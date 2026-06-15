Les attaques fondées sur l’identité sont devenues l’un des principaux vecteurs de compromission. Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent toujours pas d’un moyen cohérent de corréler les signaux d’identité entre les systèmes, de hiérarchiser les éléments réellement importants et d’exécuter des actions de réponse avec gouvernance et responsabilité. Le constat est clair : il faut passer de la détection à l’action gouvernée.

IBM Consulting fournit désormais des services de conseil pour les solutions Microsoft Security afin de répondre à ce défi, en apportant l’expertise en matière d’identité et les capacités de services gérés nécessaires pour opérationnaliser la plateforme de sécurité complète de Microsoft et permettre une résolution gouvernée à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte une solution ITDR à la fois puissante sur le plan technique et mature sur le plan opérationnel.