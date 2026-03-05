IBM Db2 12.1.4 est désormais disponible : réduisez les frictions opérationnelles et étendez la connectivité des données

Le 5 mars 2026, IBM a annoncé la disponibilité générale d’IBM Db2 12.1.4. Le dernier modpack pour Db2 12.1 vise à éliminer les frictions opérationnelles quotidiennes et à étendre la connectivité aux plateformes de données modernes, simplifiant ainsi la façon dont les équipes gèrent et font évoluer leurs environnements de données. Cette mise à jour s’appuie sur les récentes avancées de Db2, notamment IBM Db2 Genius Hub, et continue l’évolution vers des capacités d’IA intégrées plus profondes sur l’ensemble de la plateforme.

S’appuyant sur les améliorations apportées à l’intégration de l’IA, à la disponibilité et à l’évolutivité dans la version 12.1.3, Db2 12.1.4 introduit des améliorations ciblées qui aident les administrateurs de bases de données, les équipes de plateforme et les ingénieurs de données à exécuter Db2 de manière prévisible tout en s’intégrant facilement aux architectures de data lakehouse, aux plateformes de données distribuées et aux workflows de conformité basés sur le cloud.