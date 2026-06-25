IBM Db2 12.1.5 désormais disponible : intégrer l’IA au cœur de vos données stratégiques

Db2 12.1.5 apporte l’indexation des vecteurs DiskANN, l’appel de modèles d’IA natifs basés sur SQL, la conformité FIPS 140-3, des topologies HADR étendues et une série d’améliorations opérationnelles.
Le 25 juin 2026, IBM a annoncé la disponibilité générale de Db2 12.1.5 pour Linux, UNIX et Windows. Ce dernier pack de modifications est conçu pour aider les entreprises à développer des applications pilotées par l’IA tout en conservant les performances, l’évolutivité, la disponibilité et la sécurité requises pour les workloads stratégiques.
Cette version s’appuie sur les bases d’IA de Db2 12.1, en introduisant l’indexation des données vectorielles, une intégration plus poussée avec des modèles d’IA externes et de nombreuses améliorations en matière de haute disponibilité, de sécurité et d’efficacité opérationnelle.
Db2 12.1.5 inclut désormais GSKit 9, qui élève la norme de conformité à la norme FIPS 140-3, garantissant ainsi que les modules cryptographiques répondent aux exigences rigoureuses en matière de sécurité quantique. GSKit 9 prend entièrement en charge les mécanismes modernes d’encapsulation des clés, permettant l’utilisation d’algorithmes à la fois classiques et quantiques afin de protéger vos données contre les menaces immédiates et de les renforcer face aux futurs risques quantiques.
Les améliorations en matière de sécurité comprennent une nouvelle interface ADMIN_GET_TLS_CERT pour récupérer facilement, via une requête SQL, les informations relatives à la chaîne de certificats TLS côté serveur. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller facilement la date d’expiration des certificats du serveur et les maintenir à jour afin de pouvoir continuer à se connecter au serveur. Conformément aux bonnes pratiques de sécurité modernes et aux exigences de conformité, la récupération de clés en ligne permet de mettre à jour les clés de validation des signatures JWT (tokens web JSON) sans temps d’arrêt de la base de données, ce qui réduit la charge de travail des utilisateurs liée à la gestion du magasin de clés local. Les autorisations de fichiers restreintes ont été étendues pour inclure les paramètres « lisible par tous » et « exécutable par tous » sur les fichiers Db2, offrant aux administrateurs de bases de données un contrôle sur l’accès aux fichiers. Lors de l’enregistrement des informations du serveur Db2 et de la base de données dans LDAP, les utilisateurs peuvent spécifier les chemins d’accès côté client aux fichiers de base de données de clés et mis en réserve, simplifiant la configuration du client.
Ces capacités permettent aux entreprises de répondre aux exigences de conformité en constante évolution tout en réduisant la charge administrative.
Db2 12.1.5 modernise la capacité de recherche en texte intégral grâce à l’intégration de deux moteurs de recherche externes auto-hébergés de premier plan : OpenSearch et Elasticsearch. Cela fonctionne de la même manière que les utilisateurs en ont déjà l’habitude. Les commandes et les méthodes sont identiques, que la recherche soit effectuée avec la recherche textuelle native, OpenSearch ou Elasticsearch. Cela permet aux utilisateurs d’entamer la migration du moteur de recherche textuelle native vers les technologies modernes OpenSearch ou Elasticsearch, offrant ainsi de meilleures performances, une évolutivité améliorée et l’accès aux innovations open source continues. Dans cette version, les clients pourront utiliser les trois moteurs de recherche pour tester les performances d’indexation et migrer les index progressivement.
Le nouveau moteur de recherche textuelle offre d’emblée des fonctionnalités de recherche avancées : par terme simple, expression exacte, caractères génériques, approximative, de proximité, booléenne et par synonymes, ainsi que la recherche phonétique, une nouveauté de cette version, qui permet de faire correspondre « Meyer », « Mayer » et « Meier ». Les utilisateurs bénéficient par défaut d’une correspondance insensible à la casse, d’un traitement linguistique pour CJK et d’autres langues, ainsi que d’une prise en charge étendue des documents pour les fichiers PDF, Word, Excel et ZIP grâce à Apache Tika intégré. La communication HTTPS sécurisée avec authentification SSL garantit une solution prête à l’emploi en entreprise.
