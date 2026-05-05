Les annonces d’IBM à Think 2026 pour passer à l’ère des agences

Think 2026, qui se tiendra du 4 au 7 mai à Boston, Massachusetts, est l’occasion pour les entreprises audacieuses de faire le saut agentique, en redéfinissant leurs entreprises avec l’IA au cœur, afin de déverrouiller un ROI sans précédent. L’événement de cette année rassemble des leaders visionnaires, des praticiens et des pionniers mondiaux pour tracer la voie vers des entreprises plus intelligentes et axées sur l’IA.

Au cours de quatre jours de keynotes, de sessions et d’innovations en avant-première, IBM dévoile un vaste ensemble d’annonces couvrant l’IA agentique, le cloud hybride, l’automatisation, etc. Voici un aperçu de tout ce qu’IBM a annoncé lors du Think 2026.