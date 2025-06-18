Le portefeuille de confidential computing d’IBM s’étend à l’écosystème Red Hat

Le confidential computing est une technologie conçue pour protéger les données même pendant leur traitement. Cette optimisation est réalisée en isolant les workloads au sein d'environnements d'exécution fiables (TEE), conçus pour empêcher tout accès non autorisé par les utilisateurs les plus privilégiés, notamment les fournisseurs de cloud, les administrateurs système et les opérateurs ou composants tiers en général.

À l’ère de l’IA et du cloud hybride, le confidential computing permet le traitement de données et l’analyse sécurisés, en protégeant les informations sensibles contre tout accès non autorisé. Cet aspect est crucial pour les applications d’IA qui reposent sur de grands jeux de données, y compris des données personnelles et propriétaires.

Selon 360iResearch, le marché mondial de confidential computing est projeté pour passer de 7,06 milliards USD en 2025 à 14,94 milliards USD d’ici 2030, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,07 %. Ils ont constaté que « en permettant aux données de rester chiffrées même pendant le traitement, le confidential computing favorise la confiance numérique, réduit les coûts de conformité et prend en charge les cas d’utilisation émergents dans l’IA et l’analytique qui reposent sur la préservation de la confidentialité et la collaboration sur les données. » Selon eux, cela permettra de « exploiter l’impact économique et les catalyseurs de croissance du confidential computing ».

Au-delà du traitement des données par un modèle d'IA donné, IBM a constaté que la création de ces modèles pouvait entraîner des coûts cachés. Dans de nombreux cas d’utilisation en entreprise, ces modèles, en particulier lorsqu’ils sont complétés et optimisés par des données propriétaires, peuvent représenter une valeur métier significative et un avantage unique sur le marché. Le confidential computing est conçu pour protéger ces modèles, leur propriété intellectuelle sous-jacente et la pile d’IA.

Outre ces tendances qui influencent le secteur du confidential computing, un autre facteur émerge : d’ici 2028, on estime que 77 % de l’infrastructure informatique sera consommée par les fournisseurs de services. Cette transformation offre de nouvelles opportunités, mais aussi d’importants défis en matière de sécurité. Les fournisseurs de services gèrent souvent des workloads dans des environnements partagés, confrontés à des exigences réglementaires et à un examen toujours plus minutieux en matière de confidentialité des données.

Pour les secteurs où la sensibilité des données est primordiale, comme la santé, la finance et le gouvernement, le confidential computing aide les organisations à améliorer leur posture de conformité tout en maintenant leur agilité opérationnelle. Et pour les fournisseurs de services, il s’agit d’un facteur de différenciation concurrentielle, qui se traduit souvent par une confiance, une sécurité et une confidentialité améliorées dans un monde de sécurité Zero Trust, tout en permettant la différenciation grâce à une orchestration efficace de plateforme multi-locataires.