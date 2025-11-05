Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Db2 12.1.3 Désormais disponible : faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise

Publié 05 novembre 2025
Illustration numérique avec icônes, avatars et tableaux de bord pour Db2
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale (GA) d’IBM Db2 12.1.2, publiée le 5 novembre 2025.

Conçu pour les workloads essentiels à forte intensité de données, Db2 12.1.3 offre une intégration plus approfondie de l’IA, une évolutivité dédié aux entreprises, et une disponibilité améliorée, tout en réduisant la complexité opérationnelle et en optimisant les performances dans les environnements hybrides et cloud.

Nouveautés de Db2 12.1.3

Db2 12.1.3 présente quatre avancées clés qui accélèrent le développement d’applications d’IA, renforcent l’évolutivité de l’entreprise, améliorent les performances et renforcent la sécurité et l’intégration dans les environnements hybrides.

1. Accélérer le développement des applications d’IA

Db2 12.1.3 étend les capacités et approfondit l’intégration avec les principaux cadres d’IA, ce qui facilite la création d’applications d’IA générative intelligentes directement dans Db2 :

  • Db2 étend ses capacités vectorielles aux utilitaires, aux tableaux externes et aux routines, permettant une IA et une analytique hautes performances sur les données structurées et non structurées.
  • Les connecteurs natifs pour les cadres Python LangChain et LlamaIndex permettent aux développeurs de créer rapidement des applications de génération augmentée de récupération (RAG), telles que des chatbots et des systèmes de recherche de connaissances, sans transfert de données.

Ces innovations rapprochent l’IA des données, permettant aux équipes de créer et de déployer des applications pilotées par l’IA avec rapidité, simplicité et confiance.

2. Renforcer l’évolutivité et la résilience de l’entreprise

Db2 continue de fournir une fiabilité et une disponibilité inégalées aux entreprises qui exécutent des systèmes essentiels à volume élevé de transactions qui exigent un temps de fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et zéro perte de données. Les dernières améliorations apportées à Db2 pureScale renforcent encore sa résilience et son évolutivité :

  • La prise en charge de la topologie mixte pour pureScale avec HADR garantit une reprise après sinistre fiable, même lorsque les configurations primaire et de secours ne sont pas identiques, minimisant ainsi les temps d’arrêt.
  • La mise à niveau ou la restauration à l’aide d’images de sauvegarde de bas niveau simplifient les migrations, permettant aux administrateurs de bases de données de faire évoluer les systèmes en toute confiance.
  • Les améliorations apportées à AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) permettent d'améliorer la performance jusqu'à 40 %, accélérant ainsi les workloads à forte intensité de données.*
  • Les clusters pureScale géographiquement dispersés (GDPC) avec Pacemaker sont désormais pris en charge pour les déploiements sur site. Les GDPC avec pureScale peuvent également permettre des déploiements actifs-actifs multi-AZ sur AWS et Azure pour des opérations mondiales avec une latence minimale.

Ces fonctionnalités renforcent la position de Db2 en tant que base de données d'entreprise la plus résiliente pour des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans n'importe quel environnement.

3. Améliorer les performances et la disponibilité

Db2 12.1.3 introduit des améliorations en matière de performances et de disponibilité qui optimisent le temps de fonctionnement et limitent les ajustements manuels :

  • La réorganisation en ligne des tables partitionnées par plage avec des index globaux permet une disponibilité continue pendant la maintenance et les modifications de schéma.
  • La création automatique de profils de requêtes SQL élimine la nécessité pour les administrateurs de bases de données de générer manuellement des profils d'optimisation, ce qui simplifie le réglage des requêtes et améliore les performances.

Ces améliorations réduisent les temps d'arrêt et les frais généraux opérationnels tout en garantissant des performances optimales pour un workload à haut volume.

4. Améliorer la sécurité et l’intégration

Db2 12.1.3 poursuit l'engagement d'IBM en faveur d'une gestion fiable des données grâce à de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la conformité et étendent l'intégration à divers environnements :

  • La journalisation des audits, compatible avec le cloud, exporte les journaux d’audit au format CSV pour faciliter l’intégration avec les outils SIEM et les plateformes d’analyse, et permet une analyse plus rapide des événements de sécurité.
  • Les fonctions intégrées de génération d'UUID simplifient la création d'identifiants sécurisés pour les applications distribuées.
  • Les fonctions améliorées de diagnostic et de surveillance de db2dart offrent des informations plus détaillées sur l'état et les performances du système, permettant ainsi une gestion proactive.
  • La fédération Apache Cassandra via l’encapsuleur JDBC permet d’exécuter des requêtes basées sur SQL sur les données Cassandra, ce qui unifie l’accès aux données hybrides.

Ensemble, ces fonctionnalités permettent une gouvernance plus efficace, des audits plus faciles et une plus grande flexibilité dans les écosystèmes de données hybrides.

Conçue pour les workloads stratégiques du monde entier

Db2 12.1.3 étend la base alimentée par l'IA introduite avec la version 12.1.2, intégrant davantage l'IA dans la couche de base de données tout en préservant la confiance, les performances et la disponibilité dont dépendent les entreprises.

Avec cette version, Db2 continue de relever le niveau des attentes des entreprises vis-à-vis d'une base de données moderne : fiabilité permanente, performances adaptées à l'IA et sécurité fiable à grande échelle.

Télécharger Db2 Community Edition gratuitement pour commencer dès aujourd’hui

Découvrir la dernière documentation 12.1.3

Rejoindre la communauté Db2 TechXchange

* En comparaison avec la version 12.1.2 précédente.

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

