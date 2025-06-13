IBM Data Gate for watsonx 1.2 et Data Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2 et IBM Data Gate for watsonx 1.2 sont désormais disponibles pour tous, avec des fonctionnalités et des capacités améliorées supplémentaires.

Depuis son lancement, IBM Data Gate for watsonx a répondu aux besoins des clients de différentes manières :

Habiliter nos clients à synchroniser de manière fluide leurs données mainframe dans watsonx.data, le seul data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA et l'analytique d'entreprise.

Fournir une approche ultra-efficace pour utiliser les dernières données Z pour les workloads d’analyse et d’IA, propageant les données mainframe via un protocole intégré de synchronisation à faible latence et à haut débit.

Synchroniser des principales sources de données IBM Z, y compris Db2 for z/OS, VSAM et IMS, vers un format de table de données open source Iceberg pour un accès par watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 est une avancée significative dans notre mission d'améliorer l'accès au cloud hybride et d'intégrer les données d'IBM Z avec des technologies de pointe dans le cadre d'une conception d'application moderne. Il apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour favoriser la synergie entre les données Z et l’IA.

Le nouveau Data Gate for z/OS 3.2 est un service principal, fournissant des données IBM Z, Db2 pour z/OS, VSAM et IMS à Data Gate pour watsonx. Il fournit également des données synchronisées de Db2 for z/OS vers des cibles Db2 optimisées sur IBM Cloud Pak for Data. L’accès à haut débit aux données intégrées de Db2 for z/OS apporte de multiples avantages, tels qu’un meilleur accès au cloud hybride, une analyse accélérée et une utilisation de l’IA, avec une réduction des coûts et des efforts.