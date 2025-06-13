IBM Data Gate for watsonx 1.2 et Data Gate for z/OS 3.2

13 juin 2025

Auteurs

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

IBM Data Gate for z/OS 3.2 et IBM Data Gate for watsonx 1.2 sont désormais disponibles pour tous, avec des fonctionnalités et des capacités améliorées supplémentaires.

Depuis son lancement, IBM Data Gate for watsonx a répondu aux besoins des clients de différentes manières :

  • Habiliter nos clients à synchroniser de manière fluide leurs données mainframe dans watsonx.data, le seul data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA et l'analytique d'entreprise.
  • Fournir une approche ultra-efficace pour utiliser les dernières données Z pour les workloads d’analyse et d’IA, propageant les données mainframe via un protocole intégré de synchronisation à faible latence et à haut débit.
  • Synchroniser des principales sources de données IBM Z, y compris Db2 for z/OS, VSAM et IMS, vers un format de table de données open source Iceberg pour un accès par watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 est une avancée significative dans notre mission d'améliorer l'accès au cloud hybride et d'intégrer les données d'IBM Z avec des technologies de pointe dans le cadre d'une conception d'application moderne. Il apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour favoriser la synergie entre les données Z et l’IA.

Le nouveau Data Gate for z/OS 3.2 est un service principal, fournissant des données IBM Z, Db2 pour z/OS, VSAM et IMS à Data Gate pour watsonx. Il fournit également des données synchronisées de Db2 for z/OS vers des cibles Db2 optimisées sur IBM Cloud Pak for Data. L’accès à haut débit aux données intégrées de Db2 for z/OS apporte de multiples avantages, tels qu’un meilleur accès au cloud hybride, une analyse accélérée et une utilisation de l’IA, avec une réduction des coûts et des efforts.

Quelles sont les nouveautés liées aux dernières mises à jour ? 

Data Gate for watsonx 1.2 apporte des capacités et des fonctionnalités améliorées supplémentaires :

  • Connectivité et sécurité améliorées : Data Gate for watsonx 1.2 introduit le support AWS Assume Role With Web Identity, permettant l'écriture sécurisée de données IBM Z vers des buckets AWS S3. Cette fonctionnalité renforce l’engagement d’IBM en faveur d’une sécurité et d’une flexibilité fiables dans les environnements cloud. IBM a également étendu la prise en charge pour inclure l’écriture de données IBM Z sur les conteneurs de stockage data lake Azure Gen 2, répondant ainsi aux divers besoins de notre clientèle mondiale.
  • Authentification basée sur les certificats : l’authentification basée sur les certificats pour les connexions aux sources de Db2 for z/OS a été mise en œuvre avec ce lancement. Cette amélioration renforce la sécurité des données et simplifie le processus d’authentification, en s’alignant sur les bonnes pratiques du secteur.
  • Amélioration des performances et de l'évolutivité : plusieurs améliorations ont été mises en œuvre lors de ce lancement afin d'accroître les performances de chargement et de garantir un traitement efficace des données en cas de workloads importants. On trouve notamment : a) une gestion améliorée de la mémoire pour une conversion efficace des données iceberg, même en cas de workloads importants ; et b) la mise en cache des fonctions les plus utilisées de gestion des transactions et de conversion des données Iceberg afin d'améliorer les performances d'écriture de l'object store.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 inclut également l’authentification basée sur les certificats pour les sources Db2 for z/OS, en tant que fonctionnalité importante. Elle apporte de multiples avantages à nos clients, tels qu’un meilleur accès au cloud hybride, des capacités d’analytique et d’IA accélérées, avec une réduction des coûts et des efforts.

Transférer les données IBM Z vers l'IA

IBM Data Gate for watsonx 1.2 et IBM Data Gate for z/OS 3.2 représentent une évolution considérable dans la stratégie de cloud hybride d’IBM. En répondant aux besoins des clients, en améliorant la sécurité et en optimisant les performances, elle ouvre la voie à une intégration transparente des données Z avec watsonx.data.

Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles fonctionnalités et nous attendons vos commentaires pour continuer à innover et à faciliter votre expérience basée sur les données.

Découvrir IBM Data Gate

S'inscrire au prochain webinaire

