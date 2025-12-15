IBM Consulting Application Management Suite : piloter une transformation intelligente de SAP

Dans l’environnement d’entreprise actuel en constante évolution, façonné par des marchés changeants, l’évolution des attentes des clients et la rapidité des avancées technologiques, l’agilité n’est plus une option. La convergence de l’adoption de S/4HANA, de RISE with SAP et de Joule (IA agentique) a complexifié les efforts de modernisation, faisant de la transformation un défi stratégique pour les entreprises.

Pour de nombreuses entreprises, la transformation de SAP consiste à trouver le juste équilibre entre innovation et stabilité, rapidité et contrôle, et coût et valeur. Bien que S/4HANA soit très prometteur, les progrès sont souvent ralentis par la complexité des systèmes existants, des processus fragmentés et les opérations gourmandes en ressources.

Selon l’ASUG (Americas’ SAP Users’ Group), seulement 45 % des personnes interrogées utilisent S/4HANA, 77 % d’entre elles indiquant que le rythme des nouvelles technologies est un obstacle majeur. Parallèlement, les agents IA devraient réduire le temps d’exécution des tâches de 25 % et améliorer la qualité du travail de 40 %.