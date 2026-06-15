Illustration d’un cadenas au-dessus de nœuds connectés dans un cercle, sur un fond dégradé bleu
Intelligence artificielle Sécurité

IBM Consulting fournit des services de détection et de résolution des menaces liées aux identités pour les solutions Microsoft Security

IBM Consulting fournit désormais des services pour la plateforme de sécurité complète de Microsoft, en s’appuyant sur l’expertise d’IBM en matière d’identité et sur ses capacités de services gérés.

Publié le 15 juin 2026

Les attaques fondées sur l’identité sont devenues l’un des principaux vecteurs de compromission. Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent toujours pas d’un moyen cohérent de corréler les signaux d’identité entre les systèmes, de hiérarchiser les éléments réellement importants et d’exécuter des actions de réponse avec gouvernance et responsabilité. Le constat est clair : il faut passer de la détection à l’action gouvernée.

IBM Consulting fournit désormais des services de conseil pour les solutions Microsoft Security afin de répondre à ce défi, en apportant l’expertise en matière d’identité et les capacités de services gérés nécessaires pour opérationnaliser la plateforme de sécurité complète de Microsoft et permettre une résolution gouvernée à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte une solution ITDR à la fois puissante sur le plan technique et mature sur le plan opérationnel.

IBM Consulting pour les solutions Microsoft Security

Le socle : Microsoft Security

Microsoft fournit le socle de la plateforme de sécurité, avec une télémétrie, des analyses et des capacités d’application approfondies sur l’ensemble du cycle de vie des identités. Les signaux issus de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune et des journaux d’activité Azure sont unifiés et analysés dans Microsoft Sentinel et le lac de données Sentinel, créant ainsi un data fabric de sécurité complet et adapté à l’IA.

Ce socle permet une visibilité interdomaines, la corrélation des signaux d’identité et des analyses évolutives portant à la fois sur les données en temps réel et historiques. Dans cette architecture, Microsoft joue le rôle de système de détection, de corrélation et d’application des contrôles.

L’extension : le service ITDR d’IBM Consulting

Le service ITDR d’IBM Consulting s’appuie sur ce socle Microsoft afin d’opérationnaliser, à l’échelle de l’entreprise, un programme de résolution des menaces liées aux identités, en mobilisant les décennies d’expertise d’IBM en sécurité des identités ainsi que ses capacités d’IA éprouvées. Il ajoute une corrélation spécifique aux identités et une gestion des dossiers, des recommandations de résolution pilotées par l’IA et alignées sur les politiques, des workflows de résolution gouvernés avec supervision humaine, ainsi qu’une prestation de services gérés à l’échelle de l’entreprise.

En termes simples : Microsoft détecte et permet l’application des contrôles ; IBM assume la responsabilité opérationnelle de la résolution gouvernée des menaces liées aux identités.

Fonctionnement du service IBM ITDR

Le service IBM ITDR transforme les signaux Microsoft en actions grâce à un workflow structuré et centré sur l’identité :

  1. Corréler les signaux dans des dossiers tenant compte de l’identité : IBM ITDR agrège les signaux d’identité provenant de la pile Microsoft Security et d’autres systèmes, afin de créer une vue contextuelle de chaque scénario de risque lié à l’identité.
  2. Contextualiser le risque et expliquer son impact : des modèles d’IA transforment les alertes brutes en récits pertinents pour l’entreprise, incluant des scores de risque, des niveaux de confiance et des synthèses en langage clair.
  3. Recommander des actions alignées sur les politiques : le service propose des actions de résolution conformes aux politiques de sécurité et de conformité, telles que la révocation de session, le renforcement de l’authentification MFA, la restriction des privilèges et la rotation des identifiants, en s’appuyant sur la bibliothèque de playbooks éprouvés d’IBM.
  4. Exécuter avec gouvernance et auditabilité : les actions sont exécutées au moyen des contrôles d’application de Microsoft, avec des workflows d’approbation IBM reposant sur une supervision humaine, des pistes d’audit complètes et un apprentissage continu basé sur les décisions des analystes.

