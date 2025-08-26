26 août 2025
Actualité : Nous avons le plaisir d’annoncer qu’IBM a été nommé parmi les leaders dans l’étude The Forrester Wave consacrée aux solutions de gouvernance de l’IA au troisième trimestre 2025 avec watsonx.governance.
Nous nous félicitons de cette reconnaissance, non seulement pour le classement, mais aussi parce qu’elle reflète le travail que nous avons accompli avec nos clients pour rendre l’IA plus sûre, plus transparente et plus responsable.
Au cours de la dernière décennie, nous avons collaboré avec des entreprises issues de nombreux secteurs, en particulier celles soumises à des réglementations strictes, afin de déterminer à quoi ressemble une IA responsable dans la pratique. Cette expérience a permis de faire de watsonx.governance une solution capable de prendre en charge non seulement la gestion des risques et la conformité liés à l’IA, mais également l’évaluation, l’observabilité, les garde-fous et la gouvernance du cycle de vie des systèmes d’IA.
Alors que les entreprises sont confrontées à un nombre croissant de risques et de réglementations liés à l’IA, ainsi qu’à la pression pour exploiter la valeur de l’IA, notre solution permet de rassembler les équipes techniques, métier, d’assurance et de sécurité autour de cadres de gouvernance cohérents qui mettent les principes en pratique.
Forrester a reconnu IBM pour sa capacité à gérer la complexité de la gouvernance de l’IA à travers un grand nombre de rôles et de responsabilités. Notre stratégie reflète des années de collaboration avec des clients dans des secteurs complexes et hautement réglementés, une expérience qui se retrouve dans watsonx.governance.
watsonx.governance répond aux principaux besoins en matière de gouvernance, tels que la gestion des politiques, l’auditabilité et l’observabilité. La solution comprend également de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’IA agentique. Les équipes peuvent par exemple gérer un ensemble d’agents et d’outils, surveiller les comportements des agents, évaluer la prise de décision ou encore détecter les risques tels que les hallucinations.
Forrester a également salué notre vision solide, notre feuille de route et notre offre flexible. Nous pensons que cette reconnaissance reflète notre orientation vers une gouvernance pratique et évolutive pour les technologies d’IA en rapide évolution.
La gouvernance de l’IA n’est pas réservée à un seul service ; elle nécessite la collaboration des équipes chargées de l’ingénierie, des questions juridiques, de la conformité, des risques, de la sécurité, des données et des opérations. Notre objectif avec watsonx.governance est de renforcer cette collaboration en proposant des outils qui prennent en charge la gestion des politiques, l’auditabilité et la transparence tout au long du cycle de vie de l’IA.
À mesure qu’IBM et d’autres entreprises investissent davantage dans la gouvernance de l’IA, la perception de ces solutions évolue. Elles ne sont plus considérées uniquement comme des outils de conformité ou des coûts opérationnels, mais comme des catalyseurs essentiels pour faire évoluer l’IA et exploiter la valeur des données. De fait :
27 % des entreprises citées au classement Fortune 500 mentionnent la réglementation de l’IA comme un risque dans leurs rapports annuels (WSJ/2024).
68 % des PDG que nous avons interrogés affirment que la gouvernance de l’IA générative doit être intégrée dès la phase de conception (IBV/2025).
65 % des responsables des données présents à une récente conférence Gartner ont désigné la gouvernance des données comme leur priorité pour 2024 (IBV/2025).
Nous avons également mis l’accent sur la préparation et la gestion des risques émergents. À mesure que les systèmes d’IA gagnent en autonomie (prise de décision, interaction avec des outils et exécution d’actions de manière indépendante), la gouvernance doit évoluer afin de garantir que ces agents respectent les objectifs métier, les normes en matière de politique et les attentes à l’égard de la sécurité.
Nous avons ajouté trois nouvelles fonctionnalités pour permettre aux équipes de gérer plus efficacement ces agents :
Il s’agit d’un répertoire qui centralise les outils et les agents utilisés par vos équipes, enrichi de métadonnées de gouvernance telles que la propriété, les descriptions et l’historique d’utilisation. Les utilisateurs peuvent comparer les ressources côte à côte à l’aide d’indicateurs d’évaluation (tels que la qualité, le coût, la latence et les performances) afin de prendre de meilleures décisions concernant la réutilisation et l’adoption, réduisant ainsi le risque de capacités non vérifiées ou dupliquées.
