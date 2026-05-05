Les annonces d’IBM à Think 2026 pour passer à l’ère des agences

L’ère agentique n’est pas à venir, elle est déjà là. Lors de Think 2026 à Boston, IBM l’officialise en proposant une vague de nouveaux produits, capacités et partenariats sur l’ensemble de son portefeuille.
Think 2026, qui se tiendra du 4 au 7 mai à Boston, Massachusetts, est l’occasion pour les entreprises audacieuses de faire le saut agentique, en redéfinissant leurs entreprises avec l’IA au cœur, afin de déverrouiller un ROI sans précédent. L’événement de cette année rassemble des leaders visionnaires, des praticiens et des pionniers mondiaux pour tracer la voie vers des entreprises plus intelligentes et axées sur l’IA.
Au cours de quatre jours de keynotes, de sessions et d’innovations en avant-première, IBM dévoile un vaste ensemble d’annonces couvrant l’IA agentique, le cloud hybride, l’automatisation, etc. Voici un aperçu de tout ce qu’IBM a annoncé lors du Think 2026.
IBM Bob (Plans SaaS Pro, Pro+, Ultra et Enterprise) — IBM Bob est un système de développement logiciel alimenté par l’IA conçu pour transformer la façon dont les entreprises créent, modernisent et gèrent leur application. Contrairement aux assistants de codage traditionnels, Bob agit comme un compagnon de développement de bout en bout. Il prend en charge tout, de la conception du système et de la génération de code aux tests, à la sécurité et au déploiement, au sein d’un environnement intégré unique. Doté d’une IA agentique et d’une sensibilisation multi-modèles, Bob comprend votre code source, vos workflows et vos normes d’entreprise afin d’automatiser les tâches complexes, d’améliorer la productivité et de fournir plus rapidement des logiciels sécurisés et prêts pour la production sur les systèmes modernes et existants.
IBM Concert est une plateforme d’opérations agentiques qui connecte les signaux de vos outils existants à un contexte partagé à l’échelle du système et à une action coordonnée sur l’ensemble de votre parc hybride. Il s’appuie sur les forces de Concert, Instana, Turbonomic, SevOne et Cloud Pak pour AIOps en réunissant leurs connaissances, en corrélant ce qui compte et en permettant aux équipes et aux agents IA d’enquêter, de décider et d’agir en harmonie, vous aidant à anticiper les problèmes, résoudre les incidents plus rapidement et optimiser continuellement la performance, les coûts et la résilience.
IBM Sovereign Core permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services de déployer et d’exploiter des environnements souverains adaptés à l’IA, avec un contrôle total des clients sur les données, les opérations et la gouvernance. Il offre une pile logicielle de souveraineté cohérente prête à l’exécution, combinant un plan de contrôle IA opéré par le client, des preuves continues de conformité et des workflows agentiques régulés dans n’importe quel environnement hybride. IBM Sovereign Core comprend un catalogue extensible que les organisations peuvent personnaliser pour leurs propres utilisateurs, avec leurs propres applications, ou enrichi de logiciels et de services IBM, tiers ou open source pré-vérifiés provenant d'un écosystème de partenaires comprenant : AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB et Palo Alto Networks.
Aujourd’hui intégrée à IBM, Confluent est la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de données, fournissant des données en temps réel à plus de 40 % des entreprises du Fortune 500. Ensemble, IBM et Confluent fournissent une base de données ouverte et hybride qui transforme les événements commerciaux en direct en données régies et adaptés à l’IA pour les applications, l’analytique et les agents IA à travers l’entreprise. Confluent offre une plateforme complète pour diffuser, connecter, traiter et gouverner des données en temps réel, basée sur des standards ouverts tels que Kafka, Flink et Iceberg. La plateforme Confluent est intégrée de manière native au portefeuille d’IBM, y compris watsonx, IBM Z et IBM webMethods Hybrid Integration. Par exemple, IBM watsonx.data et Confluent Tableflow fonctionnent ensemble pour rendre les flux de données en temps réel immédiatement disponibles sous forme de tableaux ouverts pour l’analyse et la Business Intelligence.
L’adoption de l’IA s’accélère, mais la plupart des entreprises se retrouvent à gérer un environnement fragmenté d’agents, d’outils et de systèmes. IBM® watsonx Orchestrate propose un plan de contrôle agentique unifié pour mettre de l’ordre dans cette complexité, en offrant aux clients une visibilité, un contrôle et une optimisation centralisés sur l’ensemble de leur écosystème d’IA afin qu’ils puissent déplacer de pilotes isolés à une IA à l’échelle de production de manière sécurisée, efficace et avec un impact commercial mesurable.
