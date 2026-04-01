Derrière chaque indicateur du centre de contact se cache un événement humain : un client qui tente de régler un problème de facturation avant d’aller travailler ; un employé qui appelle à l’aide et se retrouve pris dans une boucle ; un agent qui prend un énième appel qui aurait dû être résolu plus tôt dans le processus.

Pour les clients d’IBM, ces moments ont un réel impact. Lorsque les expériences automatisées ne sont pas suffisantes, les clients sont frustrés, les agents subissent la pression et les opérations de service deviennent plus difficiles et plus coûteuses à dimensionner. C’est là que le confinement est important. Dans l’assistance client, le confinement signifie la résolution d’un problème dans le cadre d’un parcours dirigé par l’IA, sans qu’il soit nécessaire de transférer le client à un agent physique. Sur l’ensemble du marché, le niveau de confinement reste trop faible et trop d’appels sont encore transmis à des agents humains, ce qui entraîne une augmentation des coûts, des temps d’attente et de la pression sur les équipes d’assistance.

Les clients ressentent très vite cette dégradation. Lorsque les systèmes vocaux sont lents, peu naturels ou incapables d’accomplir la tâche, les gens essaient de les contourner, souvent en appuyant sur « 0, 0, 0 » pour joindre une personne.

Le problème n’est pas l’automatisation elle-même. Le problème, c’est que trop d’expériences automatisées ne sont pas capables de terminer le travail.