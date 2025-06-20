20 juin 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sont désormais disponibles en accès général. Depuis leur lancement, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) et Accelerator Loader ont été cruciaux pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d’analyse de données et la prise de décision. Ensemble, ils ont permis d’obtenir des informations plus rapides à partir des données, de réduire les coûts et d’améliorer l’agilité de l’entreprise, en donnant plus de moyens aux entreprises de nombreuses façons :
Les versions mises à jour de ces offres existantes, à savoir Db2 AnalyticsAccelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, sont des solutions révolutionnaires qui permettront aux clients d’exécuter des requêtes à grande vitesse sur des workloads analytiques complexes, avec une haute disponibilité étendue et une surveillance externe de l’état du système.
La dernière version d’IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, version 8.1, introduit plusieurs nouvelles capacités et améliorations analytiques, notamment :
Les capacités liées à la réplication de Changed Data Capture (CDC), au plug-in Accelerator Studio pour Data Studio et au déploiement sur IBM Integrated Analytics System (IIAS) ne sont plus disponibles dans cette dernière offre.
Le nouveau IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 offre plusieurs fonctionnalités clés, notamment :
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 et IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sont des solutions puissantes qui permettent aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs données.
En tirant parti des dernières avancées en technologie analytique, les entreprises peuvent obtenir des informations en temps réel, réduire les coûts et améliorer la prise de décision. Que vous cherchiez à améliorer vos capacités d’analyse ou que vous souhaitiez simplement rester à la pointe, l’IBM Db2 Analytics Accelerator et Loader sont les solutions idéales.
Découvrir IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS