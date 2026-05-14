IBM obtient la certification SAP Business AI Operations

La certification SAP Business AI Operations atteste de la capacité d’IBM à intégrer l’IA directement dans les processus SAP : elle permet de soutenir des opérations connectées, de renforcer la stabilité des services et de faciliter la prise de décision fondée sur les données à l’échelle de l’entreprise. Les clients bénéficient ainsi d’un partenaire dont les compétences sont validées tout au long du cycle de vie, de la stratégie et de la conception jusqu’à l’exploitation courante et à l’amélioration continue.

Cela reflète la philosophie fondamentale d’IBM : faire de l’IA une composante intégrale et indissociable des processus SAP, plutôt qu’un simple module complémentaire autonome.