Les évaluateurs permettent de mesurer les performances de votre application agentique pendant le développement. Notre SDK propose des indicateurs prêts à l’emploi tels que la fidélité, la pertinence du contexte et la pertinence des réponses. Ceux-ci peuvent être utilisés en boucle (pendant le flux de l’agent pour contrôler sa logique ou comme points de décision) ou hors ligne (après le flux de l’agent pour en évaluer la qualité globale). Cette fonctionnalité est disponible grâce à une approche simple basée sur un décorateur utilisant une seule ligne pour invoquer l’évaluateur, qui peut être ajouté à chaque nœud de l’agent, ce qui facilite la mise en œuvre de l’évaluation. Les développeurs peuvent ainsi créer des applications de meilleure qualité, plus résilientes, dignes de confiance et prêtes à être validées et mises en production.
Le suivi des expérimentations offre une visibilité complète sur les performances des agents et des outils au fil du temps, du développement au déploiement. Les équipes peuvent enregistrer les exécutions, comparer les résultats et classer les configurations à l’aide d’indicateurs d’activité, de sécurité et de qualité personnalisés, ce qui facilite le choix de l’approche la plus performante.
Nos clients affirment régulièrement que watsonx.governance les aide à déployer l’IA en toute confiance. Par exemple :
L’Association américaine de tennis (USTA) a utilisé watsonx pour mettre au point des fonctionnalités d’IA générative telles que les rapports de match et les commentaires générés par l’IA pour l’US Open. Elle a souligné à quel point les outils de gouvernance ont contribué à garantir que ses modèles étaient performants, conformes et en adéquation avec ses objectifs éditoriaux.
Deloitte a mis en avant la manière dont watsonx.governance favorise une adoption responsable de l’IA, en aidant les clients à intégrer la confiance et la transparence dans leurs workflows d’IA.
Le rapport de Forrester souligne tout particulièrement que les clients d’IBM apprécient « la capacité à rassembler les équipes techniques, métier, juridiques et de gestion des risques autour des politiques et des approbations », une capacité qui devient de plus en plus cruciale alors que l’IA se développe dans les entreprises.
À mesure que ces clients élargissent leurs efforts en matière d’IA, ils demandent des évaluations plus approfondies des risques liés aux modèles d’IA, autrement dit des retours qui façonnent activement notre feuille de route produit et nos capacités futures.
Alors que les entreprises recherchent des moyens pratiques d’apporter cohérence, contrôle et visibilité au développement des agents, la demande pour notre catalogue d’agents gouvernés continue de croître. Il permet aux équipes de gérer l’utilisation, la traçabilité et la réutilisation des outils entre les projets, ce qui simplifie la mise à l’échelle de manière responsable tout en maintenant la supervision. La surveillance de la production et les garde-fous pour l’IA agentique sont également très demandés et nous avons prévu de nouvelles fonctionnalités dans notre feuille de route pour répondre à ces besoins.
La gouvernance ne se limite pas à la conformité, elle concerne également l’utilisation efficace, sûre et digne de confiance de technologies telles que l’intelligence artificielle. Comme l’a reconnu Forrester en désignant IBM parmi les leaders, notre longue collaboration avec des clients issus de secteurs complexes et réglementés nous a permis de mettre au point une solution qui répond aux défis actuels en matière de gouvernance de l’IA et prépare à ceux de demain.
Alors que l’IA continue d’évoluer, nous nous attachons à aider nos clients à anticiper les risques tout en exploitant la valeur de ces technologies. La solution watsonx.governance a été conçue pour répondre à la complexité du monde réel, avec une mise à l’échelle automatique et une feuille de route élaborée en fonction des besoins pratiques des entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une IA responsable.
Pour en savoir plus sur la manière dont watsonx.governance peut aider votre entreprise, contactez notre équipe pour une démonstration en direct.