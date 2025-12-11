Sécurité

Comment la solution Quantum Safe Migration Orchestrator d’IBM coordonne la migration quantique

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator est une plateforme pilotée par l’IA, utilisée exclusivement par IBM Consulting et conçue pour aider les entreprises à gérer la complexité d’un parcours de transformation quantique sécurisé sur plusieurs années.

Illustration numérique d’une clé blanche sur fond bleu clair avec des points bleus à l’intérieur
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), développé par IBM Research, est une plateforme pilotée par l’IA utilisée exclusivement par IBM Consulting et conçue pour aider les entreprises à gérer la complexité d’un parcours de transformation quantique sécurisé sur plusieurs années. IBM QSMO va bien au-delà de la découverte cryptographique pour assurer l’orchestration, l’automatisation et l’exécution stratégique.

L’urgence de la préparation à la sécurité quantique

Si l’informatique quantique révolutionne les secteurs, elle introduit aussi l’un des défis de sécurité les plus perturbants de notre époque. Les algorithmes cryptographiques qui protègent nos transactions financières, nos identités personnelles et nos infrastructures nationales sont mis à l’épreuve. Cette menace a fait de la migration post-quantique non seulement une préoccupation technique, mais aussi une priorité métier stratégique.

Deux réalités critiques soulignent la nécessité d’une action immédiate :

  1. Récolter maintenant, déchiffrer plus tard : aujourd’hui, les adversaires collectent déjà des données chiffrées en vue de les déchiffrer plus tard une fois que les capacités quantiques auront mûri. Les informations sensibles sont ainsi vulnérables bien avant que les ordinateurs quantiques ne se généralisent.
  2. Dette cryptographique : chaque nouveau système déployé avec un chiffrement existant alourdit la charge de résolution future. Plus les entreprises attendent, plus la transition devient complexe et coûteuse.

Les environnements cryptographiques sont profondément intégrés dans les applications, les API, les réseaux et les plateformes des fournisseurs. Les outils traditionnels offrent une certaine visibilité, mais ne permettent pas une transformation priorisée en fonction des risques à l’échelle de l’entreprise.

Fonctionnalités et avantages principaux d’IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator propose 7 nouvelles fonctionnalités et avantages :

  • Priorisation basée sur le risque : identifie et classe les actifs à haut risque selon une modélisation multidimensionnelle des menaces quantiques.
  • Décomposition : décomposition systématique des actifs de l’entreprise en composants informatiques pertinents selon leur exposition aux menaces quantiques.
  • Planification de la migration : établissez des feuilles de route de migration sur mesure et à plusieurs horizons, en équilibrant l’urgence, la faisabilité, la conformité et la préparation quantique des composants (par exemple, la gestion des contraintes).
  • Visibilité à l’échelle de l’entreprise : capturez les dépendances connues et cachées dans les environnements informatiques hybrides et les composants d’infrastructure.
  • Gouvernance et reporting : fournit des tableaux de bord et des rapports conformes aux exigences réglementaires pour les RSSI, les DSI et les conseils d’administration.
  • Intégration stratégique : options d’intégration aux bases de données de gestion du changement (CMDB), nomenclatures cryptographiques (CBOM), pipelines CI/CD, PKI, CLM et KMS pour transformer les plans en actions.
  • Enrichissement du contexte métier : améliore les données de découverte brutes avec des informations métier pertinentes afin de concentrer les investissements là où ils comptent le plus.

Pourquoi IBM QSMO se distingue

Contrairement aux outils d’inventaire cryptographique traditionnels qui agissent comme des scanners passifs, IBM QSMO est un orchestrateur complet. En plus d’identifier les risques, il vous aide à comprendre lesquels sont les plus importants, comment les gérer et comment mener une transformation en adéquation avec vos priorités métier et les contraintes liées aux dépendances. 

Après une validation réussie, IBM QSMO est activement utilisé par le DSI d’IBM et plusieurs clients d’IBM pour les aider à migrer vers la sécurité quantique.

Un parcours de plusieurs années

L’adoption de la sécurité quantique est une transformation stratégique qui s’étend sur plusieurs années. La plateforme QSMO d’IBM permet aux entreprises de passer de la sensibilisation à l’action, avec l’intelligence, l’orchestration et l’automatisation à chaque étape.

Soutenu par IBM Research qui a supervisé le développement de trois des algorithmes PQC du NIST et le standard CBOM, et reconnu par Frost & Sullivan comme un leader mondial de la cryptographie post-quantique, IBM Consulting est particulièrement bien placé pour guider les entreprises dans cette évolution critique.

En savoir plus sur IBM Quantum Safe Transformation Services

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe