Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Consulting Application Management Suite : piloter une transformation intelligente de SAP

La suite ICAMS est bien plus qu’un outil d’efficacité, c’est un catalyseur stratégique. Intégrée à IBM Consulting Advantage, elle garantit l’évolutivité, l’évolution continue et l’alignement sur les besoins émergents de l’entreprise.

Publié le 15 décembre 2025
Fond en dégradé du bleu au violet avec deux carrés superposés, dont l’un contient des petits carrés au contour blanc

IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) réinvente la gestion des applications SAP grâce à une IA générative et agentique. De la mise en œuvre à la gestion continue, ICAMS simplifie, accélère et améliore les opérations SAP, aidant ainsi les entreprises à passer de la maintenance à l’innovation.

Le défi de transformation de SAP

Dans l’environnement d’entreprise actuel en constante évolution, façonné par des marchés changeants, l’évolution des attentes des clients et la rapidité des avancées technologiques, l’agilité n’est plus une option. La convergence de l’adoption de S/4HANA, de RISE with SAP et de Joule (IA agentique) a complexifié les efforts de modernisation, faisant de la transformation un défi stratégique pour les entreprises.

Pour de nombreuses entreprises, la transformation de SAP consiste à trouver le juste équilibre entre innovation et stabilité, rapidité et contrôle, et coût et valeur. Bien que S/4HANA soit très prometteur, les progrès sont souvent ralentis par la complexité des systèmes existants, des processus fragmentés et les opérations gourmandes en ressources.

Selon l’ASUG (Americas’ SAP Users’ Group), seulement 45 % des personnes interrogées utilisent S/4HANA, 77 % d’entre elles indiquant que le rythme des nouvelles technologies est un obstacle majeur. Parallèlement, les agents IA devraient réduire le temps d’exécution des tâches de 25 % et améliorer la qualité du travail de 40 %.

Une solution plus intelligente

Les entreprises ont besoin de solutions qui fonctionnent de façon fluide (avant, pendant et après la transformation) dans les environnements ECC et S/4HANA, qui fournissent des réponses personnalisées et contextuelles fondées sur les données client, et qui limitent les risques de régression et garantissent la précision de l’exécution.

IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) réinvente la gestion des applications SAP grâce à une IA générative et agentique. De la mise en œuvre à la gestion continue, ICAMS simplifie, accélère et améliore les opérations SAP, aidant ainsi les entreprises à passer de la maintenance à l’innovation.

Six capacités clés d’ICAMS

Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des différentes capacités qu’ICAMS met à votre disposition pour gagner en productivité dans le cadre de notre prestation globale :

  1. Génération de code Delta : créez des modifications de code ciblées, conformes aux normes des clients, en vous appuyant sur plus de 40 contrôles automatisés de qualité et de préparation.
  2. Documentation automatisée et traduction des requêtes : récapitulez les personnalisations et convertissez les requêtes en langage naturel en SQL pour obtenir des informations sur la configuration.
  3. Génération de données synthétiques : produisez des données de référence spécifiques au contexte pour les tests de régression et automatisez la configuration des données de masse.
  4. Ingénierie inverse des flux de processus : cartographiez les dépendances pour l’analyse d’impact et le contrôle des changements.
  5. Analyse d’impact complète : évaluez les demandes de changement à tous les cycles de publication et recommandez des objets WRICEF optimaux.
  6. Surveillance proactive : détectez les problèmes dans les chaînes de processus et les interfaces et bénéficiez d’une analyse de la cause racine et de la résolution pilotée par l’IA afin de réduire le temps moyen de résolution (MTTR).

La suite dispose d’autres fonctionnalités intéressantes liées à la génération de récits utilisateur, de scripts de test et de spécifications techniques et fonctionnelles, ainsi que de contenu de formation et d’autres aspects pour faciliter le déploiement de SAP S/4HANA et sa gestion intelligente pour les clients.

Ce qui différencie ICAMS

La suite ICAMS est bien plus qu’un outil d’efficacité, c’est un catalyseur stratégique. Intégrée à IBM Consulting Advantage, elle garantit l’évolutivité, l’évolution continue et l’alignement sur les besoins émergents de l’entreprise. ICAMS n’est donc pas seulement une solution pour aujourd’hui, mais une plateforme d’avenir pour la transformation de SAP.

Une solution à l’épreuve du temps

Si la complexité de SAP ralentit votre transformation, ICAMS vous offre une solution intelligente, pratique et pérenne. Elle permet déjà des gains de productivité mesurables et une création de valeur plus rapide pour les grandes entreprises, et est sur le point de devenir le prochain grand outil de gestion des applications d’entreprise.

En savoir plus sur IBM Consulting Advantage Management Suite

Télécharger la présentation de la solution IBM

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting