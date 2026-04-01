IBM étend l’écosystème de fonctionnalités vocales disponibles via watsonx Orchestrate afin que ses clients puissent créer des expériences adaptées à leurs besoins.
IBM a récemment annoncé des partenariats avec Deepgram et ElevenLabs pour étendre les capacités vocales disponibles via watsonx Orchestrate, afin d’aider les entreprises à créer des expériences vocales plus naturelles, améliorer la résolution en libre-service et mieux soutenir les agents humains en cas d’escalade. Ces partenariats offrent également aux clients une plus grande flexibilité dans la manière dont ils conçoivent et développent des expériences vocales avec watsonx Orchestrate.
Derrière chaque indicateur du centre de contact se cache un événement humain : un client qui tente de régler un problème de facturation avant d’aller travailler ; un employé qui appelle à l’aide et se retrouve pris dans une boucle ; un agent qui prend un énième appel qui aurait dû être résolu plus tôt dans le processus.
Pour les clients d’IBM, ces moments ont un réel impact. Lorsque les expériences automatisées ne sont pas suffisantes, les clients sont frustrés, les agents subissent la pression et les opérations de service deviennent plus difficiles et plus coûteuses à dimensionner. C’est là que le confinement est important. Dans l’assistance client, le confinement signifie la résolution d’un problème dans le cadre d’un parcours dirigé par l’IA, sans qu’il soit nécessaire de transférer le client à un agent physique. Sur l’ensemble du marché, le niveau de confinement reste trop faible et trop d’appels sont encore transmis à des agents humains, ce qui entraîne une augmentation des coûts, des temps d’attente et de la pression sur les équipes d’assistance.
Les clients ressentent très vite cette dégradation. Lorsque les systèmes vocaux sont lents, peu naturels ou incapables d’accomplir la tâche, les gens essaient de les contourner, souvent en appuyant sur « 0, 0, 0 » pour joindre une personne.
Le problème n’est pas l’automatisation elle-même. Le problème, c’est que trop d’expériences automatisées ne sont pas capables de terminer le travail.
Les entreprises recherchent la modularité. Au-delà d’une approche unique, elles veulent pouvoir choisir les composants qui correspondent le mieux à leurs besoins, à leur environnement et à leur parcours client. IBM étend l’écosystème de fonctionnalités vocales disponibles via watsonx Orchestrate afin que ses clients puissent créer des expériences adaptées à leurs besoins.
La voix reste l’un des canaux les plus importants de l’assistance client. Pour réussir, l’IA vocale doit bien faire deux choses : comprendre parfaitement les clients et leur répondre de manière naturelle et rapide.
S’adresser aux agents IA d’Orchestrate pour l’assistance client est aussi naturel que de s’adresser à un agent humain. Cette nouvelle génération d’agents est capable de gérer les conversations informelles et de discuter avec aisance de presque tous les sujets, tout en guidant l’appelant pour qu’il fournisse les informations nécessaires à la réalisation d’une tâche. Oubliez les pauses gênantes et les longs silences. Les agents IA peuvent mener la conversation en informant les appelants qu’ils travaillent en arrière-plan. Et ils peuvent parler des dizaines de langues.
Deepgram offre une solution Speech to Text rapide et précise avec une latence inférieure à 300 ms, permettant aux agents vocaux de comprendre les clients en temps réel et de maintenir des conversations fluides et naturelles. ElevenLabs ajoute des fonctionnalités de synthèse vocale haut de gamme pour les expériences où la qualité vocale est essentielle à la marque, comme les agents vocaux de marque, la narration premium, le doublage multilingue et le clonage vocal personnalisé, où le réalisme émotionnel et la confiance peuvent avoir un impact direct sur l’engagement. Ensemble, ces capacités aident les entreprises à créer des parcours clients à la fois plus réactifs et plus engageants.
Une meilleure voix ne suffit pas à améliorer le confinement. Ce qui compte, c’est de savoir si l’IA peut vous aider à mener à bien cette tâche.
Un problème client, tel qu’un litige de facturation ou une modification de rendez-vous, peut nécessiter plusieurs étapes : comprendre l’intention, récupérer les informations du compte, appliquer la logique métier, déclencher des actions de suivi et décider si une transition humaine est nécessaire. watsonx Orchestrate aide à coordonner ces étapes afin que davantage d’interactions puissent être résolues avec succès.
C’est la différence entre l’automatisation qui se contente de répondre et l’IA qui aide à résoudre les problèmes.
Tous les appels ne doivent pas être contenus. Certaines situations requièrent de l’empathie, du jugement ou un traitement des exceptions que seul un agent humain peut fournir.
C’est pourquoi la valeur de watsonx Orchestrate réside non seulement dans l’amélioration du libre-service, mais aussi dans l’aide apportée aux agents pour travailler plus efficacement lorsque l’escalade est la solution appropriée.
Lorsqu’un appel se déplace vers un agent physique, watsonx Orchestrate peut aider à faire avancer le contexte, réduire les répétitions, mettre en avant les directives pertinentes et réduire le travail de suivi manuel. Cela permet aux agents de traiter les appels plus efficacement tout en améliorant l’expérience des clients et des employés.
IBM renforce les capacités vocales de watsonx Orchestrate d’une manière tangible pour les responsables de l’assistance client : aider les entreprises à mieux entendre, à mieux parler, à résoudre plus de problèmes et à soutenir les agents plus efficacement.
L’objectif n’est pas simplement d’améliorer l’automatisation. Il s’agir de progresser en termes de résolution.