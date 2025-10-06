Intelligence artificielle Automatisation informatique

Guardium Data Protection 12.2 : assurez la conformité continue

Publié 10/06/2025

Mihai Iorga

La conformité est passée d'une exigence périodique à une attente continue.

Les entreprises doivent désormais faire la preuve de leur fiabilité tous les jours, pas seulement lors des audits annuels. Parallèlement, les données d'entreprise continuent d'augmenter en volume, en valeur et en vulnérabilité, couvrant les systèmes sur site, les clouds multiples, les applications SaaS et les formats structurés et non structurés. Cette prolifération augmente les risques, introduit des défis en matière de gouvernance et complique la visibilité.

IBM Guardium Data Protection 12.2 résout ces problèmes en alliant la conformité continue à de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de surveillance et d’exploitation. Cette version pose les bases d’une surveillance automatisée, mesurable et intelligente, tandis que la visibilité s’étend de façon fluide aux environnements hybrides.

Conformité permanente : contrôles, seuils et centre

La conformité n'est plus un processus périodique, elle est continue. Surtout, il ne s’agit pas seulement de réussir l’audit. Des réglementations existent pour réduire les risques pour les entreprises tels que les risques financiers, opérationnels et de réputation. Les entreprises qui considèrent la conformité comme une discipline de gestion continue des risques sont mieux placées pour empêcher les incidents coûteux et garder la confiance, et pas seulement pour satisfaire les auditeurs une fois par an.

Guardium transforme la gestion annuelle des conformités en un état constant de préparation grâce aux fonctionnalités suivantes :

  • contrôles de conformité : permet aux entreprises de faire correspondre directement les normes internes et les réglementations externes au cadre des exigences de surveillance et de politique de Guardium. Les exigences telles que la journalisation des activités, le contrôle des changements et les vérifications d'accès sont liées aux processus opérationnels, et non à des documents statiques.
  • seuils de conformité : mesure les performances par rapport à des attentes définies. Qu’il s’agisse de suivre le délai de clôture des tâches du flux de travail ou le pourcentage de contrôles en règle, les seuils mettent en évidence les écarts avant qu’ils ne deviennent des conclusions d’audit.
  • centre de conformité : consolide la visibilité dans un tableau de bord unique. Les RSSI et les responsables de la conformité peuvent immédiatement voir où les contrôles sont efficaces, où les risques augmentent et où il faut faire attention.

Ce modèle continu réduit les efforts manuels, renforce la supervision et garantit la préparation aux audits à tout moment. La conformité devient à la fois un moteur pour l'entreprise et une stratégie proactive de réduction des risques : mesurée, visible et intégrée.

S'appuyant sur la base d'une conformité continue, la dernière version de Guardium Data Protection 12.2 augmente sa valeur grâce à de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer la sécurité, rationaliser les activités et étendre la surveillance dans les environnements de données hybrides.

Nouvelles capacités fournies avec la version 12.2

Guardium Data Protection 12.2 introduit également de nouvelles capacités qui renforcent la sécurité, simplifient les activités et assistent les entreprises à l’échelle :

  • analyse accélérée du cloud à l’aide d’un analyseur conteneurisé : détectez les vulnérabilités des environnements cloud plus rapidement et plus efficacement afin de réduire l’exposition et d’améliorer les performances.
  • surveillance centralisée des activités via des sources hybrides : configurez et gérez la surveillance de manière cohérente sur les sources de données sur site, dans le cloud et en mode SaaS, en veillant à ce qu'aucun environnement ne soit laissé sans protection.
  • rationalisation des activités grâce à une gestion centralisée des certificats : simplifiez l’administration et la distribution des politiques, réduisez les frais généraux tout en améliorant la cohérence au sein de l’entreprise.
  • détection en temps réel de la dérive de la sécurité et des configurations : identifiez et signalez instantanément les écarts de référence pour permettre aux équipes de corriger les problèmes avant qu’ils n’affectent la conformité ou n’augmentent les risques.

Ces améliorations renforcent la capacité de Guardium Data Protection à sécuriser les données tout au long de leur cycle de vie, garantissant que la surveillance, les performances et la gouvernance s’adaptent à l’évolution des besoins de l’entreprise.

La conformité évolue à mesure que de nouveaux risques apparaissent

Avec IBM Guardium Data Protection, les entreprises disposent non seulement des outils nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires, mais aussi de la visibilité et de l’intelligence nécessaires pour renforcer leur posture de sécurité. Une conformité continue avec une sécurité renforcée et des capacités opérationnelles avancées ne s’arrête pas au fait de suivre le rythme. C’est déterminant.

