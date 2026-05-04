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IBM Consulting propose la première plateforme d’IA agentique à l’échelle de l’entreprise du secteur, intégrée de manière native à AWS

IBM Consulting et Amazon Web Services (AWS) continuent d’approfondir leur collaboration stratégique de longue date et aident leurs clients communs à mettre en œuvre des capacités d’IA agentique au sein même de l’infrastructure d’entreprise qu’ils utilisent déjà.

Publié le 4 mai 2026

Le 19 janvier 2026, IBM a annoncé Enterprise Advantage, un nouveau service de conseil basé sur les actifs, conçu pour aider les entreprises à déployer à l’échelle une IA agentique sécurisée et gouvernée dans l’ensemble de leurs opérations commerciales, sans qu’elles aient à développer elles-mêmes la plateforme d’IA.

Ensemble, les organisations accélèrent leur transition vers la transformation agentique grâce à la mise à disposition générale d’IBM Enterprise Advantage sur AWS, un nouveau modèle de transformation guidée par l’IA qui étend le service de conseil phare d’IBM, basé sur les actifs, aux entreprises opérant sur AWS.

Alors qu’une part importante des entreprises mondiales choisissent AWS comme cloud public principal, Enterprise Advantage s’exécute désormais dans l’environnement AWS des clients, prêt à fonctionner à l’échelle.

Combler le fossé entre les ambitions en matière d’IA et la réalité opérationnelle

L’adoption de l’IA a explosé, mais la plupart des organisations peinent à transformer l’expérimentation en impact mesurable. Pour créer une valeur commerciale durable, il faut repenser l’architecture de l’ensemble des workflows en intégrant l’IA aux données, aux systèmes et à la gouvernance de bout en bout.

Les recherches d’IBM exposent clairement le défi : 79 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA génère une valeur commerciale significative d’ici 2030, mais moins d’un sur quatre estime que son organisation est équipée pour y parvenir. Il manque une plateforme dédiée aux entreprises capable d’orchestrer des agents, de gérer les workflows et d’appliquer des contrôles à l’échelle, transformant ainsi l’ambition et les investissements en résultats qui font croître les activités.

Enterprise Advantage sur AWS comble cette lacune en fournissant une plateforme structurée, bien architecturée et prête pour la production, qui intègre l’IA agentique dans les opérations métier, avec des capacités intégrées de gestion du contexte, d’orchestration et de contrôles. Les entreprises peuvent ainsi passer d’initiatives fragmentées à un programme cohérent à l’échelle de l’organisation, aligné sur des résultats commerciaux concrets.

De plus, cette plateforme propose des applications agentiques prêtes à l’emploi, une flexibilité multicloud qui protège les engagements existants, ainsi qu’une gouvernance de niveau entreprise conçue pour les environnements réglementés les plus exigeants. Cette combinaison permet aux organisations de moderniser leurs processus, d’appliquer des contrôles et de déployer l’IA en toute sécurité.

Une étape importante dans la maturité de l’IA en entreprise

Enterprise Advantage est la première approche de plateforme à l’échelle de l’entreprise, pilotée par le conseil, conçue spécifiquement pour créer, orchestrer et gouverner des workflows agentiques en natif sur AWS. L’offre repose sur trois composants intégrés :

