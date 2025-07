Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale (GA) d’IBM Db2 12.1.2, publié le 5 juin 2025. Cette version marque une étape importante dans la gestion des données conçue pour alimenter la prochaine génération d'applications d'IA et d'applications cloud natives. Grâce à des fonctionnalités de pointe telles que la prise en charge des données vectorielles, la sécurité améliorée, l’intégration du cloud et la prise en charge des formats ouverts, cette version permet aux entreprises de déverrouiller des informations plus approfondies et d’accélérer l’innovation.