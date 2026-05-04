IBM Consulting propose la première plateforme d’IA agentique à l’échelle de l’entreprise du secteur, intégrée de manière native à AWS

L’adoption de l’IA a explosé, mais la plupart des organisations peinent à transformer l’expérimentation en impact mesurable. Pour créer une valeur commerciale durable, il faut repenser l’architecture de l’ensemble des workflows en intégrant l’IA aux données, aux systèmes et à la gouvernance de bout en bout.

Les recherches d’IBM exposent clairement le défi : 79 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA génère une valeur commerciale significative d’ici 2030, mais moins d’un sur quatre estime que son organisation est équipée pour y parvenir. Il manque une plateforme dédiée aux entreprises capable d’orchestrer des agents, de gérer les workflows et d’appliquer des contrôles à l’échelle, transformant ainsi l’ambition et les investissements en résultats qui font croître les activités.

Enterprise Advantage sur AWS comble cette lacune en fournissant une plateforme structurée, bien architecturée et prête pour la production, qui intègre l’IA agentique dans les opérations métier, avec des capacités intégrées de gestion du contexte, d’orchestration et de contrôles. Les entreprises peuvent ainsi passer d’initiatives fragmentées à un programme cohérent à l’échelle de l’organisation, aligné sur des résultats commerciaux concrets.

De plus, cette plateforme propose des applications agentiques prêtes à l’emploi, une flexibilité multicloud qui protège les engagements existants, ainsi qu’une gouvernance de niveau entreprise conçue pour les environnements réglementés les plus exigeants. Cette combinaison permet aux organisations de moderniser leurs processus, d’appliquer des contrôles et de déployer l’IA en toute sécurité.