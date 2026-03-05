IBM Db2 12.1.4 est désormais disponible : réduisez les frictions opérationnelles et étendez la connectivité des données

Db2 12.1.4 propose 5 améliorations clés des opérations de sauvegarde, de la connectivité des plateformes de données, de l’évolution des schémas et de la sécurité pour aider les équipes à fonctionner avec moins de surcharge, tout en continuant à moderniser leurs environnements Db2.
Le 5 mars 2026, IBM a annoncé la disponibilité générale d’IBM Db2 12.1.4. Le dernier modpack pour Db2 12.1 vise à éliminer les frictions opérationnelles quotidiennes et à étendre la connectivité aux plateformes de données modernes, simplifiant ainsi la façon dont les équipes gèrent et font évoluer leurs environnements de données. Cette mise à jour s’appuie sur les récentes avancées de Db2, notamment IBM Db2 Genius Hub, et continue l’évolution vers des capacités d’IA intégrées plus profondes sur l’ensemble de la plateforme.
S’appuyant sur les améliorations apportées à l’intégration de l’IA, à la disponibilité et à l’évolutivité dans la version 12.1.3, Db2 12.1.4 introduit des améliorations ciblées qui aident les administrateurs de bases de données, les équipes de plateforme et les ingénieurs de données à exécuter Db2 de manière prévisible tout en s’intégrant facilement aux architectures de data lakehouse, aux plateformes de données distribuées et aux workflows de conformité basés sur le cloud.
Db2 12.1.4 propose 5 améliorations clés des opérations de sauvegarde, de la connectivité des plateformes de données, de l’évolution des schémas et de la sécurité pour aider les équipes à fonctionner avec moins de surcharge, tout en continuant à moderniser leurs environnements Db2.
À mesure que les entreprises adoptent des architectures de data lakehouse et des plateformes de données distribuées, les environnements Db2 doivent s’intégrer de plus en plus aux systèmes de données externes, sans imposer de modifications aux modèles de déploiement existants. Db2 12.1.4 étend la connectivité aux formats de table ouverts et aux plateformes externes tout en conservant les modèles opérationnels courants de Db2. Db2 12.1.4 ajoute une prise en charge pour :
Ensemble, ces améliorations facilitent la connexion de Db2 aux plateformes de données modernes, en prenant en charge les architectures hybrides et de data lakehouse et en permettant aux équipes d’adopter de nouvelles technologies de données à leur propre rythme.
Les opérations de sauvegarde sont indispensables à la fiabilité des bases de données, mais dans les environnements où les sauvegardes sont fréquentes et les périodes de conservation longues, la maintenance des fichiers d’historique peut introduire des problèmes inutiles. Db2 12.1.4 résout ce problème en dissociant l’élagage des fichiers d’historique du chemin d’exécution de la sauvegarde.
Résultat, la performance des sauvegardes devient plus cohérente et prévisible, en particulier dans les environnements avec des sauvegardes fréquentes ou des fichiers d’historique volumineux, tandis que la maintenance des métadonnées se poursuit en toute sécurité sans intervention manuelle.
Les changements de schémas sont fréquents dans les environnements analytiques, en raison de l’augmentation des volumes de données et de l’évolution des besoins de l’entreprise. Db2 12.1.4 réduit la charge opérationnelle liée à l’évolution du schéma en permettant des modifications de schéma supplémentaires pour les tables organisées en colonnes, notamment :
Ensemble, ces améliorations facilitent l’évolution des schémas sur de grandes tables analytiques tout en minimisant les perturbations et en réduisant le besoin de workflows de migration manuels.
À mesure que les entreprises centralisent de plus en plus les journaux dans les espaces de stockage d’objets cloud pour des raisons de rétention, de sécurité et de conformité, les environnements Db2 doivent aligner l’audit des workflows avec ces modèles opérationnels cloud. Db2 12.1.4 étend les capacités d’audit pour soutenir cette approche, permettant un accès plus efficace aux données d’audit sans changer la façon dont les journaux sont stockés. Cette prise en charge étendue inclut :
En s’intégrant plus directement aux espaces de stockage d’objets cloud, Db2 prend en charge les architectures de conformité modernes tout en aidant les entreprises à rationaliser la collecte et le reporting des preuves d’audit.
Db2 12.1.4 ajoute la prise en charge de Red Hat Enterprise Linux 10 pour les déploiements à nœud unique et avec la fonctionnalité de partitionnement de base de données (DPF). Les entreprises qui exécutent des environnements DPF peuvent ainsi adopter de nouvelles normes professionnelles Linux tout en continuant à exploiter Db2 dans des configurations autonomes et partitionnées.
La prise en charge de RHEL 10 sur les environnements pureScale sera fournie dans un futur modpack.
Les entreprises évoluent pour adopter des systèmes pilotés par l’IA capables de raisonner, de planifier et d’agir de manière autonome. Au fur et à mesure que les entreprises délaissent les tableaux de bord pour se tourner vers les agents, la base de données devient le point moteur de confiance pour ces agents.
Db2 12.1.4 continue de faire progresser Db2 en tant que base de données autonome en apportant des améliorations qui réduisent les difficultés opérationnelles tout en étendant la connectivité et en simplifiant les opérations quotidiennes. Grâce à une fiabilité permanente, à des performances adaptées à l’IA et à une sécurité fiable à l’échelle, Db2 permet aux entreprises de gérer leurs workloads les plus critiques en toute confiance dans des environnements hybrides et cloud.
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