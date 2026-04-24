IBM a reçu cinq Palo Alto Networks Awards pour 2025

Ces prix annuels récompensent un groupe d’élite de partenaires Palo Alto Networks qui ont démontré des performances exceptionnelles et un engagement envers la sécurité client au cours du dernier exercice fiscal. Pour garantir un processus de sélection rigoureux et objectif, les lauréats de cette année ont été choisis selon une méthodologie basée sur les données qui évaluait les partenaires à travers un ensemble complet d’indicateurs clés de performance, notamment :

Performance : volume et croissance des réservations, hausse du nombre de nouveaux clients, activités initiées par les partenaires, et volume et croissance des transactions.

: volume et croissance des réservations, hausse du nombre de nouveaux clients, activités initiées par les partenaires, et volume et croissance des transactions. Engagement stratégique : acquisition avérée de nouveaux clients et succès dans le développement commercial et de pipeline initié par les partenaires.

« Le partenariat entre IBM et Palo Alto Networks est exceptionnel car il combine l’expertise des secteurs alimentée par l’IA d’IBM avec les plateformes de cybersécurité complètes pilotées par l’IA de Palo Alto Networks, leaders du marché », souligne Tim van Den Heede, vice-Président des partenariats stratégiques chez IBM Consulting Cybersecurity Services. « Ensemble, nous accélérons la création de valeur, réduisons les coûts et augmentons la cyber-résilience à l’échelle, tout en permettant une adoption sécurisée de l’IA et du cloud. Il s’agit d’une collaboration puissante conçue pour répondre aux réalités de l’environnement informatique actuel et fournir des résultats mesurables aux clients. »

« En termes de cybersécurité, en particulier, un écosystème de partenaires de confiance apporte de la valeur tout au long du parcours client », déclare Simone Gammeri, directrice des partenariats chez Palo Alto Networks. « Nos partenaires, quels qu’ils soient, jouent un rôle essentiel dans notre capacité à nous développer et à croître à l’avenir, en proposant la solution de plateforme de sécurité complète et basée sur l’IA dont nos clients ont besoin. Nous saluons avec fierté le partenariat avec IBM et nous nous réjouissons à l’idée de continuer à innover ensemble pour relever les défis complexes en matière de sécurité. »