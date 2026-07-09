IBM Bob fait progresser le développement logiciel agentique grâce à ses Premium Packages et à un nouveau socle d’IA d’entreprise

Nous annonçons aujourd’hui des mises à jour majeures d’IBM Bob afin de mettre en œuvre le développement logiciel agentique tout au long du processus. Cette version introduit les Premium Packages, de nouvelles capacités architecturales, des améliorations en matière d’administration d’entreprise et des options de déploiement régionales élargies, afin d’aider les entreprises à moderniser, à gouverner et à optimiser l’ingénierie logicielle alimentée par l’IA à l’échelle.

Le développement logiciel agentique transforme rapidement la manière dont les entreprises créent, modernisent et maintiennent leurs logiciels. Celles-ci dépassent désormais le stade du codage assisté par l’IA pour s’orienter vers le développement logiciel agentique, dans lequel l’IA contribue à planifier, exécuter, valider, sécuriser et exploiter les logiciels tout au long du cycle de développement, et non plus uniquement dans l’IDE. Avec l’intégration croissante de l’IA dans l’ingénierie d’entreprise, le défi ne consiste plus simplement à générer du code, mais à comprendre, à moderniser, à gouverner et à faire évoluer des systèmes d’entreprise complexes avec rapidité, confiance et maîtrise.

Ce défi est particulièrement évident dans le cadre de la modernisation. Les anciens systèmes contiennent souvent une logique métier profondément ancrée, des dépendances non documentées, des chemins de validation fragiles et un savoir-faire accumulé au fil des années d’utilisation en production. La réussite de la modernisation ne se limite pas à la conversion du code. Elle nécessite de comprendre des systèmes complexes, de préserver l’intention métier, de valider les modifications, de gérer les risques et de coordonner le travail tout au long du cycle de développement logiciel. IBM occupe une position unique pour relever ce défi. Des décennies d’expérience dans la modernisation des environnements Java, IBM i et IBM Z sont désormais intégrées à Bob grâce à des workflows spécialisés, des compétences réutilisables et une expertise spécifique à chaque plateforme. Les entreprises peuvent ainsi se moderniser avec davantage de cohérence, de gouvernance et de confiance.