IBM Concert Protect introduit une nouvelle capacité de preuve d’exploitabilité pour aider les équipes de sécurité à se concentrer sur ce qui compte le plus

IBM Concert a été conçu pour fournir ce contexte en connectant les informations relatives aux applications, à l’infrastructure, à l’exécution, à l’identité, au réseau et aux activités métier dans une vue opérationnelle unifiée.
Aujourd’hui, IBM introduit une nouvelle fonctionnalité IBM Concert Protect — actuellement disponible en préversion technique — qui aide les entreprises à dépasser la priorisation traditionnelle des vulnérabilités en fournissant une preuve d’exploitabilité. Plutôt que de se fier uniquement aux scores de gravité ou aux prédictions d’exploitabilité, la fonctionnalité met continuellement en corrélation les informations contextuelles relatives aux applications, à l’infrastructure, à l’exécution, à l’identité, au réseau et aux activités métier afin de vérifier si une vulnérabilité peut réellement être exploitée dans l’environnement d’un client.
Cette nouvelle capacité s’appuie sur le contexte opérationnel unifié de la plateforme IBM Concert, permettant aux équipes de sécurité, de développement et d’opérations de se concentrer sur les vulnérabilités représentant un véritable risque métier, d’accélérer la remédiation et d’améliorer la précision et l’efficacité des opérations de sécurité pilotées par l’IA.
L’IA change fondamentalement la gestion des vulnérabilités.
Les récents progrès en matière d’IA, notamment les travaux menés par IBM Research avec Mythos, montrent à quel point les vulnérabilités logicielles peuvent désormais être découvertes rapidement. Bien qu’il s’agisse d’une avancée significative pour les défenseurs, cela crée également un nouveau défi opérationnel. Chaque amélioration de la découverte augmente le nombre de vulnérabilités que les entreprises doivent examiner, hiérarchiser et corriger.
Les plateformes de sécurité modernes ont réagi en améliorant la priorisation. Elles combinent des signaux tels que la criticité métier, le CVSS, l’EPSS, l’importance des actifs et les prévisions d’exploitabilité pour aider les entreprises à réduire le bruit. Ces approches représentent un progrès important, mais elles reposent toujours sur la probabilité plutôt que sur les preuves.
Les entreprises ont de plus en plus besoin de bien plus que de la priorisation. Elles ont besoin de preuves.
Une vulnérabilité qui semble critique peut ne jamais être accessible en raison de protections à l’exécution, de la segmentation du réseau, de contrôles d’identité ou de la logique applicative. Parallèlement, les modèles IA de pointe démontrent leur capacité à enchaîner des vulnérabilités de faible gravité, des faiblesses de configuration, des autorisations liées aux identités et des expositions de l’infrastructure pour former des chemins d’attaque viables. Il devient tout aussi important de comprendre l’exploitabilité dans le contexte de l’environnement propre à l’entreprise que de comprendre la gravité.
IBM Concert a été conçu pour fournir ce contexte en connectant les informations relatives aux applications, à l’infrastructure, à l’exécution, à l’identité, au réseau et aux activités métier dans une vue opérationnelle unifiée. Cette nouvelle fonctionnalité Concert Protect s'appuie sur cette base pour valider l'exploitabilité avant le début de la remédiation.
Cette nouvelle fonctionnalité introduit plusieurs améliorations qui aident les entreprises à réduire leur exposition plus efficacement :
Une démonstration illustre l’impact. Plus de 5 700 résultats ont été générés par plusieurs scanners de sécurité. IBM Concert Protect a validé ces résultats et les a réduits à seulement 12 vulnérabilités qui se sont révélées exploitables et nécessitaient une attention immédiate.
Au lieu de débattre des scores de gravité ou de reconstruire manuellement les chemins d’attaque, les équipes de sécurité et de développement ont pu se concentrer immédiatement sur la résolution des problèmes qui comptaient le plus.
Les entreprises de tous les secteurs font face à des défis similaires, même si leurs environnements diffèrent.
Dans tous les secteurs, l’objectif est le même : réduire les efforts d’investigation, renforcer la confiance dans les mesures de remédiation et aider les équipes de sécurité et de développement à se concentrer sur les vulnérabilités qui comptent réellement.
À mesure que les entreprises déploient davantage l’IA dans le développement de logiciels et les opérations de sécurité, le succès dépendra de bien plus que du simple choix du bon modèle. L’efficacité de l’IA dépend des données et du contexte qu’elle reçoit.
En fournissant une compréhension globale et interconnectée des applications, de l’infrastructure, des environnements d’exécution, des identités, des réseaux et des opérations métier, IBM Concert permet à l’IA de dépasser la priorisation pour s’orienter vers la preuve et l’action coordonnée. Concert Protect est le premier exemple de la manière dont cette base aide les entreprises à prouver l’exploitabilité, à réduire l’exposition, à accélérer la remédiation et à sécuriser leurs logiciels en toute confiance.
Découvrez comment IBM Concert offre le contexte opérationnel connecté qui alimente la sécurité, la résilience et les opérations pilotées par l’IA dans toute l’entreprise.