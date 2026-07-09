IBM Bob fait progresser le développement logiciel agentique grâce à ses Premium Packages et à un nouveau socle d’IA d’entreprise

Ces packs s’appuient sur les capacités fondamentales de Bob, notre partenaire de développement alimenté par l’IA, qui planifie, exécute, valide et gouverne les tâches de développement et de modernisation logicielle en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).
Nous annonçons aujourd’hui des mises à jour majeures d’IBM Bob afin de mettre en œuvre le développement logiciel agentique tout au long du processus. Cette version introduit les Premium Packages, de nouvelles capacités architecturales, des améliorations en matière d’administration d’entreprise et des options de déploiement régionales élargies, afin d’aider les entreprises à moderniser, à gouverner et à optimiser l’ingénierie logicielle alimentée par l’IA à l’échelle.
Le développement logiciel agentique transforme rapidement la manière dont les entreprises créent, modernisent et maintiennent leurs logiciels. Celles-ci dépassent désormais le stade du codage assisté par l’IA pour s’orienter vers le développement logiciel agentique, dans lequel l’IA contribue à planifier, exécuter, valider, sécuriser et exploiter les logiciels tout au long du cycle de développement, et non plus uniquement dans l’IDE. Avec l’intégration croissante de l’IA dans l’ingénierie d’entreprise, le défi ne consiste plus simplement à générer du code, mais à comprendre, à moderniser, à gouverner et à faire évoluer des systèmes d’entreprise complexes avec rapidité, confiance et maîtrise.
Ce défi est particulièrement évident dans le cadre de la modernisation. Les anciens systèmes contiennent souvent une logique métier profondément ancrée, des dépendances non documentées, des chemins de validation fragiles et un savoir-faire accumulé au fil des années d’utilisation en production. La réussite de la modernisation ne se limite pas à la conversion du code. Elle nécessite de comprendre des systèmes complexes, de préserver l’intention métier, de valider les modifications, de gérer les risques et de coordonner le travail tout au long du cycle de développement logiciel. IBM occupe une position unique pour relever ce défi. Des décennies d’expérience dans la modernisation des environnements Java, IBM i et IBM Z sont désormais intégrées à Bob grâce à des workflows spécialisés, des compétences réutilisables et une expertise spécifique à chaque plateforme. Les entreprises peuvent ainsi se moderniser avec davantage de cohérence, de gouvernance et de confiance.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des IBM Bob Premium Packages, une nouvelle façon d’étendre les capacités de Bob grâce à des fonctionnalités, des workflows et une expertise spécifiques à chaque plateforme.
Le développement d’entreprise ne suit pas un modèle unique. Moderniser une application Java nécessite des connaissances, des outils et des workflows différents de ceux requis pour travailler avec des systèmes IBM i ou des applications mainframe stratégiques. Chaque environnement possède une architecture, des hypothèses d’exécution, des modèles d’intégration, des besoins de validation et des contraintes opérationnelles qui lui sont propres. Les Premium Packages apportent à Bob une intelligence de domaine et des décennies d’expertise d’entreprise directement, tout en préservant une expérience de développement cohérente.
Ce point est essentiel, car les équipes d’entreprise ont besoin d’une IA qui prenne en charge l’ensemble du cycle de vie des travaux d’ingénierie spécifiques à chaque plateforme, et pas seulement des projets de migration ponctuels. Grâce aux IBM Bob Premium Packages, les équipes peuvent mettre en œuvre une IA adaptée à chaque plateforme dans le cadre de leurs activités quotidiennes de développement, de dépannage, de documentation, de tests, de modernisation et de gouvernance au sein des environnements Java, IBM i et IBM Z critiques.
Les Premium Packages étendent les fonctionnalités d’IBM Bob grâce à :
Les premières offres comprennent IBM Bob Premium Package for Java Modernization, IBM Bob Premium Package for i et IBM Bob Premium Package for Z. Ces packs s’appuient sur les capacités fondamentales de Bob, notre partenaire de développement alimenté par l’IA, qui planifie, exécute, valide et gouverne les tâches de développement et de modernisation logicielle en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).
Chaque pack offre aux équipes des capacités spécialisées pour les plateformes sur lesquelles repose l’activité de l’entreprise.
Le Premium Package for Java Modernization permet aux équipes de moderniser et de maintenir les applications Java d’entreprise grâce à des workflows guidés et reproductibles pour les mises à niveau de version, la modernisation de l’environnement d’exécution, la transformation de l’interface utilisateur, les tests et la résolution des failles de sécurité au sein de parcs d’applications complexes.
Les principales capacités comprennent :
Le Premium Package for i permet aux équipes RPG et IBM i de développer, comprendre, documenter, dépanner et moderniser des applications directement dans le contexte de leurs environnements IBM i existants. Sa capacité architecturale phare, Native Connection, autorise Bob à lire les éléments source directement depuis QSYS et à interagir avec IBM i via des workflows natifs. Les frictions liées à la boucle traditionnelle exportation-modification-importation s’en trouvent réduites et les développeurs peuvent ainsi travailler au plus près du système qu’ils gèrent.
Principales caractéristiques :
Le Premium Package for Z facilite la compréhension, le développement, la documentation, le remaniement et la modernisation des applications IBM Z à grande échelle par les équipes mainframe, tout en renforçant la maîtrise du système et la gouvernance. Il repose notamment sur Z Understand, la plateforme d’analyse statique sous-jacente qui traite d’importants parcs mainframe (COBOL, PL/I, assembleur, JCL et artefacts associés) pour les intégrer dans un référentiel interrogeable. Bob peut ainsi rédiger des requêtes déterministes sur les métadonnées des applications, plutôt que de s’en remettre à une génération de code probabiliste.
