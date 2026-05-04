IBM Consulting propose la première plateforme d’IA agentique à l’échelle de l’entreprise du secteur, intégrée de manière native à AWS

IBM Consulting et Amazon Web Services (AWS) continuent d’approfondir leur collaboration stratégique de longue date et aident leurs clients communs à mettre en œuvre des capacités d’IA agentique au sein même de l’infrastructure d’entreprise qu’ils utilisent déjà.
Le 19 janvier 2026, IBM a annoncé Enterprise Advantage, un nouveau service de conseil basé sur les actifs, conçu pour aider les entreprises à déployer à l’échelle une IA agentique sécurisée et gouvernée dans l’ensemble de leurs opérations commerciales, sans qu’elles aient à développer elles-mêmes la plateforme d’IA.
Ensemble, les organisations accélèrent leur transition vers la transformation agentique grâce à la mise à disposition générale d’IBM Enterprise Advantage sur AWS, un nouveau modèle de transformation guidée par l’IA qui étend le service de conseil phare d’IBM, basé sur les actifs, aux entreprises opérant sur AWS.
Alors qu’une part importante des entreprises mondiales choisissent AWS comme cloud public principal, Enterprise Advantage s’exécute désormais dans l’environnement AWS des clients, prêt à fonctionner à l’échelle.
L’adoption de l’IA a explosé, mais la plupart des organisations peinent à transformer l’expérimentation en impact mesurable. Pour créer une valeur commerciale durable, il faut repenser l’architecture de l’ensemble des workflows en intégrant l’IA aux données, aux systèmes et à la gouvernance de bout en bout.
Les recherches d’IBM exposent clairement le défi : 79 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA génère une valeur commerciale significative d’ici 2030, mais moins d’un sur quatre estime que son organisation est équipée pour y parvenir. Il manque une plateforme dédiée aux entreprises capable d’orchestrer des agents, de gérer les workflows et d’appliquer des contrôles à l’échelle, transformant ainsi l’ambition et les investissements en résultats qui font croître les activités.
Enterprise Advantage sur AWS comble cette lacune en fournissant une plateforme structurée, bien architecturée et prête pour la production, qui intègre l’IA agentique dans les opérations métier, avec des capacités intégrées de gestion du contexte, d’orchestration et de contrôles. Les entreprises peuvent ainsi passer d’initiatives fragmentées à un programme cohérent à l’échelle de l’organisation, aligné sur des résultats commerciaux concrets.
De plus, cette plateforme propose des applications agentiques prêtes à l’emploi, une flexibilité multicloud qui protège les engagements existants, ainsi qu’une gouvernance de niveau entreprise conçue pour les environnements réglementés les plus exigeants. Cette combinaison permet aux organisations de moderniser leurs processus, d’appliquer des contrôles et de déployer l’IA en toute sécurité.
Enterprise Advantage est la première approche de plateforme à l’échelle de l’entreprise, pilotée par le conseil, conçue spécifiquement pour créer, orchestrer et gouverner des workflows agentiques en natif sur AWS. L’offre repose sur trois composants intégrés :
Dans le cadre d’Enterprise Advantage sur AWS, la gouvernance dédiée aux entreprises est assurée par quatre capacités que les entreprises devaient auparavant développer ou acheter séparément :
IBM a déployé Advantage Platform au sein de ses propres opérations mondiales en tant que « client zéro », utilisant la plateforme pour transformer les workflows clés au sein des fonctions métier et informatiques. Les modèles opérationnels, les modèles de gouvernance et les méthodes de mise en œuvre issus de cette expérience sont désormais intégrés à Enterprise Advantage sur AWS, aidant les clients à adopter l’IA agentique plus rapidement et en toute sécurité.
IBM Consulting a déjà mené à bien des missions auprès de clients dans les services financiers et les sciences de la vie, en déployant Enterprise Advantage sur AWS avec des résultats mesurables dans l’automatisation de l’approvisionnement, la transformation du service client et le traitement des documents réglementaires. D’autres programmes sont en cours de déploiement dans les secteurs de la santé, des télécommunications et du secteur public, des secteurs verticaux où l’infrastructure AWS est bien établie et où les exigences de gouvernance ont historiquement freiné l’adoption de l’IA en deçà de son potentiel.
Le service Enterprise Advantage est conçu pour étendre les capacités natives d’AWS, et non pour les contourner, grâce à Advantage Platform (la plateforme technologique d’Enterprise Advantage) qui s’intègre à l’ensemble de la pile IA d’AWS.
Cette intégration couvre l’hébergement de modèles de fondation et l’orchestration d’agents dans Amazon Bedrock et Bedrock AgentCore, jusqu’à l’automatisation des workflows via le SDK Strands Agents, ainsi qu’Amazon Kiro, un environnement de développement intégré (IDE) et une interface de ligne de commande (CLI) pour l’IA agentique. Elle inclut également des agents de pointe spécialement conçus pour la sécurité et le DevOps, ainsi qu’une infrastructure d’identité et de machine learning (ML) dédiée aux entreprises via les services de sécurité AWS et l’IA Amazon SageMaker. Amazon Quick fournit la couche d’analytique, offrant aux équipes une visibilité sur les performances des agents et les résultats métier.
Parallèlement, l’architecture multicloud et multimodèle d’Advantage Platform préserve la flexibilité. Les entreprises dont les workloads s’étendent sur AWS, une infrastructure sur site et d’autres environnements cloud peuvent exploiter une couche unifiée de gouvernance et d’observabilité sur l’ensemble de ces environnements. Celles qui ont déjà investi dans ces services ne repartent pas de zéro ; elles bénéficient d’une couche de gouvernance et d’orchestration supplémentaire, spécialement conçue pour les environnements de production.
Du travail conjoint sur l’IA et la modernisation du cloud hybride aux solutions cloud spécifiques à chaque secteur, AWS et IBM permettent depuis longtemps à leurs clients de mener à bien une modernisation à l’échelle. Enterprise Advantage représente une extension naturelle de ce partenariat à l’ère de l’IA agentique.
Pour les entreprises alignées sur AWS, cette offre propose :
En tant que leaders à la croisée du réseau mondial de partenaires AWS et de l’innovation en IA d’IBM Consulting, nous pensons qu’Enterprise Advantage arrive exactement au bon moment. L’adoption de l’IA s’accélère rapidement, mais la mise en œuvre de systèmes agentiques nécessite une expertise approfondie, une gouvernance robuste et une plateforme capable de relier des environnements d’entreprise hétérogènes.
Pour des secteurs tels que les services financiers, la santé, les télécommunications, l’énergie et le secteur public, la combinaison de la confiance dans l’infrastructure AWS et de l’expertise d’IBM en matière de gouvernance d’entreprise n’est pas fortuite : c’est la condition qui rend l’IA agentique viable en production.
L’infrastructure AWS fournit la base. Enterprise Advantage fournit l’accélérateur. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises de déployer l’IA de manière responsable et d’obtenir des résultats mesurables plus rapidement que jamais.
IBM Enterprise Advantage sur AWS est désormais disponible via les équipes d’engagement d’IBM Consulting et certains membres du réseau de partenaires AWS (APN). Des programmes de déploiement structurés sur 90 jours sont conçus pour permettre aux entreprises de passer, en quelques semaines seulement, d’une évaluation initiale à des workflows agentiques prêts à être mis en production.
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