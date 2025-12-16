IBM API Connect fait progresser l’innovation en matière d’API pour l’avenir de l’IA agentique

Alors que les équipes de développement adoptent des architectures distribuées et cloud natives, les entreprises s’efforcent également de suivre le rythme de la croissance rapide et de la complexité des API. Selon Gartner, d’ici 2025, plus de 85 % des entreprises auront adopté des pratiques de développement axées sur les API pour moderniser leurs applications et gagner en agilité, ce qui entraînera une hausse de la demande d’outils qui automatisent la conception, les tests, la gouvernance et le déploiement tout au long du cycle de vie.3
Pour répondre à cette pression opérationnelle et de gouvernance croissante, API Studio introduit un environnement alimenté par l’IA sur tout le cycle de vie, ce qui simplifie radicalement la conception, les tests et le déploiement des API. Conçu pour les workflows collaboratifs sur ordinateur de bureau, IDE et Web, il intègre l’Everything-as-Code au cycle de vie des API, ce qui permet aux équipes de travailler de manière cohérente et programmatique.
Grâce à la création, à la validation et à la génération de politiques pilotées par l’IA (y compris les capacités de l’API Agent annoncé précédemment), API Studio accélère le développement tout en assurant la conformité et la gouvernance. Il permet également aux équipes de générer des serveurs MCP pour les API publiées. Les pipelines CI/CD intégrés et les workflows basés sur Git offrent une traçabilité de bout en bout, ce qui réduit le travail manuel des développeurs et offre échelle, cohérence et qualité aux équipes d’ingénierie de plateforme.
L’intégration poussée avec API Connect permet de relier la gestion de la conception à celle de l’exécution, créant ainsi un chemin fluide et automatisé du concept à la production.