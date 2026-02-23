Comment Enterprise Advantage d’IBM Consulting ouvre une nouvelle ère de l’IA agentique grâce à son partenariat avec Microsoft

Le 19 janvier 2026, IBM a annoncé Enterprise Advantage, un nouveau service de conseil basé sur des actifs conçu pour aider les entreprises à déployer à grande échelle une IA sécurisée, gouvernée et agentique dans l’ensemble de leurs opérations commerciales, sans qu’elles aient à concevoir elles-mêmes la plateforme d’IA.
Alors que les dirigeants d’IBM Consulting s’engagent étroitement dans le travail conjoint avec Microsoft, nous considérons cela comme un moment charnière, non seulement pour la maturité de l’IA en entreprise et la construction de la « Frontier Firm », mais aussi pour l’accélération de l’ensemble de l’écosystème Microsoft vers la transformation agentique.
Enterprise Advantage rassemble
Les pratiques IA et Microsoft d’IBM Consulting ont permis de réaliser plus de 150 projets clients, en déployant des solutions agentiques dans des domaines tels que le service client, le juridique, les achats et le traitement de documents réglementaires, les RH, le développement de logiciels et bien plus encore, tout en générant des gains importants en matière de productivité, de rapidité et de rentabilité.
Les entreprises exploitant une grande partie de leur environnement informatique sur Azure, y compris celles des secteurs réglementés, peuvent faire évoluer l’IA en toute confiance tout en préservant leurs investissements existants dans les données, les opérations et la sécurité Microsoft.
Les recherches d’IBM montrent que, bien que 79 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA apporte une valeur majeure d’ici 2030, seuls 24 % estiment que leurs entreprises sont prêtes à y parvenir. Cette « lacune d’exécution » est fortement ressentie par les clients de Microsoft, qui accélèrent leurs investissements dans Azure, Copilot et des scénarios d’IA spécifiques à un domaine, mais peinent à l’opérationnaliser à grande échelle.
Enterprise Advantage répond directement à ce défi en offrant aux entreprises :
Cette combinaison permet aux entreprises de moderniser leurs processus, d’appliquer des contrôles et de faire évoluer l’IA en toute sécurité, en particulier dans les environnements hautement réglementés où l’architecture Microsoft Azure est déjà éprouvée.
L’annonce a présenté des exemples clients concrets démontrant l’évolutivité du service.
Les deux scénarios sont fortement alignés avec les atouts d’Azure en matière de déploiement hybride, d’IA responsable et de sécurité de niveau entreprise, et nous nous attendons à ce que de nombreux clients centrés sur Microsoft adoptent des approches similaires à mesure qu’Enterprise Advantage deviendra largement disponible.
Si les clients apprécient la facilité d’utilisation et la simplicité des Copilots comme interface utilisateur pour l’IA, ils reconnaissent également que les transformations complexes des processus métier nécessitent un contexte de données sophistiqué, une orchestration des agents et des processus, ainsi qu’une gouvernance et des garde-fous.
ICA réunit tous ces éléments au sein d’une plateforme robuste fournie sur Azure : App Studio pour permettre aux utilisateurs de définir les agents et l’orchestration en no-code ou pro-code, des connexions A2A (Agent to Agent), Context Studio et une couche de gestion du contexte pour définir les schémas et les graphes de connaissances, une passerelle MCP pour connecter et gérer l’accès aux outils, ainsi que des capacités d’observabilité et de traçabilité.
La flexibilité d’ICA permet aux clients d’utiliser et de compléter les capacités clés de Microsoft, notamment Microsoft Foundry, les services Azure Data et AI, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry et Work IQ), Agent 365 et plusieurs autres outils et services Microsoft récents.
Cette synergie n’est pas abstraite. En effet, la plateforme IBM Consulting Advantage, qui sous-tend Enterprise Advantage, a elle-même été intégrée aux applications Microsoft 365 en 2024, offrant aux consultants d’IBM une assistance alimentée par l’IA dans Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
De notre travail commun sur l’IA et la modernisation du cloud hybride aux solutions Azure spécifiques aux secteurs, Microsoft et IBM permettent depuis longtemps aux clients d’accélérer leur modernisation à grande échelle. Enterprise Advantage représente une extension naturelle de ce partenariat dans l’ère de l’IA agentique.
Pour les entreprises alignées sur Microsoft, l’offre propose :
En tant que dirigeants travaillant à l’intersection des écosystèmes Microsoft et de l’innovation en IA d’IBM Consulting, nous pensons qu’Enterprise Advantage arrive exactement au bon moment. L’adoption de l’IA s’accélère rapidement, mais l’opérationnalisation des systèmes agentiques nécessite une expertise approfondie, une gouvernance solide et une plateforme capable de relier des environnements d’entreprise hétérogènes.
Les plateformes Microsoft fournissent la base. Enterprise Advantage fournit l’accélérateur.
Ensemble, ils permettent aux entreprises de déployer l’IA à grande échelle de manière responsable et d’obtenir un impact mesurable plus rapidement que jamais.
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