Principales caractéristiques :
Les premières collaborations avec les clients démontrent la valeur de cette approche : comment une expertise spécifique à la plateforme et des workflows structurés peuvent accélérer considérablement la modernisation tout en réduisant les risques de déploiement et en préservant la qualité des applications.
Parallèlement aux Premium Packages, cette version introduit une architecture unifiée articulée autour d’un agent et d’un cadre partagés, offrant une base d’exécution commune pour la planification, l’exécution et la coordination des travaux de développement dans toutes les expériences.
Conçu pour le développement logiciel agentique, Bob offre des capacités d’IA dans tous les domaines de l’ingénierie logicielle, de la planification et du développement jusqu’aux tests, à l’intégration continue et à la livraison continue (CI/CD) ainsi qu’aux opérations, plutôt que de confiner l’IA à une seule interface de développement.
Le moteur de workflow partagé permet de mettre en place des workflows d’ingénierie réutilisables, gouvernés et en plusieurs étapes, qui combinent des agents d’IA, des outils d’entreprise et des validations humaines au sein de processus de livraison logicielle reproductibles, conçus pour être déployés auprès des équipes.
De nouvelles capacités architecturales, notamment l’appel natif d’outils, l’exécution parallèle, les sous-agents et l’orchestration des tâches en arrière-plan, permettent à Bob de coordonner plus efficacement des travaux d’ingénierie de plus en plus complexes tout au long du SDLC. Ces capacités améliorent la réactivité tout en permettant la mise en place de workflows agentiques plus sophistiqués afin d’optimiser les performances au quotidien. L’exécution parallèle des outils peut réduire considérablement le temps nécessaire à la réalisation de tâches complexes impliquant de multiples recherches, opérations sur les fichiers et étapes de validation. Les sous-agents améliorent l’efficacité en effectuant un travail spécialisé dans un contexte isolé avant de renvoyer uniquement les résultats pertinents, tandis que les tâches en arrière-plan permettent aux opérations de longue durée de se poursuivre sans interrompre le workflow des développeurs. Nous avons également regroupé les cinq modes de Bob en trois (Agent, Plan et Ask) afin de rationaliser davantage le travail.
Ensemble, ces capacités architecturales constituent le socle sur lequel IBM Bob s’appuie pour continuer à s’enrichir de nouveaux workflows d’entreprise, de compétences réutilisables, d’une expertise en matière de plateformes et de capacités d’ingénierie natives de l’IA, à mesure de l’évolution du développement logiciel d’entreprise.
La généralisation de l’IA oblige les responsables du développement à disposer d’une visibilité sur l’utilisation, la gouvernance, l’optimisation et les coûts.
Les nouvelles capacités d’administration de Bob offrent des outils supplémentaires permettant aux entreprises de gérer leurs équipes, de surveiller la consommation, d’allouer des ressources et d’assurer un suivi global des déploiements. Leur but est de faciliter l’adoption responsable de l’IA à l’échelle, tout en offrant aux dirigeants une plus grande transparence sur les habitudes d’utilisation et les résultats opérationnels.
L’un des ajouts majeurs est Bobalytics, le système d’analyse d’entreprise d’IBM Bob. Celui-ci favorise l’adoption responsable de l’IA au sein des entreprises en offrant une visibilité sur la productivité, la qualité, la gouvernance, l’utilisation et les coûts. Les responsables techniques peuvent ainsi étendre l’utilisation de l’IA de manière responsable tout en améliorant les résultats de la livraison logicielle.
Nous étendons la couverture mondiale de Bob grâce à de nouvelles options de déploiement régional au Japon et en Europe. Ces ajouts permettent aux entreprises de répondre aux exigences régionales en matière de résidence et de souveraineté des données, tout en offrant aux équipes internationales une plus grande flexibilité dans la manière dont elles déploient et adoptent Bob. Face à l’adoption croissante de l’IA en entreprise, proposer des options de déploiement conformes aux exigences réglementaires et organisationnelles locales reste une priorité essentielle.
Le développement logiciel d’entreprise nécessite bien plus que d’accélérer la génération de code. Les entreprises ont besoin d’une IA capable de comprendre des systèmes complexes, de coordonner le travail tout au long du cycle de développement logiciel, de préserver l’intention métier, de mettre en place la gouvernance et d’aider les équipes d’ingénierie à mettre en œuvre le changement en toute confiance.
Cette version s’articule autour de cette réalité. Les Premium Packages apportent une expertise spécialisée pour Java, IBM i et IBM Z directement dans les workflows des développeurs. L’évolution de l’architecture de Bob renforce le socle pour les capacités futures, tandis que les nouvelles fonctionnalités d’administration et la disponibilité régionale étendue permettent aux entreprises d’adopter l’IA avec davantage de visibilité, de gouvernance et de flexibilité.
Qu’il s’agisse de moderniser des applications ayant plusieurs décennies, de prendre en charge des plateformes stratégiques pour l’entreprise ou de déployer le développement basé sur l’IA auprès des différentes équipes, IBM Bob continue d’évoluer en tant que partenaire de développement d’entreprise conçu pour la livraison logicielle dans le monde réel.
Nous nous réjouissons de mettre ces capacités à votre disposition. Découvrez les nouveaux Premium Packages, testez les dernières améliorations de la plateforme et voyez comment la toute dernière version d’IBM Bob peut aider vos équipes à passer du codage assisté par l’IA à une livraison logicielle gouvernée et à l’échelle de l’entreprise.
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