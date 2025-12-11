Si l’informatique quantique révolutionne les secteurs, elle introduit aussi l’un des défis de sécurité les plus perturbants de notre époque. Les algorithmes cryptographiques qui protègent nos transactions financières, nos identités personnelles et nos infrastructures nationales sont mis à l’épreuve. Cette menace a fait de la migration post-quantique non seulement une préoccupation technique, mais aussi une priorité métier stratégique.

Deux réalités critiques soulignent la nécessité d’une action immédiate :

Récolter maintenant, déchiffrer plus tard : aujourd’hui, les adversaires collectent déjà des données chiffrées en vue de les déchiffrer plus tard une fois que les capacités quantiques auront mûri. Les informations sensibles sont ainsi vulnérables bien avant que les ordinateurs quantiques ne se généralisent. Dette cryptographique : chaque nouveau système déployé avec un chiffrement existant alourdit la charge de résolution future. Plus les entreprises attendent, plus la transition devient complexe et coûteuse.

Les environnements cryptographiques sont profondément intégrés dans les applications, les API, les réseaux et les plateformes des fournisseurs. Les outils traditionnels offrent une certaine visibilité, mais ne permettent pas une transformation priorisée en fonction des risques à l’échelle de l’entreprise.