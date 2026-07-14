IBM Concert Protect introduit une nouvelle capacité de preuve d’exploitabilité pour aider les équipes de sécurité à se concentrer sur ce qui compte le plus

L’IA change fondamentalement la gestion des vulnérabilités.

Les récents progrès en matière d’IA, notamment les travaux menés par IBM Research avec Mythos, montrent à quel point les vulnérabilités logicielles peuvent désormais être découvertes rapidement. Bien qu’il s’agisse d’une avancée significative pour les défenseurs, cela crée également un nouveau défi opérationnel. Chaque amélioration de la découverte augmente le nombre de vulnérabilités que les entreprises doivent examiner, hiérarchiser et corriger.

Les plateformes de sécurité modernes ont réagi en améliorant la priorisation. Elles combinent des signaux tels que la criticité métier, le CVSS, l’EPSS, l’importance des actifs et les prévisions d’exploitabilité pour aider les entreprises à réduire le bruit. Ces approches représentent un progrès important, mais elles reposent toujours sur la probabilité plutôt que sur les preuves.

Les entreprises ont de plus en plus besoin de bien plus que de la priorisation. Elles ont besoin de preuves.

Une vulnérabilité qui semble critique peut ne jamais être accessible en raison de protections à l’exécution, de la segmentation du réseau, de contrôles d’identité ou de la logique applicative. Parallèlement, les modèles IA de pointe démontrent leur capacité à enchaîner des vulnérabilités de faible gravité, des faiblesses de configuration, des autorisations liées aux identités et des expositions de l’infrastructure pour former des chemins d’attaque viables. Il devient tout aussi important de comprendre l’exploitabilité dans le contexte de l’environnement propre à l’entreprise que de comprendre la gravité.

IBM Concert a été conçu pour fournir ce contexte en connectant les informations relatives aux applications, à l’infrastructure, à l’exécution, à l’identité, au réseau et aux activités métier dans une vue opérationnelle unifiée. Cette nouvelle fonctionnalité Concert Protect s'appuie sur cette base pour valider l'exploitabilité avant le début de la remédiation.