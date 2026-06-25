IBM Db2 12.1.5 désormais disponible : intégrer l’IA au cœur de vos données stratégiques

Db2 12.1.5 inclut désormais GSKit 9, qui élève la norme de conformité à la norme FIPS 140-3, garantissant ainsi que les modules cryptographiques répondent aux exigences rigoureuses en matière de sécurité quantique. GSKit 9 prend entièrement en charge les mécanismes modernes d’encapsulation des clés, permettant l’utilisation d’algorithmes à la fois classiques et quantiques afin de protéger vos données contre les menaces immédiates et de les renforcer face aux futurs risques quantiques.

Les améliorations en matière de sécurité comprennent une nouvelle interface ADMIN_GET_TLS_CERT pour récupérer facilement, via une requête SQL, les informations relatives à la chaîne de certificats TLS côté serveur. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller facilement la date d’expiration des certificats du serveur et les maintenir à jour afin de pouvoir continuer à se connecter au serveur. Conformément aux bonnes pratiques de sécurité modernes et aux exigences de conformité, la récupération de clés en ligne permet de mettre à jour les clés de validation des signatures JWT (tokens web JSON) sans temps d’arrêt de la base de données, ce qui réduit la charge de travail des utilisateurs liée à la gestion du magasin de clés local. Les autorisations de fichiers restreintes ont été étendues pour inclure les paramètres « lisible par tous » et « exécutable par tous » sur les fichiers Db2, offrant aux administrateurs de bases de données un contrôle sur l’accès aux fichiers. Lors de l’enregistrement des informations du serveur Db2 et de la base de données dans LDAP, les utilisateurs peuvent spécifier les chemins d’accès côté client aux fichiers de base de données de clés et mis en réserve, simplifiant la configuration du client.

Ces capacités permettent aux entreprises de répondre aux exigences de conformité en constante évolution tout en réduisant la charge administrative.