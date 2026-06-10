Illustration numérique pour la page de migration vers IBM Cloud, montrant des icônes de personnes, d’ordinateurs portables et de nuages
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Créer de la valeur métier à partir de données fiables avec IBM Cloud Pak for Data 5.4

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduit un ensemble complet d’améliorations conçues pour aider les entreprises à renforcer la manière dont elles accèdent aux données, les gouvernent et les opérationnalisent pour l’IA et l’analytique dans des environnements hybrides et multicloud.

Publié le 10 juin 2026

Alors que les entreprises continuent de déployer à grande échelle leurs initiatives fondées sur les données, le besoin de données cohérentes, sécurisées et fiables devient de plus en plus critique. Cette version vise à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la gouvernance des workflows de données et d’IA, afin de permettre aux entreprises de fournir des informations plus rapidement tout en conservant le contrôle et la conformité.

Soutenir l’efficacité des tenants pour les entreprises

Software Hub 5.4 et Software Hub Premium 5.4 introduisent une nouvelle fonctionnalité destinée à soutenir l’efficacité des tenants dans les déploiements d’entreprise, ainsi que des améliorations qui optimisent les déploiements et la maintenance de la plateforme.

L’introduction du multi-tenant permet aux entreprises de prendre efficacement en charge plusieurs équipes sur une plateforme partagée, avec un contrôle, une flexibilité et une cohérence améliorés entre les environnements. Par ailleurs, des processus de sauvegarde et de restauration rationalisés, des temps d’installation et de mise à niveau plus rapides, ainsi qu’une meilleure visibilité sur les accès des utilisateurs contribuent à réduire la charge opérationnelle et à renforcer la gouvernance.

L’assistant IA introduit des avancées dans ses capacités agentiques, améliorant le contrôle utilisateur, la flexibilité et l’expérience globale dans les principales fonctionnalités.

Principales mises à jour d’IBM Cloud Pak for Data 5.4

Alors que les entreprises continuent de faire évoluer leurs initiatives de données et d’IA, garantir un accès cohérent aux données, une gouvernance solide et des opérations efficaces devient de plus en plus important. Les équipes cherchent à réduire la complexité de la gestion des données distribuées, à améliorer la qualité des données et à élargir l’accès à des données fiables pour l’analytique et l’IA.

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduit des améliorations qui répondent à ces priorités en optimisant la manière dont les données sont consultées, gouvernées et opérationnalisées sur l’ensemble de la plateforme. Cette version apporte des mises à jour significatives aux services clés, notamment Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management et Watson Machine Learning. Ces améliorations aident les entreprises à réduire les efforts manuels, à renforcer la confiance dans les données et à améliorer l’efficacité et l’évolutivité des workflows de données et d’IA.

Virtualisation des données

Les améliorations de Data Virtualization visent à optimiser la manière dont les entreprises accèdent aux données distribuées et les gèrent, tout en maintenant une gouvernance solide.

  • Une meilleure gestion des actifs dupliqués et une dénomination standardisée aident à créer des environnements de données plus propres et plus cohérents, réduisant ainsi la complexité et les erreurs potentielles.
  • Les améliorations apportées au mappage des connexions lors des opérations d’importation d’objets Data Virtualization suppriment les reprises manuelles, ce qui permet un accès plus rapide.
  • Des options d’authentification renforcées et des contrôles d’accès précis offrent une sécurité accrue pour les données sensibles.

IBM Knowledge Catalog

Dans IBM Knowledge Catalog, les améliorations sont conçues pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’utilisabilité des données dans toute l’entreprise.

  • La possibilité d’exécuter des règles de qualité des données par lots rationalise les processus de validation et accélère l’obtention d’informations.
  • La prise en charge supplémentaire des sources de données cloud modernes étend les capacités d’ingestion et d’enrichissement des données.
  • La synchronisation des données de référence aide les entreprises à maintenir des données cohérentes et réutilisables entre les systèmes.
  • Les améliorations apportées aux opérations en masse et à l’expérience utilisateur simplifient davantage la découverte, la gestion et la gouvernance des données.

Data Refinery

Cette version de Data Refinery aide les entreprises à simplifier la préparation des données, à accroître la flexibilité et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

  • Elle permet une automatisation fluide grâce à la création programmatique de flux et à une meilleure intégration avec les outils externes.
  • Une organisation et une paramétrisation améliorées facilitent la gestion et la réutilisation des pipelines entre différents jeux de données.
  • Un meilleur contrôle des jobs et une connectivité élargie offrent davantage de flexibilité et d’accès à diverses sources de données, soutenant des workflows d’intégration de données plus efficaces et évolutifs.

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage introduit des améliorations axées sur une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une meilleure interopérabilité dans les environnements de données d’entreprise.

  • De nouvelles fonctionnalités, telles que la comparaison de versions de lignage et la surveillance OpenLineage, fournissent des informations plus approfondies sur les changements de flux de données et l’état de santé des tâches de traitement.
  • Une connectivité élargie aux sources et la prise en charge du dernier agent Manta étendent la couverture du lignage, tandis que des fonctionnalités comme la mise en pause et la reprise, la suppression fondée sur le temps et la visibilité de la propriété directement dans le graphe offrent aux utilisateurs davantage de contrôle et de transparence.

Ensemble, ces mises à jour permettent une gestion plus efficace du lignage et une gouvernance des données renforcée.

Master Data Management

Dans cette nouvelle version, Master Data Management (MDM) renforce et développe ses capacités destinées à améliorer la cohérence, la compréhension des données et la gouvernance.

  • La version 5.4 apporte une nouvelle fonctionnalité de découverte des relations, afin d’offrir une meilleure visibilité sur la manière dont les entités de données sont automatiquement connectées, soutenant ainsi une prise de décision plus éclairée.
  • Une nouvelle flexibilité dans la survivance fondée sur les valeurs permet aux entreprises de définir et de gérer plus efficacement les données fiables, garantissant ainsi leur fiabilité entre les systèmes.
  • Les améliorations apportées aux workflows d’intendance simplifient la gestion continue des données et les efforts de modernisation, tandis que des contrôles d’accès plus granulaires contribuent à renforcer la gouvernance et la conformité.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning introduit des améliorations qui renforcent l’évolutivité et le contrôle opérationnel des workloads d’IA :

  • Les capacités d’exécution asynchrone permettent un traitement plus efficace en autorisant certaines charges de travail à s’exécuter simultanément, améliorant ainsi les performances globales.
  • La prise en charge de standards de modèles mis à jour garantit la compatibilité avec l’évolution des exigences en IA, tandis que l’introduction de rôles d’exécution de jobs contrôlés permet une séparation plus claire des responsabilités, améliorant ainsi la sécurité et l’auditabilité.

Permettre aux entreprises de faire évoluer plus efficacement l’IA et l’analytique

IBM Cloud Pak for Data 5.4 permet aux entreprises d’améliorer la cohérence des données, de renforcer la gouvernance et de faire évoluer plus efficacement leurs initiatives d’IA et d’analytique. En simplifiant les opérations et en renforçant le contrôle sur les workflows de données et d’IA, cette version aide les entreprises à accélérer la fourniture de données fiables et à générer des résultats métier ayant plus d’impact.

En savoir plus sur IBM Cloud Pak for Data

Lire l’annonce IBM Software Hub 5.4

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

En savoir plus Découvrir IBM Cloud Pak for Data Lire l’annonce IBM Software Hub 5.4