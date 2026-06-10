IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduit un ensemble complet d’améliorations conçues pour aider les entreprises à renforcer la manière dont elles accèdent aux données, les gouvernent et les opérationnalisent pour l’IA et l’analytique dans des environnements hybrides et multicloud.
Alors que les entreprises continuent de déployer à grande échelle leurs initiatives fondées sur les données, le besoin de données cohérentes, sécurisées et fiables devient de plus en plus critique. Cette version vise à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la gouvernance des workflows de données et d’IA, afin de permettre aux entreprises de fournir des informations plus rapidement tout en conservant le contrôle et la conformité.
Software Hub 5.4 et Software Hub Premium 5.4 introduisent une nouvelle fonctionnalité destinée à soutenir l’efficacité des tenants dans les déploiements d’entreprise, ainsi que des améliorations qui optimisent les déploiements et la maintenance de la plateforme.
L’introduction du multi-tenant permet aux entreprises de prendre efficacement en charge plusieurs équipes sur une plateforme partagée, avec un contrôle, une flexibilité et une cohérence améliorés entre les environnements. Par ailleurs, des processus de sauvegarde et de restauration rationalisés, des temps d’installation et de mise à niveau plus rapides, ainsi qu’une meilleure visibilité sur les accès des utilisateurs contribuent à réduire la charge opérationnelle et à renforcer la gouvernance.
L’assistant IA introduit des avancées dans ses capacités agentiques, améliorant le contrôle utilisateur, la flexibilité et l’expérience globale dans les principales fonctionnalités.
Alors que les entreprises continuent de faire évoluer leurs initiatives de données et d’IA, garantir un accès cohérent aux données, une gouvernance solide et des opérations efficaces devient de plus en plus important. Les équipes cherchent à réduire la complexité de la gestion des données distribuées, à améliorer la qualité des données et à élargir l’accès à des données fiables pour l’analytique et l’IA.
IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduit des améliorations qui répondent à ces priorités en optimisant la manière dont les données sont consultées, gouvernées et opérationnalisées sur l’ensemble de la plateforme. Cette version apporte des mises à jour significatives aux services clés, notamment Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management et Watson Machine Learning. Ces améliorations aident les entreprises à réduire les efforts manuels, à renforcer la confiance dans les données et à améliorer l’efficacité et l’évolutivité des workflows de données et d’IA.
Les améliorations de Data Virtualization visent à optimiser la manière dont les entreprises accèdent aux données distribuées et les gèrent, tout en maintenant une gouvernance solide.
Dans IBM Knowledge Catalog, les améliorations sont conçues pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’utilisabilité des données dans toute l’entreprise.
Cette version de Data Refinery aide les entreprises à simplifier la préparation des données, à accroître la flexibilité et à améliorer l’efficacité opérationnelle.
IBM Manta Data Lineage introduit des améliorations axées sur une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une meilleure interopérabilité dans les environnements de données d’entreprise.
Ensemble, ces mises à jour permettent une gestion plus efficace du lignage et une gouvernance des données renforcée.
Dans cette nouvelle version, Master Data Management (MDM) renforce et développe ses capacités destinées à améliorer la cohérence, la compréhension des données et la gouvernance.
Watson Machine Learning introduit des améliorations qui renforcent l’évolutivité et le contrôle opérationnel des workloads d’IA :
IBM Cloud Pak for Data 5.4 permet aux entreprises d’améliorer la cohérence des données, de renforcer la gouvernance et de faire évoluer plus efficacement leurs initiatives d’IA et d’analytique. En simplifiant les opérations et en renforçant le contrôle sur les workflows de données et d’IA, cette version aide les entreprises à accélérer la fourniture de données fiables et à générer des résultats métier ayant plus d’impact.
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