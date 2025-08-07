IBM Consulting et InfoSec Global collaborent sur la visibilité et le contrôle des actifs cryptographiques

7 août 2025
Pour aider les entreprises à se préparer à un avenir quantique, IBM Consulting et InfoSec Global, société Keyfactor et fournisseur de gestion de posture cryptographique, s’associent pour fournir des solutions avancées de découverte et d’inventaire cryptographiques dans tous les secteurs d’activité et toutes les zones géographiques.
Les progrès rapides de l’informatique quantique constituent une menace croissante pour la sécurité cryptographique pour les entreprises du monde entier. Les ordinateurs quantiques seront capables de casser les systèmes cryptographiques conventionnels, en exposant les vulnérabilités à tous les niveaux des opérations numériques. Toutes les données, identités, communications, transactions ou infrastructures qui ne sont pas déjà protégées par la cryptographie quantique doivent être considérées comme à risque aujourd’hui ou dans un avenir proche.
Dans toutes les juridictions, les réglementations convergent vers une attente commune : les actifs cryptographiques doivent être stockés, évalués et modernisés dès maintenant. Des entreprises comme le Groupe de coopération des systèmes d’information et des réseaux (NIS) de la Commission européenne, le National Institute of Standards and Technology (NIST) du Département du Commerce des États-Unis et le Centre national de cybersécurité (NCSC) du Royaume-Uni ont défini des exigences et des délais en matière de sécurité quantique. Pourtant, de nombreuses entreprises ne savent toujours pas comment élaborer une stratégie, évaluer, moderniser et gouverner leur parcours quantique transformationnel.
La combinaison du réseau de distribution mondial d’IBM Consulting et son expertise en matière de sécurité quantique avec la plateforme AgileSec d’InfoSec Global est conçue pour accélérer la transition des clients vers la cryptographie post-quantique et permet une transformation axée sur les risques vers l’agilité et la conformité cryptographiques à l’échelle de l’entreprise.
Selon Nagi Moustafa, cofondateur d’InfoSec Global et actuellement Chief Business Officer chez Keyfactor, il est essentiel de travailler avec les leaders du secteur pour aider les clients à comprendre et à sécuriser leur entreprise à l’ère de l’informatique quantique, notant : « Établir la crypto-agilité et se préparer à l’ère post-quantique nécessite un écosystème de partenaires sophistiqué. » Il ajoute : « En collaboration avec IBM Consulting, notre objectif est de fournir aux entreprises une visibilité et un contrôle complets sur leurs actifs cryptographiques dans les environnements anciens et modernes, en les aidant à mettre en place une approche basée sur des normes pour la modernisation cryptographique et la transition vers la cryptographie post-quantique. »
Les avantages du partenariat entre IBM Consulting et InfoSec Global sont nombreux, notamment :
Antti Ropponen, associé exécutif, services de conseil en cybersécurité d’IBM Consulting, reconnaît la nécessité d’aider les clients à moderniser et à protéger leur infrastructure cryptographique en prévision des menaces quantiques.
Il observe, « Outre nos services de transformation Quantum Safe, le réseau mondial de consultants en cybersécurité d’IBM Consulting aura désormais accès à la plateforme éprouvée d’InfoSec Global pour la découverte, l’inventaire et le contrôle cryptographiques, ce qui aidera les clients à relever les défis actuels en matière de confiance numérique, ainsi que les menaces quantiques de demain. »
La plateforme AgileSec est conçue pour permettre la découverte, la classification et la gestion du cycle de vie des actifs cryptographiques dans des environnements hybrides et distribués. IBM Consulting, premier partenaire intégrateur de systèmes mondial pour la plateforme AgileSec, proposera la solution dans le cadre de ses services de conseil, aidant les consultants à travailler côte à côte avec les clients pour évaluer et surveiller leurs actifs cryptographiques et définir les bonnes pratiques de résolution en cours.
À l’avenir, ce partenariat permettra à IBM Consulting et à InfoSec Global de développer, de commercialiser et de fournir conjointement des solutions de gestion de la posture cryptographique en continuant à intégrer la plateforme AgileSec aux services de cybersécurité d’IBM Consulting. Nous sommes impatients de partager les futures innovations qui aideront nos clients communs à relever les défis les plus complexes en matière de sécurité quantique.
Les experts en sécurité quantique d’IBM Consulting peuvent vous aider à élever le dialogue de votre entreprise sur la sécurité quantique au rang d’impératif métier stratégique à long terme. Apprenez-en davantage sur les services de sécurité quantique d’IBM Consulting ou programmez un atelier de cadrage des risques quantiques.
En savoir plus sur les services Quantum Safe