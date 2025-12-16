Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM API Connect fait progresser l’innovation en matière d’API pour l’avenir de l’IA agentique

IBM étend les capacités d’IBM API Connect et prépare le terrain pour la nouvelle génération de systèmes intelligents et distribués : DataPower Nano Gateway et API Studio.

Publié le 16 décembre 2025
Associées à la dernière version 12 d’API Connect, ces avancées fournissent une plateforme unifiée prête pour l’IA qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer, de gérer, de sécuriser et de socialiser des API pour l’avenir de l’IA agentique.

Une seule base intelligente pour la gestion des API

API Connect v12 réunit désormais les décennies de leadership d’IBM en matière d’intégration et le portefeuille de gestion d’API webMethods de Software AG en une base hybride et intelligente pour la gestion des API. Ceci est également disponible dans le cadre de la plateforme plus large IBM webMethods Hybrid Integration.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les microservices cloud natifs distribués. La complexité de la connexion, de la sécurisation et de la gestion des API à l’échelle stimule la demande de solutions de passerelle légères et agiles en périphérie. 67 % des entreprises mettent activement en œuvre des architectures de microservices, comme en témoigne la croissance dynamique du marché des passerelles d’API de microservices, qui devrait passer de 2,5 milliards de dollars en 2024 à plus de 10 milliards de dollars d’ici 2033.

Dans ce contexte, DataPower Nano Gateway offre une solution légère de sécurité, de contrôle et de médiation dédiée aux entreprises, directement en périphérie d’application. Grâce à une empreinte de moins de 20 Mo de RAM1 et à des temps de démarrage inférieurs à la seconde, elle intègre la gouvernance et la confiance là où les API s’exécutent réellement, ce qui permet d’éliminer les goulots d’étranglement centralisés, de réduire la latence et de dimensionner indépendamment chaque microservice. Les politiques déclaratives intégrées basées sur YAML, la sécurité Zero Trust, et l’observabilité OpenTelemetry permettent aux développeurs de sécuriser et de surveiller les workloads en continu dans les environnements hybrides, multicloud et sur site.

Fonctionnant au sein de l’écosystème API Connect, DataPower Nano Gateway complète la DataPower Gateway traditionnelle en offrant des stratégies d’exécution flexibles, de l’application intégrée au niveau des microservices à la gestion centralisée des passerelles d’entreprise.

API Studio : automatisation du cycle de vie complet alimentée par l’IA

Alors que les équipes de développement adoptent des architectures distribuées et cloud natives, les entreprises s’efforcent également de suivre le rythme de la croissance rapide et de la complexité des API. Selon Gartner, d’ici 2025, plus de 85 % des entreprises auront adopté des pratiques de développement axées sur les API pour moderniser leurs applications et gagner en agilité, ce qui entraînera une hausse de la demande d’outils qui automatisent la conception, les tests, la gouvernance et le déploiement tout au long du cycle de vie.3

Pour répondre à cette pression opérationnelle et de gouvernance croissante, API Studio introduit un environnement alimenté par l’IA sur tout le cycle de vie, ce qui simplifie radicalement la conception, les tests et le déploiement des API. Conçu pour les workflows collaboratifs sur ordinateur de bureau, IDE et Web, il intègre l’Everything-as-Code au cycle de vie des API, ce qui permet aux équipes de travailler de manière cohérente et programmatique.

Grâce à la création, à la validation et à la génération de politiques pilotées par l’IA (y compris les capacités de l’API Agent annoncé précédemment), API Studio accélère le développement tout en assurant la conformité et la gouvernance. Il permet également aux équipes de générer des serveurs MCP pour les API publiées. Les pipelines CI/CD intégrés et les workflows basés sur Git offrent une traçabilité de bout en bout, ce qui réduit le travail manuel des développeurs et offre échelle, cohérence et qualité aux équipes d’ingénierie de plateforme.

L’intégration poussée avec API Connect permet de relier la gestion de la conception à celle de l’exécution, créant ainsi un chemin fluide et automatisé du concept à la production.

API Connect V12 : une plateforme hybride et unifiée

À mesure que les entreprises évoluent vers des architectures hybrides et multi-cloud, les écosystèmes API sont de plus en plus fragmentés entre clouds, passerelles et environnements d’exécution. Le rapport 2025 Gartner Magic Quadrant sur la gestion des API indique que les entreprises ont désormais besoin de plateformes capables de gérer les API dans le cadre de déploiements distribués et hétérogènes (et plus seulement au sein de passerelles centralisées) pour assurer une sécurité et un contrôle des politiques en continu.

API Connect V12 répond à ce besoin avec un plan de contrôle convergent qui unifie la gouvernance du cycle de vie et simplifie l’administration dans les environnements hybrides, y compris la fédération avec des environnements d’exécution tiers comme AWS et Azure. Cette version introduit également un developer portal moderne pour la découverte, l’utilisation et la socialisation des API, créant ainsi une expérience cohérente entre la création, la gestion, la sécurité et la consommation.

L’intégration améliorée entre API Connect, DataPower Gateway et la nouvelle DataPower Nano Gateway garantit une politique, des analyses et une visibilité cohérentes avec tous les modèles de déploiement. À l’avenir, IBM continuera à développer la fédération, la convergence et la gouvernance pilotée par l’IA pour répondre aux demandes d’applications de plus en plus distribuées.

Des API pour l’ère de l’IA agentique

Les API deviennent rapidement la base des systèmes d’IA agentique, où des agents intelligents découvrent, orchestrent et gouvernent de manière autonome les capacités numériques. Les entreprises peuvent désormais construire des écosystèmes d’API autonomes et prêts pour l’IA en s’appuyant sur DataPower Nano Gateway pour le contrôle intégré, API Studio pour l’automatisation pilotée par l’IA et API Connect V12 pour la gouvernance unifiée.

Avec l’émergence de la gestion de l’IA comme discipline pour régir les modèles, les workflows et les interactions, API Connect fournit l’architecture offrant confiance, visibilité et contrôle à cette frontière en évolution.

Conçu pour la suite

Avec la disponibilité générale de DataPower Nano Gateway, API Studio et API Connect V12, IBM transforme API Connect en plateforme d’innovation en matière d’API à l’ère de l’IA.

Ces versions offrent agilité, sécurité et intelligence de l’edge à l’entreprise, ce qui permet aux développeurs et aux entreprises d’innover en toute confiance dans ce monde en rapide évolution et piloté par l’IA.

