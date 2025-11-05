IBM Db2 12.1.3 Désormais disponible : faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise

Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale (GA) d’IBM Db2 12.1.2, publiée le 5 novembre 2025.
Conçu pour les workloads essentiels à forte intensité de données, Db2 12.1.3 offre une intégration plus approfondie de l’IA, une évolutivité dédié aux entreprises, et une disponibilité améliorée, tout en réduisant la complexité opérationnelle et en optimisant les performances dans les environnements hybrides et cloud.
Db2 12.1.3 présente quatre avancées clés qui accélèrent le développement d’applications d’IA, renforcent l’évolutivité de l’entreprise, améliorent les performances et renforcent la sécurité et l’intégration dans les environnements hybrides.
Db2 12.1.3 étend les capacités et approfondit l’intégration avec les principaux cadres d’IA, ce qui facilite la création d’applications d’IA générative intelligentes directement dans Db2 :
Ces innovations rapprochent l’IA des données, permettant aux équipes de créer et de déployer des applications pilotées par l’IA avec rapidité, simplicité et confiance.
Db2 continue de fournir une fiabilité et une disponibilité inégalées aux entreprises qui exécutent des systèmes essentiels à volume élevé de transactions qui exigent un temps de fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et zéro perte de données. Les dernières améliorations apportées à Db2 pureScale renforcent encore sa résilience et son évolutivité :
Ces fonctionnalités renforcent la position de Db2 en tant que base de données d'entreprise la plus résiliente pour des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans n'importe quel environnement.
Db2 12.1.3 introduit des améliorations en matière de performances et de disponibilité qui optimisent le temps de fonctionnement et limitent les ajustements manuels :
Ces améliorations réduisent les temps d'arrêt et les frais généraux opérationnels tout en garantissant des performances optimales pour un workload à haut volume.
Db2 12.1.3 poursuit l'engagement d'IBM en faveur d'une gestion fiable des données grâce à de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la conformité et étendent l'intégration à divers environnements :
Ensemble, ces fonctionnalités permettent une gouvernance plus efficace, des audits plus faciles et une plus grande flexibilité dans les écosystèmes de données hybrides.
Db2 12.1.3 étend la base alimentée par l'IA introduite avec la version 12.1.2, intégrant davantage l'IA dans la couche de base de données tout en préservant la confiance, les performances et la disponibilité dont dépendent les entreprises.
Avec cette version, Db2 continue de relever le niveau des attentes des entreprises vis-à-vis d'une base de données moderne : fiabilité permanente, performances adaptées à l'IA et sécurité fiable à grande échelle.
* En comparaison avec la version 12.1.2 précédente.