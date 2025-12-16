IBM API Connect fait progresser l’innovation en matière d’API pour l’avenir de l’IA agentique

API Connect v12 réunit désormais les décennies de leadership d’IBM en matière d’intégration et le portefeuille de gestion d’API webMethods de Software AG en une base hybride et intelligente pour la gestion des API. Ceci est également disponible dans le cadre de la plateforme plus large IBM webMethods Hybrid Integration.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les microservices cloud natifs distribués. La complexité de la connexion, de la sécurisation et de la gestion des API à l’échelle stimule la demande de solutions de passerelle légères et agiles en périphérie. 67 % des entreprises mettent activement en œuvre des architectures de microservices, comme en témoigne la croissance dynamique du marché des passerelles d’API de microservices, qui devrait passer de 2,5 milliards de dollars en 2024 à plus de 10 milliards de dollars d’ici 2033.

Dans ce contexte, DataPower Nano Gateway offre une solution légère de sécurité, de contrôle et de médiation dédiée aux entreprises, directement en périphérie d’application. Grâce à une empreinte de moins de 20 Mo de RAM1 et à des temps de démarrage inférieurs à la seconde, elle intègre la gouvernance et la confiance là où les API s’exécutent réellement, ce qui permet d’éliminer les goulots d’étranglement centralisés, de réduire la latence et de dimensionner indépendamment chaque microservice. Les politiques déclaratives intégrées basées sur YAML, la sécurité Zero Trust, et l’observabilité OpenTelemetry permettent aux développeurs de sécuriser et de surveiller les workloads en continu dans les environnements hybrides, multicloud et sur site.

Fonctionnant au sein de l’écosystème API Connect, DataPower Nano Gateway complète la DataPower Gateway traditionnelle en offrant des stratégies d’exécution flexibles, de l’application intégrée au niveau des microservices à la gestion centralisée des passerelles d’entreprise.