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Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM obtient la certification SAP Business AI Operations

IBM Consulting a obtenu la certification SAP Business AI Operations, une étape importante qui renforce la position d’IBM en tant que partenaire le plus abouti sur le plan opérationnel au sein de l’écosystème SAP, et le seul GSI à détenir l’ensemble des huit certifications mondiales de partenaire SAP.

Publié le 14 mai 2026

Cette certification atteste qu’IBM dispose des cadres de gouvernance, des contrôles de sécurité et de la rigueur opérationnelle nécessaires pour mettre en œuvre l’IA d’entreprise au sein d’environnements SAP complexes à l’échelle de l’entreprise. Pour les clients qui poursuivent leur transformation SAP, elle garantit qu’IBM est capable non seulement de mettre en œuvre l’IA, mais aussi de l’exploiter, de la gouverner et de la faire évoluer de manière fiable dès le premier jour.

Une base éprouvée pour les opérations utilisant l’IA

La certification SAP Business AI Operations atteste de la capacité d’IBM à intégrer l’IA directement dans les processus SAP : elle permet de soutenir des opérations connectées, de renforcer la stabilité des services et de faciliter la prise de décision fondée sur les données à l’échelle de l’entreprise. Les clients bénéficient ainsi d’un partenaire dont les compétences sont validées tout au long du cycle de vie, de la stratégie et de la conception jusqu’à l’exploitation courante et à l’amélioration continue.

Cela reflète la philosophie fondamentale d’IBM : faire de l’IA une composante intégrale et indissociable des processus SAP, plutôt qu’un simple module complémentaire autonome.

De la phase pilote à des opérations pilotées par l’IA

En mettant en œuvre une IA conversationnelle, prescriptive et agentique dans les environnements SAP, IBM initie des changements opérationnels concrets, notamment :

  • Amélioration de l’expérience utilisateur
  • La réduction des coûts opérationnels
  • Des décisions plus rapides et fondées sur des informations, générant des résultats commerciaux concrets
  • Une création de valeur continue grâce à une transformation progressive

Pour les clients, l’impact est tangible. L’IA améliore les méthodes de travail à tous les niveaux de l’entreprise, en réduisant les coûts opérationnels, en accélérant la prise de décision et en renforçant la résilience nécessaire pour maintenir la performance et générer des résultats commerciaux. Le modèle de transformation progressive d’IBM signifie que la valeur ajoutée ne s’arrête pas à la mise en service ; elle s’accroît à mesure que l’IA s’intègre au cœur même du fonctionnement de l’entreprise.

Certification en tant que norme opérationnelle

Pour IBM, la certification n’est pas un aboutissement, mais une norme opérationnelle. La certification SAP Business AI Operations témoigne des capacités institutionnalisées d’IBM en matière de gouvernance, de sécurité, de mise en œuvre et d’accompagnement continu. Cela garantit une mise en œuvre et une évolutivité cohérentes de l’IA dans l’ensemble des environnements SAP à l’échelle mondiale, offrant ainsi aux clients des résultats prévisibles et une création de valeur plus rapide.

Êtes-vous prêt à aborder la prochaine étape de l’IA d’entreprise ?

Alors que les entreprises accélèrent l’adoption de RISE with SAP, des principes fondamentaux clairs, de Joule et des architectures « cloud-first », la certification SAP Business AI Operations d’IBM garantit à nos clients que l’IA d’entreprise peut être mise en œuvre en toute sécurité, évoluée de manière responsable et générer une valeur mesurable dès le premier jour.

Cette étape importante renforce le rôle d’IBM en tant que partenaire de référence sur le marché, aidant les entreprises à consolider leur infrastructure SAP, à réduire les risques opérationnels et à prendre des décisions plus éclairées et plus rapides grâce à Business AI.

En savoir plus sur IBM Consulting et SAP

« L’obtention par IBM de la certification SAP Business AI Operations illustre parfaitement le niveau de maturité dont les entreprises ont besoin pour déployer l’IA en toute confiance. IBM apporte non seulement une expertise technique approfondie sur l’ensemble de la gamme SAP, mais aussi la rigueur opérationnelle et les cadres de gouvernance qui permettent de transformer les ambitions en matière d’IA en réalité commerciale. Ensemble, nous aidons nos clients à exploiter pleinement le potentiel de SAP Business AI, en toute sécurité, de manière responsable et avec rapidité. »

—Emer Neville, responsable mondial du Partner Excellence Center, SAP

Logos IBM et SAP

Auteur

Joseph Msays

VP & Global Managing Partner, EA Managed Services

IBM

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