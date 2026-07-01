IBM Cognos Analytics 12.1.3 : BI gouvernée pour l’entreprise agentique

La plupart des entreprises disposent de plus de données que jamais, de demandes de rapports que leurs équipes ne peuvent gérer et d’un plus grand nombre de projets d’IA pilotes que ce pour quoi leurs modèles de gouvernance ont été conçus. Les dirigeants veulent des réponses plus rapides. Les régulateurs veulent des contrôles plus clairs. Les utilisateurs professionnels souhaitent intégrer des analyses dans les outils qu’ils utilisent déjà. En parallèle, les équipes de BI sont toujours chargées de maintenir des rapports fiables, de gérer les indicateurs, de soutenir les audits et de répondre à la prochaine demande urgente.

Les rapports restent essentiels à la prise de décision en entreprise. Les packs d’administration, les bilans financiers, les soumissions réglementaires, les tableaux de bord opérationnels et les fiches de score des dirigeants exigent tous précision, traçabilité et fiabilité. Le défi, c’est que le reporting traditionnel demande trop d’efforts manuels. Les analystes passent du temps à trouver du contenu, expliquer les chiffres, reconstruire des formats et répondre à plusieurs reprises à des questions similaires. Les utilisateurs professionnels attendent, tandis que les équipes informatiques et de gouvernance gèrent les risques.

Cognos Analytics 12.1.3 intègre l’IA agentique dans la couche de BI gouvernée, permettant aux équipes d’avancer plus rapidement tout en restant connectées aux données approuvées, aux indicateurs et aux règles de sécurité. Cette nouvelle version est dotée de quatre fonctionnalités clés :