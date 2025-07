IBM et CAST aident les clients à accélérer la migration et la modernisation des applications

Notre usine de migration et de modernisation intégrant l’IA est une approche complète et industrialisée conçue pour aider les entreprises à accélérer leur transition vers le cloud hybride et les architectures d’applications modernes. Il fournit un cadre des exigences évolutif et reproductible qui combine l'automatisation, l'IA et une expertise approfondie en ingénierie pour évaluer, migrer et moderniser les workload héritage.

Le modèle comprend un ensemble structuré de services tels que la découverte et l'évaluation des applications, le refactoring de code, la refonte de la plateforme, la conteneurisation et l'intégration DevSecOps. Il tire parti des outils cloud natifs d’IBM, Red Hat OpenShift et de nos principales alliances stratégiques avec des partenaires hyperscalers pour offrir une modernisation rapide et sans faille avec un minimum de perturbations.

L'approche Factory associe les informations de CAST aux méthodologies éprouvées d'IBM et à l'automatisation alimentée par l'IA pour fournir :