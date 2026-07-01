IBM Cognos Analytics 12.1.3 : BI gouvernée pour l’entreprise agentique

Cognos Analytics 12.1.3 intègre l’IA agentique dans la couche de BI gouvernée, permettant aux équipes d’avancer plus rapidement tout en restant connectées aux données approuvées, aux indicateurs et aux règles de sécurité.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 est conçu pour répondre à la réalité à laquelle les équipes de business intelligence (BI) sont confrontées au quotidien. Les dirigeants ont besoin de réponses plus rapides, les analystes doivent réduire le travail manuel de reporting et l’informatique doit maintenir une gouvernance intacte. Cette version permet de rassembler ces objectifs en simplifiant l’interrogation, la création, le partage et la réutilisation des renseignements fiables dans les workflows tout en préservant les contrôles dont dépendent les entreprises.
La plupart des entreprises disposent de plus de données que jamais, de demandes de rapports que leurs équipes ne peuvent gérer et d’un plus grand nombre de projets d’IA pilotes que ce pour quoi leurs modèles de gouvernance ont été conçus. Les dirigeants veulent des réponses plus rapides. Les régulateurs veulent des contrôles plus clairs. Les utilisateurs professionnels souhaitent intégrer des analyses dans les outils qu’ils utilisent déjà. En parallèle, les équipes de BI sont toujours chargées de maintenir des rapports fiables, de gérer les indicateurs, de soutenir les audits et de répondre à la prochaine demande urgente.
Les rapports restent essentiels à la prise de décision en entreprise. Les packs d’administration, les bilans financiers, les soumissions réglementaires, les tableaux de bord opérationnels et les fiches de score des dirigeants exigent tous précision, traçabilité et fiabilité. Le défi, c’est que le reporting traditionnel demande trop d’efforts manuels. Les analystes passent du temps à trouver du contenu, expliquer les chiffres, reconstruire des formats et répondre à plusieurs reprises à des questions similaires. Les utilisateurs professionnels attendent, tandis que les équipes informatiques et de gouvernance gèrent les risques.
Cognos Analytics 12.1.3 intègre l’IA agentique dans la couche de BI gouvernée, permettant aux équipes d’avancer plus rapidement tout en restant connectées aux données approuvées, aux indicateurs et aux règles de sécurité. Cette nouvelle version est dotée de quatre fonctionnalités clés :
L’un des changements les plus importants apportés à la version 12.1.3 est Bring Your Own LLM. Les utilisateurs peuvent connecter un grand modèle de langage pris en charge, qu’il soit auto-hébergé ou basé sur le cloud, dans le cadre des exigences agentiques de Cognos.
Cela est important car de nombreuses entreprises disposent déjà de politiques pour les fournisseurs d’IA, l’hébergement régional, la confidentialité des données, le contrôle des coûts et la gestion des risques. Une plateforme de BI qui nécessite une approche basée sur un modèle unique peut créer des frictions. Cognos offre aux clients une grande flexibilité en fournissant une base de BI gouvernée et des capacités, tout en permettant aux entreprises de conserver le contrôle sur leur stratégie.
Cette flexibilité est particulièrement importante dans les secteurs de la finance, de la santé, du gouvernement et d’autres secteurs réglementés. Les données sensibles ne peuvent pas être traitées comme du carburant expérimental. Elles doivent également rester sous un contrôle clair, avec des règles d’accès connues et une piste d’audit justifiable.
Un autre changement clé dans la version 12.1.3 est le support MCP. En termes simples, cela permet aux agents et API Cognos BI de participer à des workflows plus larges de l’entreprise.
Au lieu de demander à chaque utilisateur d’ouvrir un tableau de bord, de trouver un rapport, d’interpréter les chiffres et de déplacer la réponse dans un autre outil, Cognos Intelligence peut apparaître là où le travail est déjà en cours. Les utilisateurs peuvent interagir avec les analyses via Watson Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot ou des applications d’IA personnalisées.
Le tableau de bord reste important, tout comme les rapports. Mais la BI devient moins une destination et davantage un service d’entreprise partagé.
Cette version améliore également les rapports, la modélisation des données et l’administration, aidant ainsi les équipes de BI à créer et à gérer des contenus complexes de manière plus efficace.
Les améliorations importantes incluent :
Un meilleur contrôle du cycle de vie et une meilleure gestion des actifs aident les équipes à avancer plus rapidement tout en préservant la conformité et la confiance.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 offre aux entreprises une voie plus contrôlée, en aidant les équipes à réduire le travail manuel, à obtenir des réponses fiables plus rapidement et à maintenir la gouvernance en place. Son intérêt est simple : une BI fiable, plus rapide, plus flexible et plus facile à utiliser au quotidien.
Voir le webinaire Cognos Analytics 12.1.3