Les éditions IA pour Core Software regroupent le portefeuille d’assistants, d’agents et de boîtes à outils d’IA spécialement conçus d’IBM pour Db2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS et OMS. Intégrées directement aux systèmes et workflows de l’entreprise, ces capacités permettent aux utilisateurs d’interagir en langage naturel, de faire émerger le contexte pertinent, de diagnostiquer les problèmes, d’optimiser la performance, d’automatiser les tâches et de prendre les meilleures décisions possibles grâce à des contrôles dédiés aux entreprises, une transparence et une supervision humaine. Elles aident les entreprises à déplacer d’un travail fragmenté et dépendant des experts à une exécution native de l’IA, intégrant une IA gouvernée et spécifique à un domaine dans les logiciels de base IBM pour améliorer la productivité, la résilience et la création de valeur.
Vault Enterprise 2.0 introduit des mises à jour pour moderniser la sécurité basée sur l’identité, aidant les entreprises à sécuriser, à faire évoluer et à simplifier la gestion des secrets dans les environnements hybrides et multi-cloud. Elle se concentre sur l’élimination des identifiants à long terme grâce à la fédération des identités des workloads, sur l’amélioration de l’automatisation du cycle de vie des identifiants et sur la mise en place d’un chiffrement haute performance pour les workloads à grande échelle et les workloads émergents. Cette version améliore également les intégrations, la convivialité et la prise en main, tout en adoptant un nouveau modèle de version et de support, ce qui permet aux équipes chargées de la plateforme et de la sécurité d’exploiter plus facilement Vault à l’échelle de l’entreprise.
IBM zSecure Secret Manager propose une gestion automatisée du cycle de vie des certificats, basée sur des règles, pour les environnements IBM z/OS. En s’intégrant aux autorités de certification d’entreprise, telles que IBM Vault Self-Managed for Z et LinuxONE, IBM zSecure Secret Manager permet aux entreprises d’automatiser le renouvellement des certificats sur z/OS.
IBM Cyber Fraud présente une plateforme d’investigation des fraudes assistée par l’IA qui automatise la collecte des données, gère les workflows d’investigation et permet une analyse en langage naturel à travers les systèmes de fraude, de paiement et de sécurité. En unifiant les données fragmentées dans un espace de travail d’investigation unique, il aide les équipes à accélérer la prise de décision, à améliorer la cohérence et à réduire les efforts manuels. Grâce à des enquêtes jusqu’à 90 % plus rapides, les entreprises peuvent résoudre les fraudes plus efficacement, réduire leurs coûts opérationnels et limiter leurs pertes financières.
HCP Terraform, optimisé par Infragraph, est désormais disponible en version préliminaire publique. Infragraph aide les entreprises à surmonter leurs silos de données complexes en leur offrant une vue unifiée de leur environnement hybride grâce à un graphe de connaissances centralisé et événementiel. Cela permet d’obtenir des informations sur l’infrastructure qui peuvent être utilisées pour simplifier les opérations et automatiser la résolution des problèmes.
Le contexte en temps réel sur watsonx.data fournit aux agents IA des données accessibles en continu et évolutives, accompagnées du sens métier, de la sémantique et des politiques nécessaires à la compréhension de ce que représentent ces données. Associé au moteur de contexte en temps réel de Confluent, il combine le streaming et les données d’entreprise avec l’enrichissement sémantique et la gouvernance, de sorte que les agents peuvent récupérer des informations complètes et précises et prendre des décisions informées et fiables.
L’intégration des données agentiques (aperçu dans IBM watsonx.data integration) permet d’accélérer la fourniture de données aux utilisateurs professionnels tout en permettant aux équipes d’ingénierie de se concentrer sur des innovations à plus forte valeur ajoutée. Les utilisateurs professionnels peuvent demander des données en langage naturel, et les agent IA traduisent ces demandes en pipelines prêts pour la production qui fournissent rapidement les données, avec des contrôles de gouvernance et d’intervention humaine intégrés. En dépassant les approches manuelles et fragmentées, les équipes chargées des données peuvent évoluer plus efficacement pour répondre à la demande croissante en matière d’IA et d’analytique.