Cette version introduit une installation basée sur RPM (Red Hat Package Manager), permettant l’utilisation d’outils Linux standard pour le déploiement, les mises à jour et la gestion des dépendances.
La prise en charge des plateformes a été étendue grâce à la technologie PPCLE (Power Linux Little Endian) pour les tablespaces distants et Datalake Software. Db2 12.1.5 introduit également la prise en charge du SDK AWS sur AIX, permettant de créer des alias pour le stockage distant et d’y accéder directement depuis Db2. Cela permet un accès optimisé au stockage objet AWS S3 depuis AIX pour des opérations telles que l’ingestion de données, le chargement, la sauvegarde, l’archivage des journaux et l’audit.
Dans les systèmes fédérés, les procédures stockées dérivées prennent désormais en charge les valeurs de paramètres par défaut définies dans la base de données source. Cela réduit le besoin de saisir explicitement des paramètres, garantit un comportement cohérent entre les environnements distants et fédérés et améliore l’utilisabilité globale.
IBM Db2 12.1.5 introduit de nouvelles capacités visant à améliorer l’expérience des administrateurs de bases de données, notamment en matière d’évolution des schémas, de performances et de surveillance :
Db2 12.1.5 apporte des améliorations significatives aux tables natives d’Iceberg de Db2 pour les data lakes, en s’appuyant sur les capacités ajoutées dans la version 12.1.4. Ces mises à jour incluent la prise en charge des catalogues REST Iceberg intégrés et du stockage Azure ADLS Gen2, permettant une intégration transparente avec les écosystèmes modernes de data lake et le stockage natif des hyperscalers.
Les entreprises peuvent désormais étendre leurs déploiements DPF traditionnels pour accéder directement aux données stockées dans des formats de données ouverts et au format de table ouvert Iceberg, tout en continuant à bénéficier de la conformité ACID et de performances d’entreprise.
Db2 12.1.5 intègre l’indexation des vecteurs optimisée par DiskANN au moteur de base de données, permettant une recherche de similarité rapide et évolutive pour des cas d’utilisation de l’IA tels que la recherche sémantique, les moteurs de recommandation et la génération augmentée de récupération (RAG).
Afin de simplifier davantage les workflows d’IA, Db2 permet une intégration native avec des modèles d’IA externes. Les développeurs peuvent enregistrer des modèles provenant de watsonx.ai et de moteurs compatibles OpenAI, puis les invoquer directement à l’aide de fonctions SQL telles que TO_EMBEDDING et TEXT_GENERATION. Cela permet aux applications de générer des embeddings et du texte sans sortir les données de la base de données, ce qui réduit la latence, la complexité et les risques de sécurité.
Ensemble, ces capacités positionnent Db2 comme une plateforme de données d’IA complète pour les workloads transactionnels, analytiques et d’IA, sans nécessiter de bases de données vectorielles distinctes ni de pipelines de données complexes.
Db2 12.1.5 offre une plus grande flexibilité pour les déploiements à haute disponibilité et de reprise après sinistre. Les entreprises peuvent déployer des topologies de reprise après sinistre plus sophistiquées avec plus de trois instances de secours réparties dans différentes régions, des instances de secours dédiées aux workloads de reporting et des configurations HADR en cascade pour les déploiements mondiaux.
La suppression automatique des journaux d’archivage pour les instantanés Db2 non intégrés simplifie la gestion des sauvegardes en supprimant automatiquement les journaux qui ne sont plus nécessaires à la récupération, ce qui réduit l’utilisation du stockage et les frais généraux opérationnels.
Cette version apporte également des améliorations substantielles à l’automatisation de Db2 High Availability grâce au gestionnaire de clusters Pacemaker intégré :
Db2 12.1.5 reflète une évolution claire vers l’intégration directe des capacités d’IA aux données d’entreprise, réduisant ainsi le recours à des architectures fragmentées et à des pipelines de données complexes.
En combinant la recherche vectorielle intégrée, la prise en charge de modèles externes, une architecture de données moderne et une résilience professionnelle, Db2 permet aux entreprises d’accélérer l’adoption de l’IA tout en conservant le contrôle de leurs workloads les plus stratégiques.
IBM Db2 12.1.5 est disponible depuis le 25 juin 2026 sous forme de pack de modifications pour Db2 12.1 et peut être téléchargé depuis Fix Central.
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