IBM Consulting et InfoSec Global collaborent sur la visibilité et le contrôle des actifs cryptographiques

La combinaison du réseau de distribution mondial d’IBM Consulting et son expertise en matière de sécurité quantique avec la plateforme AgileSec d’InfoSec Global est conçue pour accélérer la transition des clients vers la cryptographie post-quantique et permet une transformation axée sur les risques vers l’agilité et la conformité cryptographiques à l’échelle de l’entreprise.

Selon Nagi Moustafa, cofondateur d’InfoSec Global et actuellement Chief Business Officer chez Keyfactor, il est essentiel de travailler avec les leaders du secteur pour aider les clients à comprendre et à sécuriser leur entreprise à l’ère de l’informatique quantique, notant : « Établir la crypto-agilité et se préparer à l’ère post-quantique nécessite un écosystème de partenaires sophistiqué. » Il ajoute : « En collaboration avec IBM Consulting, notre objectif est de fournir aux entreprises une visibilité et un contrôle complets sur leurs actifs cryptographiques dans les environnements anciens et modernes, en les aidant à mettre en place une approche basée sur des normes pour la modernisation cryptographique et la transition vers la cryptographie post-quantique. »

Les avantages du partenariat entre IBM Consulting et InfoSec Global sont nombreux, notamment :

traitement du risque d’angles morts cryptographiques et soutien du respect des cadres de conformité du NIST , du Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) et des attentes réglementaires ;

, du Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) et des attentes réglementaires ; accélération de la modernisation sans replatforming coûteux pour l’agilité cryptographique sur place ; et

création d’une architecture post-quantique évolutive et prête pour l’avenir avec un retour sur investissement mesurable.

Antti Ropponen, associé exécutif, services de conseil en cybersécurité d’IBM Consulting, reconnaît la nécessité d’aider les clients à moderniser et à protéger leur infrastructure cryptographique en prévision des menaces quantiques.

Il observe, « Outre nos services de transformation Quantum Safe, le réseau mondial de consultants en cybersécurité d’IBM Consulting aura désormais accès à la plateforme éprouvée d’InfoSec Global pour la découverte, l’inventaire et le contrôle cryptographiques, ce qui aidera les clients à relever les défis actuels en matière de confiance numérique, ainsi que les menaces quantiques de demain. »