IBM DataPower Interact Gateway est la passerelle de gouvernance de médiation de l’IA qui régit, sécurise et observe toutes les interactions entre les agents, les modèles et les outils avec les API et les données de l’entreprise. Contrairement aux passerelles API traditionnelles adaptées au trafic IA, nous proposons une passerelle unifiée contextuelle qui garantit la sécurité, la gouvernance et l’observabilité directement au niveau de l’interaction IA, permettant ainsi aux entreprises de gérer et de faire évoluer l’IA en toute sécurité sans avoir à reconstruire leur architecture.
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IBM Z Database Assistant apporte l’intelligence directement dans les opérations Db2 et IMS, évaluant en permanence la santé de la base de données, faisant émerger des informations et guidant les actions pour réduire les efforts manuels. En passant d’un dépannage réactif à une gestion proactive des bases de données, cela garantit que les données restent continuellement disponibles et optimisées, permettant aux entreprises de déverrouiller toute la valeur des données IBM Z fiables pour l’IA à l’échelle.
Content Cortex est un système de services de contenu intelligent de nouvelle génération qui permet aux entreprises de préparer, de gérer et d’activer leur contenu pour l’automatisation agentique. La plateforme est conçue pour offrir les meilleures performances en matière d’ingestion, de compression et d’extraction pour les contenus statiques tels que les relevés trimestriels et les documents fiscaux. Les équipes qui passent trop de temps à rechercher, lire, valider et réconcilier le contenu des différents systèmes seront en mesure de travailler d’une manière qui transformera fondamentalement la rapidité et la confiance des employés.
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Présentation d’IBM SQL Data Insights Pro à Think 2026, la couche intelligente pour Db2 for z/OS qui transforme les queries SQL brutes en informations en temps réel prêtes à prendre des décisions, sans aucun mouvement de données. En combinant la détection automatisée de motifs sémantiques avec des explications en langage naturel, il révèle des tendances cachées, signale des anomalies et optimise les performances sur place, permettant aux équipes de déplacer des données à l’action avec rapidité, précision et confiance.
Docling pour IBM watsonx est une Document Intelligence Platform qui aide les équipes à transformer les documents en formats de données structurés et adaptés à l’IA, tels que Markdown, JSON et HTML. Il simplifie la préparation des documents pour la recherche, la RAG et les workflows agentiques, tout en préservant la structure et le contexte, essentiels à la recherche et à l’interprétation des informations par l’IA.
OpenRAG sur watsonx.data est un cadre des exigences RAG ouvert et multi-agents qui connecte l’IA aux connaissances fragmentées de l’entreprise, permettant aux agents de rechercher, de raisonner et de valider, afin que les équipes puissent créer des workflows d’IA plus fiables, plus rapidement et avec moins d’efforts. Il combine Docling pour le traitement des documents, OpenSearch pour la recherche et l’extraction hybrides, et Langflow pour l’orchestration d’agents dans une pile composable prête à l’emploi, réduisant ainsi le travail de construction entre l’ingestion, la recherche, l’extraction et l’orchestration.
Les entreprises passent d’interfaces de données pilotées par l’homme (API, tableaux de bord) à des agents d’IA capables de raisonner, d’orchestrer des workflows et de prendre des mesures. Avec watsonx.data 2.3.2, IBM introduit un serveur MCP géré qui expose les capacités des plateformes de données comme des outils standardisés et détectables, permettant aux agents d’interagir de manière sécurisée et dynamique avec les données. IBM watsonx.data se positionne désormais comme une plateforme prête à être utilisée par les agents, tout en garantissant que toutes les actions restent régies par les contrôles de sécurité et de conformité de l’entreprise.
IBM lance un aperçu technique privé du traitement des requêtes accéléré par GPU pour watsonx.data Presto C++, développé en collaboration avec et alimenté par les processeurs graphiques NVIDIA. En transférant les workloads analytiques des CPU vers les GPU, il permet d’obtenir des informations plus rapidement et à moindre coût, sans modifier les pipelines SQL ou de données existants. Les entreprises qui cherchent à dimensionner l’IA et l’analytique plus efficacement sont invitées à participer à la préversion et à contribuer à l’avenir.
Ce n’est que le début. N’oubliez pas de revenir ici pour les mises à jour tout au long de la semaine alors que les dernières annonces d’IBM sur Think 2026 seront mises en ligne. Suivez l’équipe de Think News pour une couverture en direct depuis le salon et restez au fait des principales tendances du secteur technologique grâce à notre couverture exclusive des actualités marquantes de Think.
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