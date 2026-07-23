IBM et AMD font progresser l’IA souveraine grâce à un modèle de référence validé pour l’informatique accélérée

IBM Sovereign Core et l'informatique accélérée AMD contribuent à rendre l'IA souveraine plus pratique à déployer. Pour aider les Entreprises à déployer l'IA en production en toute sécurité, IBM et AMD renforcent leur collaboration grâce à un modèle de référence validé qui combine IBM Sovereign Core et AMD Accelerated Computing.

Le modèle validé offre aux clients et partenaires un chemin plus clair et plus reproductible pour déployer des environnements souverains adaptés à l’IA. Plutôt que de concevoir l’architecture complète à partir de zéro, les entreprises peuvent commencer par des conseils testés qui alignent l’infrastructure, les logiciels, la gouvernance et l’exécution des Workload.

Ce schéma est particulièrement pertinent pour les secteurs réglementés utilisant des données sensibles pour l’IA, les gouvernements modernisant les services publics, les fournisseurs de services gérés développant des services cloud et IA souverains, ainsi que les entreprises nécessitant une flexibilité de déploiement sur site, dans le cloud et en périphérie.