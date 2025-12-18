IBM et knowis AG élargissent leur partenariat stratégique OEM pour accélérer l’architecture et la mise en œuvre pilotées par l’IA

IBM et knowis AG ont élargi leur partenariat pour aider les entreprises à gérer la complexité croissante des systèmes grâce à une architecture, une conception et une automatisation proactives.

« Nous sommes vraiment ravis que notre partenariat de longue date et de confiance avec IBM ait franchi une nouvelle étape avec l’inclusion de notre produit dans le portefeuille IBM DevOps », a déclaré le Dr Gerald Gassner, PDG et cofondateur de knowis AG. « Dans un monde où les systèmes sont de plus en plus complexes, ce partenariat permet aux équipes de livraison de logiciels de passer d’une gestion réactive des problèmes à une conception et à une automatisation proactives. L’intégration de DevOps Solution Workbench dans le portefeuille IBM DevOps permet de rapprocher l’architecture et la mise en œuvre dans le cadre d’un workflow rationalisé. »

« La mission d’IBM est d’aider les entreprises à innover à grande échelle, en toute sécurité et efficacement », a déclaré James Hunter, directeur de programme chez IBM DevOps. « L’intégration de DevOps Solution Workbench permet à nos clients de connecter une architecture et une conception créatives à une livraison standardisée, garantissant que les idées soient transformées en code de haute qualité avec rapidité et cohérence. »