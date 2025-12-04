IBM Cloud Sync pour simplifier la gestion DNS multicloud et renforcer la résilience

Les entreprises exécutent de plus en plus d’applications sur plusieurs fournisseurs de cloud afin d’améliorer les performances, la disponibilité et la flexibilité. Bien que le DNS soit basé sur les normes RFC de l’IETF, chaque fournisseur de cloud ajoute ses propres structures de gestion du trafic, métadonnées et cadres de politiques. Ces variations compliquent le travail des administrateurs, qui doivent déployer une configuration homogène dans l’ensemble des environnements. Elles nuisent ainsi aux stratégies de résilience et freinent l’adoption du multicloud.

Selon EMA Research, 56 % des entreprises multicloud ont du mal à synchroniser les données DNS. IBM Cloud Sync résout directement ce problème en permettant une synchronisation en temps quasi réel des zones DNS, des enregistrements et des politiques de gestion du trafic entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53, deux des plateformes DNS les plus fiables du secteur.

Lorsque les transferts de zone traditionnels (XFR) ne sont pas disponibles, de nombreuses équipes s’appuient sur des scripts manuels ou des outils personnalisés pour aligner les configurations DNS entre les environnements. Ces approches sont sujettes à des erreurs, dépendent de la synchronisation des tâches cron et sont difficiles à maintenir. IBM Cloud Sync élimine ces difficultés en automatisant la synchronisation et la traduction des données DNS entre les fournisseurs, permettant ainsi à NS1 Connect et Amazon Route 53 de fonctionner en parallèle avec une cohérence totale.