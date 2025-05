IBM Cloud présente de nouvelles collaborations et offres pour alimenter la transformation IA et répondre à l’évolution du paysage réglementaire

Les capacités de cloud souverain d’entreprise d’IBM sont conçues pour aider les clients des secteurs hautement réglementés à gérer leurs exigences réglementaires. Les réglementations à travers le monde continuent de se multiplier, à l’image de la réglementation DORA (Digital Operational Resiliency Act), désormais en vigueur. La loi DORA est une réglementation de l’Union européenne qui vise à instaurer des normes techniques que les entités financières et leurs fournisseurs de services technologiques tiers essentiels doivent mettre en œuvre au sein de leurs systèmes TIC.

La réglementation DORA exige des institutions financières qu’elles définissent le processus de reprise d’activité, les niveaux de service et les délais de reprise acceptables pour leurs processus critiques. IBM Cloud propose une gamme d’outils et de services pour aider les clients à répondre à des exigences spécifiques dans chacun des piliers de la loi DORA : IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection (gestion des risques TIC), IBM X-force (gestion des incidents), BC/DR Testing Tools (test de la résilience opérationnelle) et Cloud Pack for Security (partage d’informations et de renseignements).

IBM continue de suivre les dernières mises à jour des organismes de réglementation et de surveiller les projets de législation pour aider les clients à prendre des décisions éclairées en fonction de cas d’utilisation spécifiques, de l’acceptabilité du risque, du type de données, du paysage des menaces, des moteurs d’activité, des besoins en matière de sécurité et plus encore.