Créer des pipelines ETL pour les données non structurées avec IBM watsonx.data integration

Le 11 juin 2025, IBM a annoncé la disponibilité de sa nouvelle approche de l’ intégration des données : watsonx.data integration. Cette solution offre un plan de contrôle unique pour créer des pipelines de traitement par lots pour le streaming en temps réel et la réplication des données, soutenus par une observabilité intégrée.

Au sein de la même solution, les équipes peuvent créer des pipelines de données non structurées réutilisables aux côtés des pipelines structurés, débloquant ainsi une mine d’or de données auparavant inaccessibles pour alimenter de nouveaux cas d’utilisation et répondre à l’évolution des exigences des environnements de données modernes. Grâce à la capacité d’intégration des données non structurées (UDI) de watsonx.data integration, les utilisateurs peuvent créer intuitivement et en quelques minutes des pipelines qui ingèrent, transforment et traitent de grands volumes de données non structurées, y compris des documents, des PDF, des PPT, etc.

Ce produit combine des innovations révolutionnaires open source et propriétaires, issues directement d’IBM Research. Voici quelques-unes des fonctionnalités du produit, parmi les meilleures de leur catégorie :

Ingestion facile de divers types de données non structurées à partir d’un large éventail de sources commerciales à l’aide de connecteurs préconfigurés

de divers types de données non structurées à partir d’un large éventail de sources commerciales à l’aide de connecteurs préconfigurés Transformation par glisser-déposer avec des opérateurs prédéfinis soutenus par IBM Research pour nettoyer, normaliser et préparer du contenu non structuré pour l’IA

avec des opérateurs prédéfinis soutenus par IBM Research pour nettoyer, normaliser et préparer du contenu non structuré pour l’IA Remplissage automatisé des bases de données vectorielles, permettant de stocker les embeddings dans les bases de données vectorielles prises en charge pour la génération augmentée par récupération (RAG) et d’autres cas d’utilisation de l’IA

Conçue pour gérer les données d’entreprise traditionnellement sous-utilisées, watsonx.data intégration marque un tournant dans l’exploitation des données non structurées à des fins d’IA et d’analyse.