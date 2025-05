IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 : accélérez et simplifiez votre mise à niveau vers IBM Enterprise COBOL 6

IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 est un nouveau produit, qui devrait être disponible le 9 mai 2025, et qui est conçu pour accélérer et simplifier les mises à niveau vers Enterprise COBOL 6 afin de prendre en charge vos initiatives de conformité, d'améliorer les performances et de vous moderniser. IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS est conçu pour fournir une expérience de mise à niveau complète, aidant les entreprises à rester à jour avec les dernières technologies matérielles de compilateur COBOL et IBM Z d’IBM. Il offre des analyses et des rapports automatisés dans une interface moderne Visual Studio Code (VS Code) conçue pour les développeurs COBOL de tous niveaux de compétences et la dernière génération d’architectes d’applications.

Les fonctionnalités suivantes de COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 peuvent vous aider dans les phases initiales de planification et d'étendue du projet de mise à niveau : informations sur les stocks, exportation des données, évaluation de la préparation de la mise à niveau et recommandations d'options de compilateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page de produit.

Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.