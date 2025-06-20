Présentation des nouveaux Db2 Analytics Accelerator et Accelerator Loader for Z

20 juin 2025

Auteurs

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sont désormais disponibles en accès général. Depuis leur lancement, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) et Accelerator Loader ont été cruciaux pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d’analyse de données et la prise de décision. Ensemble, ils ont permis d’obtenir des informations plus rapides à partir des données, de réduire les coûts et d’améliorer l’agilité de l’entreprise, en donnant plus de moyens aux entreprises de nombreuses façons :

  • IBM Db2 Analytics Accelerator a permis à nos clients d’exécuter des requêtes analytiques ultra-rapides en utilisant des données IBM Z en temps quasi réel, les aidant à a) compléter Db2 pour z/OS en exécutant chaque workload de requête efficacement dans son environnement optimal, soit sur Db2 pour z/OS soit sur Accelerator ; et b) fournir une analyse à grande vitesse de données stratégiques de l’entreprise sans aucun impact sur les workloads transactionnels.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS est un outil puissant qui facilite le chargement des données dans l’IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS ou Db2 for z/OS, à partir de diverses sources, mainframe ou non-mainframe, relationnelles ou non relationnelles, et distantes. L’outil a rationalisé le processus en réduisant les étapes manuelles et en permettant un chargement efficace des données.

Les versions mises à jour de ces offres existantes, à savoir Db2 Analytics​Accelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, sont des solutions révolutionnaires qui permettront aux clients d’exécuter des requêtes à grande vitesse sur des workloads analytiques complexes, avec une haute disponibilité étendue et une surveillance externe de l’état du système.

Nouvelles améliorations dans Db2 Analytics Accelerator 8.1

La dernière version d’IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, version 8.1, introduit plusieurs nouvelles capacités et améliorations analytiques, notamment :

  • Prise en charge des données Large Object (LOB) : avec un plan de livraison par étapes, les données Large Object (LOB) ont été accélérées de la même manière que les données structurées traditionnelles, prises en charge uniquement avec IBM Db2 13.​ Cela permet d’étendre la couverture des types de données pris en charge et de déverrouiller davantage de cas d’utilisation pour l’accélérateur.​
  • Copie de tables : la possibilité de copier des tables d’un accélérateur à un autre élimine le double traitement sur plusieurs accélérateurs, ce qui permet d’améliorer les performances et de réduire la consommation processeur sur IBM® Z. Les tables prises en charge sont les tables shadow des accélérateurs, les tables d’archives des accélérateurs et les tables réservées aux accélérateurs (AOT)​.
  • Infrastructure de surveillance unifiée: une infrastructure de surveillance intégrée fournit un entrepôt de surveillance unifié, rassemblant toutes les données de surveillance dans un référentiel unique et cohérent.

Les capacités liées à la réplication de Changed Data Capture (CDC), au plug-in Accelerator Studio pour Data Studio et au déploiement sur IBM Integrated Analytics System (IIAS) ne sont plus disponibles dans cette dernière offre.

Nouvelles améliorations dans Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

Le nouveau IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 offre plusieurs fonctionnalités clés, notamment :

  • Prend en charge IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x et 8.1.
  • Permet à Db2 Analytics Accelerator Loader d’être découvert par IBM Db2 Administration Foundation for z/OS et IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Fournit un moniteur de santé pour aider à surveiller et à gérer les processus de chargement externes.
  • Donne aux utilisateurs davantage de contrôle lors d’un chargement externe ou en haute disponibilité sur plusieurs accélérateurs, en cas de gestion des pannes.
  • Prend en charge le type de données à virgule flottante (DECFLOAT).

Libérez tout le potentiel de vos données Z

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 et IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sont des solutions puissantes qui permettent aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs données.

En tirant parti des dernières avancées en technologie analytique, les entreprises peuvent obtenir des informations en temps réel, réduire les coûts et améliorer la prise de décision. Que vous cherchiez à améliorer vos capacités d’analyse ou que vous souhaitiez simplement rester à la pointe, l’IBM Db2 Analytics Accelerator et Loader sont les solutions idéales.

