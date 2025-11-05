IBM Db2 12.1.3 Désormais disponible : faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise

Db2 12.1.3 étend les capacités et approfondit l’intégration avec les principaux cadres d’IA, ce qui facilite la création d’applications d’IA générative intelligentes directement dans Db2 :

Db2 étend ses capacités vectorielles aux utilitaires, aux tableaux externes et aux routines, permettant une IA et une analytique hautes performances sur les données structurées et non structurées.

Les connecteurs natifs pour les cadres Python LangChain et LlamaIndex permettent aux développeurs de créer rapidement des applications de génération augmentée de récupération (RAG), telles que des chatbots et des systèmes de recherche de connaissances, sans transfert de données.

Ces innovations rapprochent l’IA des données, permettant aux équipes de créer et de déployer des applications pilotées par l’IA avec rapidité, simplicité et confiance.