Comment les clients développent des solutions concrètes d’IA agentique avec IBM watsonx Orchestrate

Dans de nombreux secteurs, IBM watsonx Orchestrate aide les clients à connecter leurs agents à des données fiables, à des systèmes métier et à des workflows répétables afin d’améliorer la rapidité, de réduire les coûts et d’optimiser l’expérience utilisateur.
L’IA d’entreprise devient plus difficile à opérationnaliser lorsque le travail implique plusieurs documents, systèmes, équipes et points d’approbation. Un modèle peut générer une réponse utile, mais le workflow doit toujours récupérer des preuves, respecter les règles d’accès, mettre à jour les systèmes, acheminer les exceptions et montrer aux utilisateurs pourquoi le résultat est digne de confiance. Sans cette orchestration, les équipes peuvent se retrouver avec des prototypes solides qui nécessitent une vérification manuelle, un travail de copier-coller et des intégrations personnalisées pour chaque cas d’utilisation.
C’est autour de la nécessité de combler ce fossé entre une démo fonctionnelle et un workflow d’entreprise opérationnel que les huit déploiements clients IBM watsonx Orchestrate que nous détaillerons dans cet article de blog commencent à converger. Trois défis récurrents se dégagent :
Dans ce billet, nous examinons comment watsonx Orchestrate aide à relever ces défis en donnant aux équipes un moyen structuré de coordonner le comportement des agents, de connecter les systèmes d’entreprise et de faire évoluer les workflows sans perdre le contrôle.
Les déploiements les plus robustes ne considèrent pas un chatbot comme l’application. Ils cartographient d’abord le processus métier. Cette méthode inclut la séquence de tâches qu’un utilisateur doit accomplir, les systèmes dont chaque tâche dépend et les preuves nécessaires pour prendre une décision. Elle met également en évidence les règles d’acheminement des exceptions et les points où un humain doit revoir ou approuver le résultat.
Les équipes utilisent ensuite watsonx Orchestrate pour coordonner les étapes, les systèmes, les modèles et les passages de relais appropriés. Cette approche permet de garantir que le travail prévisible est déterministe tout en réservant l’IA aux tâches où la compréhension du langage crée de la valeur.
L’application Lexxari de Claims Connection Group illustre ce schéma dans la révision des polices d’assurance. Le libellé de la police répartit souvent les limites, exclusions, conditions et exceptions de couverture dans de longs documents. Lexxari divise les étapes : un utilisateur téléverse une police, sélectionne un type de dommage, déclenche la reconnaissance optique des caractères si nécessaire et génère une feuille intelligente à partir d’une grille de questions fixe.
Pour les questions ouvertes, AskLexxari utilise la génération augmentée par récupération, ou RAG, qui limite l’entrée du modèle aux preuves spécifiques à la police. Watsonx Orchestrate connecte l’expérience conversationnelle aux données des polices, aux services back-end et aux étapes d’ancrage aux sources. Ce processus permet de condenser le travail, qui peut prendre jusqu’à 45 minutes, en un parcours de révision plus rapide que les utilisateurs formés peuvent vérifier.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de Claims Connection Group
Le fournisseur de solutions IA Knockri applique le même principe au recrutement structuré. L’entreprise utilise watsonx Orchestrate pour coordonner le lancement des évaluations, les interactions avec les candidats, les rappels, la planification, l’acheminement, le suivi de l’achèvement des tâches et les exceptions. La couche d’orchestration coordonne le processus ; elle ne prend pas de décisions de recrutement sans garde-fous.
Cette délimitation a permis à Knockri de réduire le délai de recrutement de plus de 60 %. Elle a également permis de réduire la charge de travail des recruteurs jusqu’à une journée par cycle de recrutement et d’obtenir une note de satisfaction des candidats de 4,7 sur 5.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de Knockri
Dynamiq applique le même schéma axé sur le workflow à la recherche juridique, où le travail ne se limite pas à générer une réponse plausible. Un utilisateur soumet une question juridique ou contractuelle, la demande est classée et le bon parcours de recherche est sélectionné. Ensuite, les documents et clauses pertinents sont récupérés et le résultat est structuré afin qu’un professionnel du droit puisse examiner le raisonnement avant d’agir.
Watsonx Orchestrate contribue à coordonner ces étapes en répartissant le travail entre les agents, en activant les fonctions de recherche appropriées et en maintenant le workflow accessible grâce à une expérience de chat cohérente.
Cette structure permet à Dynamiq de traiter directement les demandes simples tout en acheminant des tâches plus complexes, telles que l’analyse comparative des contrats ou la notation de conformité au niveau des clauses, vers des agents conçus pour des recherches plus approfondies.
