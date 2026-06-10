Software Hub 5.4 et Software Hub Premium 5.4 introduisent une nouvelle fonctionnalité destinée à soutenir l’efficacité des tenants dans les déploiements d’entreprise, ainsi que des améliorations qui optimisent les déploiements et la maintenance de la plateforme.

L’introduction du multi-tenant permet aux entreprises de prendre efficacement en charge plusieurs équipes sur une plateforme partagée, avec un contrôle, une flexibilité et une cohérence améliorés entre les environnements. Par ailleurs, des processus de sauvegarde et de restauration rationalisés, des temps d’installation et de mise à niveau plus rapides, ainsi qu’une meilleure visibilité sur les accès des utilisateurs contribuent à réduire la charge opérationnelle et à renforcer la gouvernance.

L’assistant IA introduit des avancées dans ses capacités agentiques, améliorant le contrôle utilisateur, la flexibilité et l’expérience globale dans les principales fonctionnalités.