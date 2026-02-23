Comment Enterprise Advantage d’IBM Consulting ouvre une nouvelle ère de l’IA agentique grâce à son partenariat avec Microsoft

Si les clients apprécient la facilité d’utilisation et la simplicité des Copilots comme interface utilisateur pour l’IA, ils reconnaissent également que les transformations complexes des processus métier nécessitent un contexte de données sophistiqué, une orchestration des agents et des processus, ainsi qu’une gouvernance et des garde-fous.

ICA réunit tous ces éléments au sein d’une plateforme robuste fournie sur Azure : App Studio pour permettre aux utilisateurs de définir les agents et l’orchestration en no-code ou pro-code, des connexions A2A (Agent to Agent), Context Studio et une couche de gestion du contexte pour définir les schémas et les graphes de connaissances, une passerelle MCP pour connecter et gérer l’accès aux outils, ainsi que des capacités d’observabilité et de traçabilité.

La flexibilité d’ICA permet aux clients d’utiliser et de compléter les capacités clés de Microsoft, notamment Microsoft Foundry, les services Azure Data et AI, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry et Work IQ), Agent 365 et plusieurs autres outils et services Microsoft récents.

Cette synergie n’est pas abstraite. En effet, la plateforme IBM Consulting Advantage, qui sous-tend Enterprise Advantage, a elle-même été intégrée aux applications Microsoft 365 en 2024, offrant aux consultants d’IBM une assistance alimentée par l’IA dans Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.