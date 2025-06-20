Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sont désormais disponibles en accès général. Depuis leur lancement, IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) et Accelerator Loader ont été cruciaux pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d’analyse de données et la prise de décision. Ensemble, ils ont permis d’obtenir des informations plus rapides à partir des données, de réduire les coûts et d’améliorer l’agilité de l’entreprise, en donnant plus de moyens aux entreprises de nombreuses façons :

IBM Db2 Analytics Accelerator a permis à nos clients d’exécuter des requêtes analytiques ultra-rapides en utilisant des données IBM Z en temps quasi réel, les aidant à a) compléter Db2 pour z/OS en exécutant chaque workload de requête efficacement dans son environnement optimal, soit sur Db2 pour z/OS soit sur Accelerator ; et b) fournir une analyse à grande vitesse de données stratégiques de l’entreprise sans aucun impact sur les workloads transactionnels.

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS est un outil puissant qui facilite le chargement des données dans l'IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS ou Db2 for z/OS, à partir de diverses sources, mainframe ou non-mainframe, relationnelles ou non relationnelles, et distantes. L'outil a rationalisé le processus en réduisant les étapes manuelles et en permettant un chargement efficace des données.

Les versions mises à jour de ces offres existantes, à savoir Db2 Analytics​Accelerator for z/OS 8.1 et Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, sont des solutions révolutionnaires qui permettront aux clients d’exécuter des requêtes à grande vitesse sur des workloads analytiques complexes, avec une haute disponibilité étendue et une surveillance externe de l’état du système.