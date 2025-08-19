Un cas d’utilisation courant alimenté par cette intégration concerne l’enrichissement intelligent de documents ou d’entités. Par exemple :

Un analyste commercial charge une feuille de calcul contenant les noms de fournisseurs.

Arivonix récupère des extraits d’actualités, des résumés financiers ou des données firmographiques connexes.

IBM watsonx.ai génère un résumé concis et sourcé pour chaque fournisseur, signalant les événements récents ou les risques de conformité.

Les résultats sont réinsérés dans la feuille de calcul avec des citations et un suivi des versions à des fins d’auditabilité.

Cette architecture prend en charge des applications horizontales dans les domaines des études de marché, des achats, de la conformité, de l’intégration des clients et de la gestion des connaissances, sans nécessiter de développement personnalisé pour chaque workflow.

Voir l’intégration IBM watsonx.ai sur Arivonix

Voir l’optimisation de l’IA générative par Arivonix à l’œuvre

Découvrir la plateforme sur arivonix.com