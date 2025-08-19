19 août 2025
Actualité : dans le cadre d’un nouveau partenariat avec IBM, Arivonix a développé une intégration approfondie avec IBM watsonx.ai, permettant aux entreprises d’intégrer les modèles de fondation Granite directement dans leurs pipelines de données en temps réel.
Cette intégration permet aux entreprises de créer des workflows d’IA générative adaptés à la production, avec une gouvernance complète, un contrôle opérationnel et une livraison en temps réel dans tous les systèmes métier. Il s’agit d’une avancée stratégique qui permet de rendre les LLM accessibles en mode natif au sein de l’infrastructure de l’entreprise sans compromettre la conformité, la transparence et la rapidité.
Cette intégration transforme IBM watsonx.ai en un composant sécurisé et configurable au sein des pipelines de données d’entreprise. Le processus s’exécute entièrement dans le data fabric de l’utilisateur, avec une transparence et une modularité totales.
Un cas d’utilisation courant alimenté par cette intégration concerne l’enrichissement intelligent de documents ou d’entités. Par exemple :
Cette architecture prend en charge des applications horizontales dans les domaines des études de marché, des achats, de la conformité, de l’intégration des clients et de la gestion des connaissances, sans nécessiter de développement personnalisé pour chaque workflow.
Voir l’intégration IBM watsonx.ai sur Arivonix
Voir l’optimisation de l’IA générative par Arivonix à l’œuvre
Découvrir la plateforme sur arivonix.com