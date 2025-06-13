IBM Data Gate for watsonx 1.2 et Data Gate for z/OS 3.2

13 juin 2025
IBM Data Gate for z/OS 3.2 et IBM Data Gate for watsonx 1.2 sont désormais disponibles pour tous, avec des fonctionnalités et des capacités améliorées supplémentaires.
Depuis son lancement, IBM Data Gate for watsonx a répondu aux besoins des clients de différentes manières :
IBM Data Gate for watsonx 1.2 est une avancée significative dans notre mission d'améliorer l'accès au cloud hybride et d'intégrer les données d'IBM Z avec des technologies de pointe dans le cadre d'une conception d'application moderne. Il apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour favoriser la synergie entre les données Z et l’IA.
Le nouveau Data Gate for z/OS 3.2 est un service principal, fournissant des données IBM Z, Db2 pour z/OS, VSAM et IMS à Data Gate pour watsonx. Il fournit également des données synchronisées de Db2 for z/OS vers des cibles Db2 optimisées sur IBM Cloud Pak for Data. L’accès à haut débit aux données intégrées de Db2 for z/OS apporte de multiples avantages, tels qu’un meilleur accès au cloud hybride, une analyse accélérée et une utilisation de l’IA, avec une réduction des coûts et des efforts.
Data Gate for watsonx 1.2 apporte des capacités et des fonctionnalités améliorées supplémentaires :
IBM Data Gate for z/OS 3.2 inclut également l’authentification basée sur les certificats pour les sources Db2 for z/OS, en tant que fonctionnalité importante. Elle apporte de multiples avantages à nos clients, tels qu’un meilleur accès au cloud hybride, des capacités d’analytique et d’IA accélérées, avec une réduction des coûts et des efforts.
IBM Data Gate for watsonx 1.2 et IBM Data Gate for z/OS 3.2 représentent une évolution considérable dans la stratégie de cloud hybride d’IBM. En répondant aux besoins des clients, en améliorant la sécurité et en optimisant les performances, elle ouvre la voie à une intégration transparente des données Z avec watsonx.data.
Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles fonctionnalités et nous attendons vos commentaires pour continuer à innover et à faciliter votre expérience basée sur les données.