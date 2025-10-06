Guardium Data Protection 12.2 : assurez la conformité continue

La conformité est passée d'une exigence périodique à une attente continue.
Les entreprises doivent désormais faire la preuve de leur fiabilité tous les jours, pas seulement lors des audits annuels. Parallèlement, les données d'entreprise continuent d'augmenter en volume, en valeur et en vulnérabilité, couvrant les systèmes sur site, les clouds multiples, les applications SaaS et les formats structurés et non structurés. Cette prolifération augmente les risques, introduit des défis en matière de gouvernance et complique la visibilité.
IBM Guardium Data Protection 12.2 résout ces problèmes en alliant la conformité continue à de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de surveillance et d’exploitation. Cette version pose les bases d’une surveillance automatisée, mesurable et intelligente, tandis que la visibilité s’étend de façon fluide aux environnements hybrides.
La conformité n'est plus un processus périodique, elle est continue. Surtout, il ne s’agit pas seulement de réussir l’audit. Des réglementations existent pour réduire les risques pour les entreprises tels que les risques financiers, opérationnels et de réputation. Les entreprises qui considèrent la conformité comme une discipline de gestion continue des risques sont mieux placées pour empêcher les incidents coûteux et garder la confiance, et pas seulement pour satisfaire les auditeurs une fois par an.
Guardium transforme la gestion annuelle des conformités en un état constant de préparation grâce aux fonctionnalités suivantes :
Ce modèle continu réduit les efforts manuels, renforce la supervision et garantit la préparation aux audits à tout moment. La conformité devient à la fois un moteur pour l'entreprise et une stratégie proactive de réduction des risques : mesurée, visible et intégrée.
S'appuyant sur la base d'une conformité continue, la dernière version de Guardium Data Protection 12.2 augmente sa valeur grâce à de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer la sécurité, rationaliser les activités et étendre la surveillance dans les environnements de données hybrides.
Guardium Data Protection 12.2 introduit également de nouvelles capacités qui renforcent la sécurité, simplifient les activités et assistent les entreprises à l’échelle :
Ces améliorations renforcent la capacité de Guardium Data Protection à sécuriser les données tout au long de leur cycle de vie, garantissant que la surveillance, les performances et la gouvernance s’adaptent à l’évolution des besoins de l’entreprise.
Avec IBM Guardium Data Protection, les entreprises disposent non seulement des outils nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires, mais aussi de la visibilité et de l’intelligence nécessaires pour renforcer leur posture de sécurité. Une conformité continue avec une sécurité renforcée et des capacités opérationnelles avancées ne s’arrête pas au fait de suivre le rythme. C’est déterminant.