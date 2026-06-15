IBM Consulting fournit désormais des services pour la plateforme de sécurité complète de Microsoft, en s’appuyant sur l’expertise d’IBM en matière d’identité et sur ses capacités de services gérés.
Les attaques fondées sur l’identité sont devenues l’un des principaux vecteurs de compromission. Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent toujours pas d’un moyen cohérent de corréler les signaux d’identité entre les systèmes, de hiérarchiser les éléments réellement importants et d’exécuter des actions de réponse avec gouvernance et responsabilité. Le constat est clair : il faut passer de la détection à l’action gouvernée.
IBM Consulting fournit désormais des services de conseil pour les solutions Microsoft Security afin de répondre à ce défi, en apportant l’expertise en matière d’identité et les capacités de services gérés nécessaires pour opérationnaliser la plateforme de sécurité complète de Microsoft et permettre une résolution gouvernée à l’échelle de l’entreprise. Il en résulte une solution ITDR à la fois puissante sur le plan technique et mature sur le plan opérationnel.
Microsoft fournit le socle de la plateforme de sécurité, avec une télémétrie, des analyses et des capacités d’application approfondies sur l’ensemble du cycle de vie des identités. Les signaux issus de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune et des journaux d’activité Azure sont unifiés et analysés dans Microsoft Sentinel et le lac de données Sentinel, créant ainsi un data fabric de sécurité complet et adapté à l’IA.
Ce socle permet une visibilité interdomaines, la corrélation des signaux d’identité et des analyses évolutives portant à la fois sur les données en temps réel et historiques. Dans cette architecture, Microsoft joue le rôle de système de détection, de corrélation et d’application des contrôles.
Le service ITDR d’IBM Consulting s’appuie sur ce socle Microsoft afin d’opérationnaliser, à l’échelle de l’entreprise, un programme de résolution des menaces liées aux identités, en mobilisant les décennies d’expertise d’IBM en sécurité des identités ainsi que ses capacités d’IA éprouvées. Il ajoute une corrélation spécifique aux identités et une gestion des dossiers, des recommandations de résolution pilotées par l’IA et alignées sur les politiques, des workflows de résolution gouvernés avec supervision humaine, ainsi qu’une prestation de services gérés à l’échelle de l’entreprise.
En termes simples : Microsoft détecte et permet l’application des contrôles ; IBM assume la responsabilité opérationnelle de la résolution gouvernée des menaces liées aux identités.
Le service IBM ITDR transforme les signaux Microsoft en actions grâce à un workflow structuré et centré sur l’identité :
Reposant sur la journalisation immuable et la conservation à long terme de Microsoft Sentinel, IBM ITDR ajoute des workflows de résolution pilotés par les politiques, une gestion des dossiers enrichie par le contexte métier et des rapports prêts pour la conformité, alignés sur des référentiels tels que NIST, ISO, SOC 2 et le RGPD. Une couche de gouvernance vient ainsi compléter les contrôles d’application de Microsoft, garantissant que chaque action est explicable, auditable et défendable.
Le data lake Sentinel constitue le socle de données central de l’ITDR, permettant à IBM ITDR d’opérer à grande échelle. IBM ITDR renforce ce socle de trois manières clés :
IBM ITDR opérationnalise les signaux Microsoft dans plusieurs scénarios clés de menaces liées aux identités, notamment :
Chaque cas d’utilisation illustre le même principe : Microsoft fournit le socle de signaux et d’application des contrôles, tandis qu’IBM pilote une résolution coordonnée, tenant compte des identités et fondée sur une expertise opérationnelle éprouvée.
IBM Consulting apporte plus de 30 ans d’expertise en sécurité des identités dans les domaines de l’IGA, du PAM et de la gestion des accès, affinée au fil de milliers de missions menées auprès d’entreprises dans des secteurs réglementés et d’autres industries.L’expertise d’IBM est intégrée dans des playbooks de résolution pilotés par l’IA, des modèles de gouvernance et des schémas de conformité propres à chaque secteur. Fourni sous forme de service géré, IBM ITDR assure des opérations 7 jours sur 7, une capacité de prestation mondiale et une exécution éprouvée à l’échelle de l’entreprise. C’est ce qui permet de transformer les signaux en décisions auxquelles les organisations peuvent faire confiance et qu’elles peuvent défendre.
Les attaques liées aux identités continueront d’évoluer, mais la réponse ne doit pas nécessairement rester à la traîne. Le service ITDR d’IBM Consulting, fondé sur Microsoft Security, permet aux entreprises de passer de signaux fragmentés à des dossiers d’identité unifiés, des alertes à l’action gouvernée, et d’opérationnaliser la sécurité des identités à l’échelle.
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