Dynamiq a également importé son workflow de recherche juridique multi-agents dans watsonx Orchestrate en tant qu’agent externe, afin que les utilisateurs autorisés puissent démarrer le même workflow et le coordonner avec les autres agents de l’entreprise.
Le workflow a réduit le temps de révision des contrats de 90 à 45 minutes, le temps de réponse aux demandes métier de deux jours à une heure et le temps d’identification des clauses de 20 à 2 minutes. Le résultat n’est pas seulement une expérience de recherche plus rapide ; c’est un workflow juridique qui suit les étapes que les professionnels doivent déjà suivre pour faire confiance au résultat, l’examiner et l’utiliser.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de Dynamiq
L’IA agentique est la plus efficace en production lorsque les agents savent quelles informations ils peuvent utiliser, d’où elles proviennent et qui est autorisé à en voir le résultat. watsonx Orchestrate prend en charge ce modèle grâce à des sources de connaissances, des outils, des connexions et des workflows.
Les outils permettent aux agents d’interroger des données, de créer des documents ou d’exécuter des transactions. Les connexions gèrent des méthodes d’authentification telles que les jetons de type Bearer, les clés d’API, OAuth et les identifiants clé-valeur. Cette méthode offre aux développeurs un moyen pratique de connecter les agents aux systèmes de l’entreprise sans transformer chaque intégration en développement ponctuel.
MyLÚA Health a construit sa plateforme de soins périnataux autour d’un contexte contrôlé. La plateforme accompagne les parents concernés avant, pendant et après la grossesse, tout en fournissant aux doulas, aux équipes soignantes, aux employeurs et aux organismes d’assurance maladie des informations plus pertinentes sur des besoins souvent négligés. Watsonx Orchestrate gère l’exécution des agents et l’invocation d’outils, tandis qu’IBM watsonx.ai gère les réponses fondées sur la RAG, étayées par des contenus sélectionnés sur la grossesse, les soins post-partum, l’allaitement, la santé mentale et la nutrition.
L’architecture exclut les informations personnelles identifiables et les informations de santé protégées des grands modèles de langage grâce à un consentement fondé sur les rôles et à la tokenisation. La valeur de ce périmètre de confiance se manifeste dans l’expérience utilisateur : 79 % des utilisateurs ont déclaré se sentir à l’aise pour partager des informations sensibles.
En savoir plus sur le cas d’usage et l’architecture de MyLUA
ViClinic utilise watsonx Orchestrate pour coordonner les agents dans les workflows de santé qui couvrent souvent plusieurs équipes, systèmes et points d’approbation. Son système d’exploitation agentique pour le secteur de la santé offre aux agents un contexte clinique partagé qui sert de base à l’admission, à la documentation, à la préautorisation, à la coordination des soins, au codage, à la gestion du cycle de revenus et au suivi.
Orchestrate permet d’acheminer les tâches vers le bon agent, de déclencher les bons outils et de gérer les transferts. Grâce à cette approche, les tâches peuvent progresser tout au long du parcours de soins sans obliger les cliniciens à saisir à nouveau les mêmes informations dans différents systèmes.
La couche de gouvernance contrôle qui peut utiliser chaque agent, à quelles données chaque agent peut accéder, quelles approbations sont requises et comment chaque action est enregistrée. Les cliniciens initient le travail des agents et examinent les résultats avant que les informations ne soient intégrées dans les dossiers ou les systèmes externes. ViClinic fait état de gains d’efficacité allant jusqu’à 20 % en réduisant la saisie répétée de données, en améliorant la préparation aux préautorisations et en coordonnant le travail tout au long du parcours de soins.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de ViClinic
Brighthive, fournisseur de solutions de données, explique pourquoi le contexte gouverné est également important avant que les agents ne répondent aux questions. BrightAgent coordonne des agents spécialisés en matière d’ingestion, de qualité, de gouvernance, d’ingénierie, d’analyse et de visualisation afin que les données d’entreprise mal structurées deviennent utilisables pour les workflows IA en aval.
Il prend en charge plus de 600 connecteurs de données préconfigurés via Airbyte et applique des contrôles en matière de politiques, de qualité, de traçabilité et d’accès avant que les agents n’utilisent les données. Avec watsonx Orchestrate, BrightAgent peut être déployé via le catalogue des agents afin que les entreprises puissent utiliser la préparation gouvernée des données au sein d’une couche d’orchestration plus large.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de Brighthive
Le troisième schéma qui apparaît systématiquement dans les déploiements chez les clients est la réutilisabilité. Watsonx Orchestrate crée plus de valeur lorsque les équipes peuvent réutiliser des agents, des outils, des sources de connaissances et des modèles d’intégration dans plusieurs workflows.
