IBM et AMD font progresser l’IA souveraine grâce à un modèle de référence validé pour l’informatique accélérée

En s'appuyant sur leur partenariat existant, IBM et AMD sont heureux de publier un modèle de déploiement validé sur l’infrastructure AMD et le logiciel IBM Sovereign Core pour aider les organisations à déplacer des charges de travail d’IA en production avec un contrôle, une cohérence, une conformité et une souveraineté opérationnelle accrus.
IBM Sovereign Core et l'informatique accélérée AMD contribuent à rendre l'IA souveraine plus pratique à déployer. Pour aider les Entreprises à déployer l'IA en production en toute sécurité, IBM et AMD renforcent leur collaboration grâce à un modèle de référence validé qui combine IBM Sovereign Core et AMD Accelerated Computing.
Le modèle validé offre aux clients et partenaires un chemin plus clair et plus reproductible pour déployer des environnements souverains adaptés à l’IA. Plutôt que de concevoir l’architecture complète à partir de zéro, les entreprises peuvent commencer par des conseils testés qui alignent l’infrastructure, les logiciels, la gouvernance et l’exécution des Workload.
Ce schéma est particulièrement pertinent pour les secteurs réglementés utilisant des données sensibles pour l’IA, les gouvernements modernisant les services publics, les fournisseurs de services gérés développant des services cloud et IA souverains, ainsi que les entreprises nécessitant une flexibilité de déploiement sur site, dans le cloud et en périphérie.
Avec la mise en production de l’IA, la souveraineté numérique dépend de plus en plus de la manière dont l’environnement Technologie est conçu et exploité. La résidence des données reste importante, mais les entreprises doivent également déterminer qui contrôle la plateforme, comment les workloads d’IA sont gouvernées et si les exigences opérationnelles et de conformité peuvent être démontrées au fil du temps.
La création de ce type d’environnement nécessite des capacités de calcul, de logiciel de plateforme et de gouvernance pour fonctionner ensemble de manière cohérente. IBM Sovereign Core fournit la base logicielle pour le contrôle opérationnel souverain, tandis que le calcul accéléré d'AMD offre les performances requises pour les Workload d'IA exigeantes.
Ensemble, IBM et AMD aident leurs clients à adresse deux défis communs liés au passage de l'IA souveraine en production.
Le schéma doré validé par IBM et AMD réunit :
Cette configuration testée est conçue pour aider les clients à déployer des environnements souverains adaptés à l’IA avec plus de cohérence et moins de difficultés opérationnelles.
Au lieu de commencer par une architecture vierge, les entreprises et les fournisseurs de services peuvent utiliser ce modèle pour aligner l’infrastructure, les logiciels, la gouvernance et les opérations dès le départ. Cela peut contribuer à accélérer le déploiement, à réduire la complexité de la configuration et à favoriser une mise en œuvre plus cohérente dans différents environnements.
Ce modèle préserve également le choix des infrastructures. Les clients peuvent déployer IBM Sovereign Core dans des environnements d’infrastructure sur site préférés, cloud public, edge et autres infrastructures supportées tout en maintenant un modèle de contrôle souverain cohérent à travers les déploiements.
IBM Sovereign Core évalue en continu l’environnement dans lequel les Workload d’IA s’exécutent selon des exigences définies et des enregistrements de preuves à l’appui au fur et à mesure des opérations. Les équipes de gouvernance bénéficient ainsi d’une vue actualisée et traçable des performances des contrôles sans dépendre de la collecte manuelle périodique de preuves.
La plateforme offre également un accès réglementé aux services d’IA via le service d’inférence IA d’IBM Sovereign Core. Les entreprises peuvent configurer des modèles approuvés, contrôler l'accès, gérer les identifiants et capturer les informations de journalisation, d'audit et d'utilisation dans un environnement souverain.
En combinant ces capacités avec l’informatique accélérée AMD, le golden pattern validé aide les clients à établir une base pour des Workload d’IA conçues pour être performantes, gouvernables et auditables.
La validation avec des GPU AMD, y compris la carte PCIe® AMD Instinct™ MI350P, fournit aux clients des directives de déploiement éprouvées pour exécuter l’inférence IA, l’IA agentique et des Workload à forte intensité de données dans des Boundary définies.
Le modèle de référence validé offre aux clients et partenaires un point de départ testé pour déployer des environnements souverains adaptés à l’IA.
Cela peut aider les organisations :
Face à l'augmentation des exigences en matière de souveraineté, IBM Sovereign Core offre aux Entreprises un moyen cohérent d'étendre leurs déploiement d'IA sans renoncer à leur autorité sur les systèmes, les processus et les données concernés.
Ensemble, IBM Sovereign Core et l'informatique accélérée d'AMD aident les Entreprise à créer des environnements d'IA non seulement puissants, mais aussi gouvernables, auditables et plus faciles à exploiter.