Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM et knowis AG élargissent leur partenariat stratégique OEM pour accélérer l’architecture et la mise en œuvre pilotées par l’IA

Cette collaboration permet aux entreprises mondiales d’accélérer la livraison de logiciels en unissant l’architecture, la conception et la mise en œuvre dans un workflow piloté par l’IA.

Publié le 18 décembre 2025
Illustration numérique de cubes colorés empilés les uns sur les autres

IBM et knowis AG ont annoncé aujourd’hui un partenariat OEM élargi qui intègre la solution DevOps Workbench de knowis dans le portefeuille DevOps d’IBM. L’IBM DevOps Solution Workbench unifie l’architecture logicielle, la conception logicielle et le codage orienté conception en un seul outil doté de capacités d’IA.

Architecture pour un développement piloté par l’IA

Avec l’essor de l’IA dans le développement, la gestion du contexte pour les assistants et les agents IA devient un avantage stratégique pour orienter l’automatisation dans la direction envisagée. Ce contexte est structuré dans l’architecture et la conception logicielles, fournissant toutes les informations nécessaires de manière structurée et intégrée.

Avec IBM DevOps Solution Workbench, l’architecture et la conception logicielles peuvent être définies en temps réel par une collaboration entre experts et établies comme source d’information unique pour l’entreprise, puis mises à disposition des assistants et des agents d’IA, tels que les assistants de codage.  

Intégré dans la chaîne d’outils DevOps

IBM DevOps Solution Workbench s’intègre parfaitement aux solutions de développement existantes. Les projets basés sur Gitlab peuvent être améliorés par l’architecture et la conception logicielles, et les assistants de codage IA, comme IBM Bob, utilisent les spécifications d’architecture et de conception comme base pour la génération de code structurée.

IBM DevOps Solution Workbench intègre et améliore le portefeuille IBM DevOps, notamment IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test et IBM DevOps Velocity.

Alignement du développement logiciel sur l’architecture et la conception des logiciels

L’alignement des équipes de développement ainsi que des assistants et des agents IA prépare les équipes de développement pour le développement assisté par l’IA et présente les avantages suivants :

  • Accélération du délai de mise sur le marché en réduisant la dette de conception qui se transforme en dette technique et en reprises coûteuses dès le début.
  • Architecture et conception rationalisées facilitant une transition collaborative et fluide des capacités métier vers une conception de système et de mise en œuvre structurée.
  • Prise en charge du codage sensible à la conception pour transformer automatiquement la conception logicielle en code d’implémentation.

Permettre aux équipes de livraison de logiciels de passer d’une approche réactive à proactive

IBM et knowis AG ont élargi leur partenariat pour aider les entreprises à gérer la complexité croissante des systèmes grâce à une architecture, une conception et une automatisation proactives.

« Nous sommes vraiment ravis que notre partenariat de longue date et de confiance avec IBM ait franchi une nouvelle étape avec l’inclusion de notre produit dans le portefeuille IBM DevOps », a déclaré le Dr Gerald Gassner, PDG et cofondateur de knowis AG. « Dans un monde où les systèmes sont de plus en plus complexes, ce partenariat permet aux équipes de livraison de logiciels de passer d’une gestion réactive des problèmes à une conception et à une automatisation proactives. L’intégration de DevOps Solution Workbench dans le portefeuille IBM DevOps permet de rapprocher l’architecture et la mise en œuvre dans le cadre d’un workflow rationalisé. »

« La mission d’IBM est d’aider les entreprises à innover à grande échelle, en toute sécurité et efficacement », a déclaré James Hunter, directeur de programme chez IBM DevOps. « L’intégration de DevOps Solution Workbench permet à nos clients de connecter une architecture et une conception créatives à une livraison standardisée, garantissant que les idées soient transformées en code de haute qualité avec rapidité et cohérence. »

De la vision à la mise en œuvre

Ensemble, IBM DevOps et knowis AG aident les clients à passer de la vision à la mise en œuvre, en reliant la stratégie commerciale, l’architecture et l’ingénierie au sein d’un workflow continu, optimisé par l’IA.

Pour plus d’informations sur IBM DevOps Solution Workbench, voir ci-dessous.

IBM DevOps Solution Workbench – Site produit
IBM DevOps Solution Workbench – Version 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

James Hunter

À propos de knowis AG

knowis AG est une entreprise de technologie logicielle basée à Ratisbonne, en Allemagne. Son produit phare, Cloud Solution Workbench, est une solution d’architecture et de conception logicielle qui aide les équipes à concevoir et moderniser des systèmes complexes en utilisant la modélisation assistée par IA et un support de codage orienté conception. Fondée à l’origine comme un fournisseur de technologies financières (fintech) et de solutions dans un secteur des services financiers complexe et hautement réglementé, knowis a évolué en plus de 20 ans pour devenir un partenaire technologique intersectoriel pour les équipes de développement logiciel à travers l’Europe.