Il prend en charge le déploiement SaaS géré sur IBM Cloud, AWS et AWS GovCloud, ainsi que le déploiement sur site via IBM Cloud Pak for Data ou IBM Software Hub. Il prend également en charge les agents externes via des protocoles tels que le chat externe et Agent-to-Agent (A2A), afin que les agents créés en dehors d’Orchestrate puissent collaborer avec des agents natifs.
CrushBank montre comment la réutilisation modifie l’économie de l’adoption de l’IA. Sa plateforme de services informatiques utilise watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate et IBM Cloud pour classer les tickets, définir la priorité, intégrer le contexte métier et orienter le travail vers la bonne équipe ou le bon ingénieur. Watsonx Orchestrate fait office de couche d’orchestration pour les agents qui récupèrent les données, appellent les outils en aval et exécutent les workflows. Le résultat est une réduction d’environ 25 % du délai moyen de résolution et une hausse de 20 % du taux de résolution au premier appel. Ces indicateurs sont directement liés aux coûts du support, à la capacité d’ingénierie et à la satisfaction des utilisateurs.
CrushBank explique également pourquoi l’expérience utilisateur intégrée est importante. Les mêmes données et la même couche agentique peuvent apparaître dans une interface web, dans des systèmes de gestion des services informatiques comme ConnectWise ou via des outils de collaboration comme Microsoft Teams et Slack. Cette stratégie maintient l’IA dans les outils que les équipes d’assistance utilisent déjà. Cela permet également à CrushBank d’étendre cette même base au-delà du support informatique, notamment à la modernisation des applications héritées, aux demandes d’indemnisation d’assurance et à la facturation médicale.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture de CrushBank
Avid Solutions applique ce modèle de réutilisation aux marchés publics via GovPulse.io. L’application agrège les informations sur les marchés publics émanant de l’État fédéral, des États, des comtés et des municipalités, puis utilise watsonx Orchestrate pour coordonner les appels d’outils et gérer la chaîne de traitement des réponses, de la requête au résultat. Elle indexe 13 662 domaines relevant des États, des comtés et des municipalités dans les 50 États, intègre des sources telles que SAM.gov et USAspending.gov et aide les petits prestataires de l’administration à repérer plus tôt les opportunités.Avid estime que les utilisateurs réduisent d’environ 70 % le temps consacré aux recherches manuelles, ce qui permet aux petites équipes d’accéder à des renseignements sur les marchés publics sans disposer d’une fonction d’analyse dédiée.
En savoir plus sur le cas d’utilisation et l’architecture d’Avid
Dynamiq montre également comment la réutilisation permet à un workflow d’agent spécialisé de se transformer en une capacité d’entreprise plus large. Après avoir créé son workflow de recherche juridique multi-agents, Dynamiq l’a importé dans watsonx Orchestrate en tant qu’agent externe via une API. Cela permet aux utilisateurs autorisés d’utiliser le même workflow de recherche juridique via le chat au lieu de le reconstruire pour chaque interface, équipe ou système métier.
Orchestrate peut ensuite coordonner cet agent externe avec des agents connectés à des systèmes tels que SAP, Salesforce et ServiceNow.
Le résultat est un modèle réutilisable : le raisonnement juridique spécialisé reste intact, tandis que les équipes informatiques et de conformité bénéficient d’une couche d’orchestration commune qu’elles peuvent superviser, gouverner et étendre à de nouveaux cas d’utilisation.
Dans le cadre de ces déploiements, watsonx Orchestrate offre aux équipes un moyen concret d’amener les agents à suivre un workflow métier réel. Cela les aide à ancrer leurs actions dans un contexte fiable et à réutiliser les mêmes agents, outils et modèles d’intégration dans de nouveaux cas d’utilisation. Cet équilibre permet de laisser la logique déterministe aux commandes lorsque les règles sont importantes et d’ajouter une validation humaine lorsque l’exactitude ou la conformité l’exige. Cette approche fournit également aux équipes une base qu’elles peuvent étendre sans transformer chaque déploiement en reconstruction personnalisée. C’est aussi pourquoi le même produit peut prendre en charge des cas d’utilisation tels que l’analyse des polices d’assurance, le recrutement ou les soins de santé.
Pour les développeurs et les responsables de produits techniques, la leçon de déploiement est cohérente :
Pour les clients, les avantages se manifestent par de meilleurs indicateurs opérationnels et une réduction du coût total de possession, comme le montrent clairement les exemples cités :
Pour les utilisateurs, l’impact est simple et clair :
Watsonx Orchestrate y contribue en offrant aux équipes un moyen reproductible de connecter les agents à des données fiables, d’acheminer le travail entre les systèmes et de déclencher les bons outils.