Nous nous félicitons de cette reconnaissance, non seulement pour le classement, mais aussi parce qu’elle reflète le travail que nous avons accompli avec nos clients pour rendre l’IA plus sûre, plus transparente et plus responsable.

Au cours de la dernière décennie, nous avons collaboré avec des entreprises issues de nombreux secteurs, en particulier celles soumises à des réglementations strictes, afin de déterminer à quoi ressemble une IA responsable dans la pratique. Cette expérience a permis de faire de watsonx.governance une solution capable de prendre en charge non seulement la gestion des risques et la conformité liés à l’IA, mais également l’évaluation, l’observabilité, les garde-fous et la gouvernance du cycle de vie des systèmes d’IA.

Alors que les entreprises sont confrontées à un nombre croissant de risques et de réglementations liés à l’IA, ainsi qu’à la pression pour exploiter la valeur de l’IA, notre solution permet de rassembler les équipes techniques, métier, d’assurance et de sécurité autour de cadres de gouvernance cohérents qui mettent les principes en pratique.