Reposant sur la journalisation immuable et la conservation à long terme de Microsoft Sentinel, IBM ITDR ajoute des workflows de résolution pilotés par les politiques, une gestion des dossiers enrichie par le contexte métier et des rapports prêts pour la conformité, alignés sur des référentiels tels que NIST, ISO, SOC 2 et le RGPD. Une couche de gouvernance vient ainsi compléter les contrôles d’application de Microsoft, garantissant que chaque action est explicable, auditable et défendable.

Exploiter Microsoft Sentinel et le data lake Sentinel

Le data lake Sentinel constitue le socle de données central de l’ITDR, permettant à IBM ITDR d’opérer à grande échelle. IBM ITDR renforce ce socle de trois manières clés :

  • Corrélation unifiée des identités : combine les signaux d’identité provenant d’Entra, Defender, Intune, Purview et des journaux Azure pour créer des scénarios de menace cohérents.
  • Analyse en temps réel et historique : favorise une résolution gouvernée immédiate, tout en permettant des investigations approfondies sur les schémas comportementaux à long terme.
  • Modèles d’IA centrés sur l’identité : applique un apprentissage automatique spécialisé, entraîné sur les schémas d’attaque liés aux identités, afin de réduire les faux positifs et de hiérarchiser les menaces réelles.

7 cas d’utilisation liés aux menaces visant les identités

IBM ITDR opérationnalise les signaux Microsoft dans plusieurs scénarios clés de menaces liées aux identités, notamment :

  1. Comptes de dirigeants compromis : corrèle les connexions anormales, l’activité de session et l’accès aux données afin de permettre un confinement contrôlé des comptes.
  2. Mouvement latéral via des comptes de service : relie le comportement des identités aux changements de privilèges et aux signaux d’infrastructure afin de détecter et d’atténuer les chaînes d’attaque.
  3. Risque interne et exfiltration de données : combine les signaux d’identité, les signaux RH et l’activité liée aux données afin de déclencher des restrictions d’accès gouvernées.
  4. Fatigue MFA et bombardement de notifications push : détecte les abus répétés de l’authentification et impose une réauthentification résistante à l’hameçonnage.
  5. Élévation de privilèges et activité d’administrateurs fantômes : identifie les élévations d’accès non autorisées et déclenche des workflows de gouvernance.
  6. Vol de tokens et rejeu de session : détecte les comportements de session anormaux et impose une réauthentification sécurisée.
  7. Campagnes coordonnées d’attaque des identités : relie les activités touchant plusieurs identités dans un plan de résolution unifié.

Chaque cas d’utilisation illustre le même principe : Microsoft fournit le socle de signaux et d’application des contrôles, tandis qu’IBM pilote une résolution coordonnée, tenant compte des identités et fondée sur une expertise opérationnelle éprouvée.

Mettre 30 ans d’expérience au service de la sécurité des identités en entreprise

IBM Consulting apporte plus de 30 ans d’expertise en sécurité des identités dans les domaines de l’IGA, du PAM et de la gestion des accès, affinée au fil de milliers de missions menées auprès d’entreprises dans des secteurs réglementés et d’autres industries.L’expertise d’IBM est intégrée dans des playbooks de résolution pilotés par l’IA, des modèles de gouvernance et des schémas de conformité propres à chaque secteur. Fourni sous forme de service géré, IBM ITDR assure des opérations 7 jours sur 7, une capacité de prestation mondiale et une exécution éprouvée à l’échelle de l’entreprise. C’est ce qui permet de transformer les signaux en décisions auxquelles les organisations peuvent faire confiance et qu’elles peuvent défendre. 

Les attaques liées aux identités continueront d’évoluer, mais la réponse ne doit pas nécessairement rester à la traîne. Le service ITDR d’IBM Consulting, fondé sur Microsoft Security, permet aux entreprises de passer de signaux fragmentés à des dossiers d’identité unifiés, des alertes à l’action gouvernée, et d’opérationnaliser la sécurité des identités à l’échelle.

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Auteur

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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