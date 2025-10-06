Guardium Data Protection 12.2 : assurez la conformité continue

La conformité n'est plus un processus périodique, elle est continue. Surtout, il ne s’agit pas seulement de réussir l’audit. Des réglementations existent pour réduire les risques pour les entreprises tels que les risques financiers, opérationnels et de réputation. Les entreprises qui considèrent la conformité comme une discipline de gestion continue des risques sont mieux placées pour empêcher les incidents coûteux et garder la confiance, et pas seulement pour satisfaire les auditeurs une fois par an.

Guardium transforme la gestion annuelle des conformités en un état constant de préparation grâce aux fonctionnalités suivantes :

contrôles de conformité : permet aux entreprises de faire correspondre directement les normes internes et les réglementations externes au cadre des exigences de surveillance et de politique de Guardium. Les exigences telles que la journalisation des activités, le contrôle des changements et les vérifications d'accès sont liées aux processus opérationnels, et non à des documents statiques.

seuils de conformité : mesure les performances par rapport à des attentes définies. Qu'il s'agisse de suivre le délai de clôture des tâches du flux de travail ou le pourcentage de contrôles en règle, les seuils mettent en évidence les écarts avant qu'ils ne deviennent des conclusions d'audit.

centre de conformité : consolide la visibilité dans un tableau de bord unique. Les RSSI et les responsables de la conformité peuvent immédiatement voir où les contrôles sont efficaces, où les risques augmentent et où il faut faire attention.

Ce modèle continu réduit les efforts manuels, renforce la supervision et garantit la préparation aux audits à tout moment. La conformité devient à la fois un moteur pour l'entreprise et une stratégie proactive de réduction des risques : mesurée, visible et intégrée.

S'appuyant sur la base d'une conformité continue, la dernière version de Guardium Data Protection 12.2 augmente sa valeur grâce à de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer la sécurité, rationaliser les activités et étendre la surveillance dans les environnements de données hybrides.