Comment les clients développent des solutions concrètes d’IA agentique avec IBM watsonx Orchestrate

L’architecture exclut les informations personnelles identifiables et les informations de santé protégées des grands modèles de langage grâce à un consentement fondé sur les rôles et à la tokenisation. La valeur de ce périmètre de confiance se manifeste dans l’expérience utilisateur : 79 % des utilisateurs ont déclaré se sentir à l’aise pour partager des informations sensibles.

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ViClinic utilise watsonx Orchestrate pour coordonner les agents dans les workflows de santé qui couvrent souvent plusieurs équipes, systèmes et points d’approbation. Son système d’exploitation agentique pour le secteur de la santé offre aux agents un contexte clinique partagé qui sert de base à l’admission, à la documentation, à la préautorisation, à la coordination des soins, au codage, à la gestion du cycle de revenus et au suivi.

Orchestrate permet d’acheminer les tâches vers le bon agent, de déclencher les bons outils et de gérer les transferts. Grâce à cette approche, les tâches peuvent progresser tout au long du parcours de soins sans obliger les cliniciens à saisir à nouveau les mêmes informations dans différents systèmes.

La couche de gouvernance contrôle qui peut utiliser chaque agent, à quelles données chaque agent peut accéder, quelles approbations sont requises et comment chaque action est enregistrée. Les cliniciens initient le travail des agents et examinent les résultats avant que les informations ne soient intégrées dans les dossiers ou les systèmes externes. ViClinic fait état de gains d’efficacité allant jusqu’à 20 % en réduisant la saisie répétée de données, en améliorant la préparation aux préautorisations et en coordonnant le travail tout au long du parcours de soins.

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Brighthive, fournisseur de solutions de données, explique pourquoi le contexte gouverné est également important avant que les agents ne répondent aux questions. BrightAgent coordonne des agents spécialisés en matière d’ingestion, de qualité, de gouvernance, d’ingénierie, d’analyse et de visualisation afin que les données d’entreprise mal structurées deviennent utilisables pour les workflows IA en aval.

Il prend en charge plus de 600 connecteurs de données préconfigurés via Airbyte et applique des contrôles en matière de politiques, de qualité, de traçabilité et d’accès avant que les agents n’utilisent les données. Avec watsonx Orchestrate, BrightAgent peut être déployé via le catalogue des agents afin que les entreprises puissent utiliser la préparation gouvernée des données au sein d’une couche d’orchestration plus large.

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