  • Advantage Platform est la plateforme d’IA agentique fondamentale d’IBM Consulting, déployable en natif sur AWS et conçue pour fonctionner de façon fluide avec Amazon Bedrock, y compris Bedrock AgentCore. Elle fournit un environnement de bout en bout pour créer, orchestrer et exploiter des solutions d’IA agentique à l’échelle de l’entreprise. La plateforme fournit l’orchestration des agents et des processus, un Context Studio avec graphe de connaissances, un accès sécurisé aux outils via une passerelle MCP, la gestion du cycle de vie des agents et une observabilité complète, le tout au sein d’un plan de contrôle unique et intégré. En tirant parti de Bedrock AgentCore pour les environnements d’exécution d’agents gérés et l’accès aux modèles de fondation, et en l’étendant avec le contexte d’entreprise, la gouvernance et les capacités opérationnelles d’Advantage Platform, les clients peuvent aller au-delà des agents autonomes pour déployer des workflows agentiques composables et prêts pour la production.
  • Advantage Marketplace est une marketplace d’applications agentiques spécialisées couvrant le service client, la finance, l’approvisionnement, le traitement des documents juridiques et réglementaires, les ressources humaines, le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) ainsi que des cas d’utilisation spécifiques à certains secteurs. Ces applications sont prêtes à l’emploi pour les workloads d’entreprise et s’appuient sur des modèles opérationnels éprouvés grâce au déploiement interne d’IBM.
  • Les services Advantage sont des services de conseil à forte valeur ajoutée qui combinent la stratégie, les méthodes codifiées et l’expertise sectorielle d’IBM Consulting avec la richesse de sa communauté de praticiens certifiés AWS (avec 25 000 certifications) et l’expérience de centaines de missions d’IA agentique à l’échelle mondiale. Enterprise Advantage intègre cette expérience dans un modèle de déploiement structuré et reproductible.

En pratique : un plan de contrôle dédié aux entreprises

Dans le cadre d’Enterprise Advantage sur AWS, la gouvernance dédiée aux entreprises est assurée par quatre capacités que les entreprises devaient auparavant développer ou acheter séparément :

  • Une orchestration gouvernée des agents : App Studio d’Advantage Platform permet aux clients de définir des agents et des workflows multi-agents en modes no-code, low code et pro-code, où chaque action d’un agent est consignée, vérifiable et traçable jusqu’à une politique d’accès ou réglementaire.
  • Un contexte transcendant les frontières organisationnelles : le Context Studio d’Advantage Platform offre aux agents une vue partagée et régie par un schéma des bases de données structurées de l’entreprise, des référentiels de documents et des flux d’événements en temps réel, sans nécessiter de programme de consolidation des données comme condition préalable.
  • Un accès contrôlé aux outils à l’échelle : la passerelle MCP d’Advantage Platform gère la manière dont les agents se connectent aux systèmes d’entreprise, en appliquant des contrôles d’accès et des limitations de débit afin de répondre aux besoins des équipes de sécurité et des agents qui travaillent par leur intermédiaire.
  • Une observabilité de la pile complète : chaque décision d’agent, chaque appel d’outil et chaque remontée est capturé via une couche de surveillance qui s’intègre à Amazon CloudWatch et aux capacités AIOps d’IBM. Lorsqu’un événement inattendu survient dans un workflow multi-agents complexe, les équipes opérationnelles disposent du contexte nécessaire pour en comprendre exactement la cause.

Impact concret : l’accélération via AWS

IBM a déployé Advantage Platform au sein de ses propres opérations mondiales en tant que « client zéro », utilisant la plateforme pour transformer les workflows clés au sein des fonctions métier et informatiques. Les modèles opérationnels, les modèles de gouvernance et les méthodes de mise en œuvre issus de cette expérience sont désormais intégrés à Enterprise Advantage sur AWS, aidant les clients à adopter l’IA agentique plus rapidement et en toute sécurité.

IBM Consulting a déjà mené à bien des missions auprès de clients dans les services financiers et les sciences de la vie, en déployant Enterprise Advantage sur AWS avec des résultats mesurables dans l’automatisation de l’approvisionnement, la transformation du service client et le traitement des documents réglementaires. D’autres programmes sont en cours de déploiement dans les secteurs de la santé, des télécommunications et du secteur public, des secteurs verticaux où l’infrastructure AWS est bien établie et où les exigences de gouvernance ont historiquement freiné l’adoption de l’IA en deçà de son potentiel.

Conçu pour AWS, sans verrouillage des clients

Le service Enterprise Advantage est conçu pour étendre les capacités natives d’AWS, et non pour les contourner, grâce à Advantage Platform (la plateforme technologique d’Enterprise Advantage) qui s’intègre à l’ensemble de la pile IA d’AWS.

Cette intégration couvre l’hébergement de modèles de fondation et l’orchestration d’agents dans Amazon Bedrock et Bedrock AgentCore, jusqu’à l’automatisation des workflows via le SDK Strands Agents, ainsi qu’Amazon Kiro, un environnement de développement intégré (IDE) et une interface de ligne de commande (CLI) pour l’IA agentique. Elle inclut également des agents de pointe spécialement conçus pour la sécurité et le DevOps, ainsi qu’une infrastructure d’identité et de machine learning (ML) dédiée aux entreprises via les services de sécurité AWS et l’IA Amazon SageMaker. Amazon Quick fournit la couche d’analytique, offrant aux équipes une visibilité sur les performances des agents et les résultats métier.

Parallèlement, l’architecture multicloud et multimodèle d’Advantage Platform préserve la flexibilité. Les entreprises dont les workloads s’étendent sur AWS, une infrastructure sur site et d’autres environnements cloud peuvent exploiter une couche unifiée de gouvernance et d’observabilité sur l’ensemble de ces environnements. Celles qui ont déjà investi dans ces services ne repartent pas de zéro ; elles bénéficient d’une couche de gouvernance et d’orchestration supplémentaire, spécialement conçue pour les environnements de production.

« Les entreprises ont besoin d’agents capables de fonctionner sur des workflows métier réels, avec des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance intégrées dès le départ. C’est ce qu’AWS et IBM ont développé ensemble. Enterprise Advantage d’IBM offre des capacités d’IA agentique prêtes pour la production, avec des capacités d’orchestration, de gouvernance et de gestion du cycle de vie déjà en place. Les entreprises qui déploient aujourd’hui des agents d’IA sur leurs workflows critiques deviendront les leaders de leur secteur, et Enterprise Advantage sur AWS représente le chemin le plus rapide pour y parvenir. »

– Greg Pearson, vice-président des ventes mondiales, Amazon Web Services

Un nouveau chapitre pour le partenariat IBM-AWS

Du travail conjoint sur l’IA et la modernisation du cloud hybride aux solutions cloud spécifiques à chaque secteur, AWS et IBM permettent depuis longtemps à leurs clients de mener à bien une modernisation à l’échelle. Enterprise Advantage représente une extension naturelle de ce partenariat à l’ère de l’IA agentique.

Pour les entreprises alignées sur AWS, cette offre propose :

  • une voie pour unifier les projets pilotes d’IA fragmentés sous un modèle architectural unique ;
  • un cadre de gouvernance qui complète les services de sécurité, d’identité et de conformité natifs d’AWS ;
  • des agents entraînés aux spécificités du secteur et des moteurs de workflow qui étendent les investissements AWS existants ;
  • une voie pour accélérer l’innovation sur l’infrastructure cloud fiable d’AWS.

Un schéma directeur adapté à AWS pour faire évoluer l’IA en toute confiance

En tant que leaders à la croisée du réseau mondial de partenaires AWS et de l’innovation en IA d’IBM Consulting, nous pensons qu’Enterprise Advantage arrive exactement au bon moment. L’adoption de l’IA s’accélère rapidement, mais la mise en œuvre de systèmes agentiques nécessite une expertise approfondie, une gouvernance robuste et une plateforme capable de relier des environnements d’entreprise hétérogènes.

Pour des secteurs tels que les services financiers, la santé, les télécommunications, l’énergie et le secteur public, la combinaison de la confiance dans l’infrastructure AWS et de l’expertise d’IBM en matière de gouvernance d’entreprise n’est pas fortuite : c’est la condition qui rend l’IA agentique viable en production.

L’infrastructure AWS fournit la base. Enterprise Advantage fournit l’accélérateur. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises de déployer l’IA de manière responsable et d’obtenir des résultats mesurables plus rapidement que jamais.

Se lancer

IBM Enterprise Advantage sur AWS est désormais disponible via les équipes d’engagement d’IBM Consulting et certains membres du réseau de partenaires AWS (APN). Des programmes de déploiement structurés sur 90 jours sont conçus pour permettre aux entreprises de passer, en quelques semaines seulement, d’une évaluation initiale à des workflows agentiques prêts à être mis en production.

Découvrir IBM Enterprise Advantage

En savoir plus sur le partenariat stratégique entre IBM et AWS

Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting