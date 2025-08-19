IBM et Arivonix s’associent pour invoquer watsonx.ai dans les pipelines de données d’entreprise en temps réel

IA en action

19 août 2025

Auteur

Karthik Subramanian

VP, Strategy

Actualité : dans le cadre d’un nouveau partenariat avec IBM, Arivonix a développé une intégration approfondie avec IBM watsonx.ai, permettant aux entreprises d’intégrer les modèles de fondation Granite directement dans leurs pipelines de données en temps réel. 

Cette intégration permet aux entreprises de créer des workflows d’IA générative adaptés à la production, avec une gouvernance complète, un contrôle opérationnel et une livraison en temps réel dans tous les systèmes métier. Il s’agit d’une avancée stratégique qui permet de rendre les LLM accessibles en mode natif au sein de l’infrastructure de l’entreprise sans compromettre la conformité, la transparence et la rapidité.

Les 5 principaux avantages de cette intégration

  1. Enrichissement de l’IA en temps réel dans les workflows métier : les modèles Granite d’IBM peuvent être invoqués en tant qu’étape dans les pipelines Arivonix en direct, alimentant en quelques secondes des cas d’utilisation tels que la synthèse de documents, la classification contextuelle, l’enrichissement des métadonnées ou encore le routage intelligent.
  2. Modèles transparents, conformes et vérifiables : chaque invocation de modèle est enregistrée avec des métadonnées complètes (prompts, entrées, sorties et horodatages) afin de garantir la traçabilité et la gouvernance, de l’expérimentation au déploiement.
  3. Création de prompts configurables et low-code : les équipes d’entreprise peuvent créer des prompts dynamiques adaptés à leurs workflows à l’aide de l’interface low-code d’Arivonix, ce qui élimine le besoin d’une intervention technique constante et permet une expérimentation rapide à grande échelle.
  4. Accès aux modèles de fondation prêt à l’emploi : IBM watsonx.ai est disponible prêt à l’emploi et pré-intégré, avec une gestion des identifiants de niveau professionnel et une sélection de modèles flexible intégrée à la couche d’orchestration de l’IA d’Arivonix.
  5. Contrôle de bout en bout, de l’ingestion des données aux résultats : Arivonix se connecte à des sources de données brutes (API, fichiers, bases de données et formats structurés, semi-structurés et non structurés) et fournit des résultats à des systèmes opérationnels (feuilles de calcul, tableaux de bord analytiques, API et marketplaces). L’ensemble du cycle d’enrichissement de l’IA, de la préparation des données aux résultats des LLM, est ainsi géré dans un pipeline unique et contrôlé.

Fonctionnement : intégration transparente entre IBM watsonx.ai et Arivonix

Cette intégration transforme IBM watsonx.ai en un composant sécurisé et configurable au sein des pipelines de données d’entreprise. Le processus s’exécute entièrement dans le data fabric de l’utilisateur, avec une transparence et une modularité totales.

  1. Sélection du modèle : IBM watsonx.ai apparaît comme une suite de modèles de fondation préintégrée dans l’interface Arivonix. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents modèles, par exemple Granite, afin de prendre en charge des cas d’utilisation tels que la synthèse, l’enrichissement, la classification et la génération de contenu.
  2. Configuration des identifiants : les utilisateurs se connectent à leur espace de travail watsonx.ai en saisissant des identifiants API sécurisés et des URL de point de terminaison. Le recours au chiffrement et au contrôle d’accès basé sur les rôles permet de sécuriser la connexion au sein des environnements d’entreprise.
  3. Création de prompts : les prompts sont créés à l’aide d’un outil de développement low-code et associés à des étapes spécifiques du pipeline Arivonix. Ils prennent en charge toute une série de tâches, notamment la génération de texte, la synthèse de documents, l’enrichissement des métadonnées et les questions-réponses contextuelles.
  4. Exécution du pipeline : au moment de l’exécution, la plateforme Arivonix déclenche automatiquement le modèle d’IA watsonx.ai configuré. Ce dernier reçoit des entrées structurées et riches en contexte et renvoie les résultats traités en temps réel. Ces résultats sont acheminés vers des feuilles de calcul, des tableaux de bord ou des bases de données, selon les besoins.
  5. Gouvernance et auditabilité : toutes les interactions du modèle sont consignées avec les versions de prompts, les entrées, les sorties et les métadonnées d’exécution. Cela permet une traçabilité complète, facilitant l’analyse de l’utilisation, la surveillance et les rapports de conformité dans tous les workflows d’IA.

Cas d’utilisation à l’honneur : enrichissement intelligent de documents ou d’entités

Un cas d’utilisation courant alimenté par cette intégration concerne l’enrichissement intelligent de documents ou d’entités. Par exemple :

  • Un analyste commercial charge une feuille de calcul contenant les noms de fournisseurs.
  • Arivonix récupère des extraits d’actualités, des résumés financiers ou des données firmographiques connexes.
  • IBM watsonx.ai génère un résumé concis et sourcé pour chaque fournisseur, signalant les événements récents ou les risques de conformité.
  • Les résultats sont réinsérés dans la feuille de calcul avec des citations et un suivi des versions à des fins d’auditabilité.

Cette architecture prend en charge des applications horizontales dans les domaines des études de marché, des achats, de la conformité, de l’intégration des clients et de la gestion des connaissances, sans nécessiter de développement personnalisé pour chaque workflow.

Voir l’intégration IBM watsonx.ai sur Arivonix

Voir l’optimisation de l’IA générative par Arivonix à l’œuvre

Découvrir la plateforme sur arivonix.com 

