IBM Cloud Sync pour simplifier la gestion DNS multicloud et renforcer la résilience

Cette nouvelle solution permet une synchronisation bidirectionnelle entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53, aidant ainsi les entreprises à gagner en résilience, à réduire la complexité et à accélérer l’adoption du multicloud.

Publié le 4 décembre 2025
IBM a annoncé la disponibilité générale d’IBM Cloud Sync, une solution révolutionnaire conçue pour simplifier la gestion DNS des organisations opérant dans des environnements multicloud. Cloud Sync assure une synchronisation bidirectionnelle continue et la traduction des politiques entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53, aidant ainsi les équipes à maintenir des configurations DNS cohérentes entre les différents fournisseurs à mesure que leurs architectures évoluent.

Synchronisation DNS intercloud en continu

Les entreprises exécutent de plus en plus d’applications sur plusieurs fournisseurs de cloud afin d’améliorer les performances, la disponibilité et la flexibilité. Bien que le DNS soit basé sur les normes RFC de l’IETF, chaque fournisseur de cloud ajoute ses propres structures de gestion du trafic, métadonnées et cadres de politiques. Ces variations compliquent le travail des administrateurs, qui doivent déployer une configuration homogène dans l’ensemble des environnements. Elles nuisent ainsi aux stratégies de résilience et freinent l’adoption du multicloud.

Selon EMA Research, 56 % des entreprises multicloud ont du mal à synchroniser les données DNS. IBM Cloud Sync résout directement ce problème en permettant une synchronisation en temps quasi réel des zones DNS, des enregistrements et des politiques de gestion du trafic entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53, deux des plateformes DNS les plus fiables du secteur.

Lorsque les transferts de zone traditionnels (XFR) ne sont pas disponibles, de nombreuses équipes s’appuient sur des scripts manuels ou des outils personnalisés pour aligner les configurations DNS entre les environnements. Ces approches sont sujettes à des erreurs, dépendent de la synchronisation des tâches cron et sont difficiles à maintenir. IBM Cloud Sync élimine ces difficultés en automatisant la synchronisation et la traduction des données DNS entre les fournisseurs, permettant ainsi à NS1 Connect et Amazon Route 53 de fonctionner en parallèle avec une cohérence totale.

Garantissez la fidélité et la cohérence du comportement sur toutes les plateformes DNS

IBM Cloud Sync assure la réplication en temps réel des zones DNS et des métadonnées, garantissant ainsi la cohérence des configurations entre les fournisseurs. Cela permet un basculement et une redondance transparents entre les clouds, éliminant les processus de synchronisation manuels qui introduisent souvent des risques et des retards, en particulier lorsque les équipes doivent traduire des politiques de routage et des métadonnées qui ne correspondent pas parfaitement entre les fournisseurs. Basé sur une architecture indépendante du cloud, Cloud Sync aide les entreprises à éviter l’enfermement propriétaire tout en conservant leur flexibilité et leur contrôle.

Cloud Sync comprend également des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration, permettant aux clients d’enregistrer leurs zones DNS dans un compartiment S3 et de revenir rapidement à une configuration précédente si nécessaire, ce qui est particulièrement utile lorsque des modifications récentes produisent des résultats inattendus.

Avec Cloud Sync, les clients bénéficient des avantages suivants :

  • Configurations DNS cohérentes entre les fournisseurs : les mises à jour automatisées et bidirectionnelles éliminent les dérives et réduisent les erreurs de configuration.
  • Résilience et basculement améliorés : les équipes peuvent exécuter NS1 Connect et Route 53 en parallèle, ce qui permet une redondance multicloud.
  • Réduction des frais généraux opérationnels : élimination des processus de synchronisation manuels et des outils personnalisés.
  • Flexibilité accrue et réduction de l’enfermement : une approche indépendante du cloud facilite l’adoption de nouveaux clouds, la migration des workloads ou la prise en charge d’architectures hybrides.
  • Continuité des activités : les sauvegardes DNS basées sur S3 permettent une restauration rapide en cas d’erreurs critiques.

Apporter automatisation et prévisibilité dans les environnements multicloud

IBM Cloud Sync est disponible dès aujourd’hui en tant que nouvelle offre puissante au sein du portefeuille IBM NS1. Cette solution apporte automatisation et prévisibilité à un domaine toujours complexe à gérer dans les environnements multicloud.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM