permettant de récupérer facilement les informations relatives à la chaîne de certificats TLS côté serveur à l’aide d’une requête SQL. Les utilisateurs peuvent facilement surveiller la date d’expiration des certificats de serveur et les maintenir à jour afin de pouvoir continuer à se connecter au serveur. Conformément aux bonnes pratiques de sécurité et aux exigences de conformité actuelles, la récupération de clés en ligne permet de mettre à jour les clés de validation de signature JWT (JSON Web Token) sans interrompre le fonctionnement de la base de données, ce qui réduit l’effort nécessaire à la gestion du magasin de clés local. Les autorisations de fichiers restreintes ont été étendues pour couvrir les paramètres de lecture et d’exécution par tous les utilisateurs sur les fichiers Db2, ce qui permet aux administrateurs de bases de données de contrôler l’accès aux fichiers. Lors de l’enregistrement des informations relatives au serveur Db2 et à la base de données dans LDAP, les utilisateurs peuvent désormais spécifier les chemins d’accès client pour les fichiers de base de données de clés et de cache, ce qui simplifie la configuration client.
Ces capacités permettent aux entreprises de répondre aux exigences de conformité en constante évolution tout en réduisant la charge administrative.
Db2 12.1.5 modernise la capacité de recherche en texte intégral grâce à l’intégration de deux moteurs de recherche externes auto-hébergés de premier plan : OpenSearch et Elasticsearch. Les utilisateurs peuvent ainsi entamer la migration du moteur ECMTS (Enterprise Content Management Text Search) vers la technologie moderne OpenSearch/Elasticsearch afin de bénéficier de meilleures performances, d’une évolutivité améliorée et d’un accès aux innovations open source en constante évolution.
Dans cette version, les clients pourront utiliser les trois moteurs de recherche pour tester les performances d’indexation et migrer les index au fil du temps. La fonctionnalité de recherche textuelle Db2 utilisant ECMTS est obsolète dans cette version et sera supprimée dans la prochaine version.
Cette version introduit une installation basée sur RPM (Red Hat Package Manager), permettant d’utiliser des outils Linux standard pour le déploiement, les mises à jour et la gestion des dépendances.
La prise en charge des plateformes a été étendue grâce à la technologie PPCLE (Power Linux Little Endian) pour les tablespaces distants et Datalake Software. Db2 12.1.5 introduit également la prise en charge du SDK AWS sur AIX, permettant de créer des alias pour le stockage distant et d’y accéder directement depuis Db2. Cela permet un accès optimisé au stockage objet AWS S3 depuis AIX pour des opérations telles que l’ingestion de données, le chargement, la sauvegarde, l’archivage des journaux et l’audit.
Dans les systèmes fédérés, les procédures stockées dérivées prennent désormais en charge les valeurs de paramètres par défaut définies dans la base de données source. Cela réduit le besoin de saisir explicitement des paramètres, garantit un comportement cohérent entre les environnements distants et fédérés et améliore l’utilisabilité globale.
IBM Db2 12.1.5 introduit de nouvelles capacités visant à améliorer l’expérience des administrateurs de bases de données, notamment en matière d’évolution des schémas, de performances et de surveillance :
Db2 12.1.5 apporte des améliorations significatives aux tables Datalake, en s’appuyant sur les capacités ajoutées dans la version 12.1.4. Ces mises à jour incluent la prise en charge des catalogues Iceberg REST intégrés et du stockage Azure ADLS Gen2, permettant une intégration transparente avec les écosystèmes modernes de data lakes.
Les entreprises peuvent désormais étendre leurs déploiements DPF traditionnels pour accéder directement aux données stockées dans des formats de données ouverts et au format de table ouvert Iceberg, tout en continuant à bénéficier de la conformité ACID et de performances d’entreprise.
Db2 12.1.5 reflète une évolution claire : rapprocher les capacités d’IA des données d’entreprise, réduisant ainsi le besoin d’architectures fragmentées et de pipelines de données complexes.
En combinant la recherche vectorielle intégrée, la prise en charge de modèles externes, une architecture de données moderne et une résilience professionnelle, Db2 permet aux entreprises d’accélérer l’adoption de l’IA tout en conservant le contrôle de leurs workloads les plus stratégiques.
IBM Db2 12.1.5 sera disponible le 9 juin 2026 sous forme de mod pack pour Db2 12.1 et pourra être téléchargé depuis Fix Central.