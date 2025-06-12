Annonce de la disponibilité générale de Db2 Intelligence Center : un jumeau optimisé par l’IA qui ne dort jamais

12 juin 2025

Auteurs

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

IBM Db2 Intelligence Center, notre plateforme de nouvelle génération alimentée par l’IA et conçue pour gérer Db2, est officiellement disponible pour tous les clients. Initialement annoncé lors de l’IBM Think 2025, Db2 Intelligence Center est conçu pour aider les administrateurs de bases de données (DBA) à rationaliser les opérations, à simplifier l’identification et la résolution des problèmes et à gérer en toute confiance leurs environnements de bases de données complexes à grande échelle.

Une nouvelle réalité pour les administrateurs de bases de données

La gestion des bases de données est devenue de plus en plus complexe, en particulier à mesure que les entreprises migrent vers des environnements hybrides et multi-cloud, et font face à l'explosion des volumes de données et à des pénuries de compétences. Les administrateurs de bases de données sont de plus en plus sollicités et passent souvent des heures précieuses à naviguer entre plusieurs outils, tableaux de bord et scripts déconnectés les uns des autres, dans le seul but de maintenir les performances et la disponibilité.

En effet, de récentes recherches* montrent que :

  • 62 % des administrateurs de bases de données citent la résolution des problèmes de performance comme leur tâche la plus chronophage.
  • Près de 70 % d’entre eux s’appuient sur 3 ou 4 outils déconnectés chaque jour, ce qui entraîne une visibilité fragmentée et une résolution plus lente des problèmes.

Db2 Intelligence Center aborde ces défis, en fournissant un plan de contrôle intelligent intégré conçu explicitement pour les équipes Db2.

Conçu pour les DBA, alimenté par l’IA 

Db2 Intelligence Center offre aux administrateurs de bases de données une interface unifiée et intuitive soutenue par des capacités d’IA avancées, permettant aux équipes de base de données de :

  • Centraliser la gestion : obtenez une vue unique et unifiée sur toutes vos bases de données Db2, qu’elles soient sur site, sur le cloud ou exécutées en tant que SaaS.
  • Résoudre les problèmes plus rapidement avec Database Assistant : le Database Assistant intégré, alimenté par l’IA, combine des modèles de langage avancés avec des connaissances approfondies de Db2 pour aider les équipes à résoudre les problèmes rapidement et en toute confiance.
  • Améliorer la performance grâce à l’optimisation avancée des requêtes : le nouveau moteur d’optimisation des requêtes analyse les plans d’exécution, identifie les goulots d’étranglement et fournit des recommandations intelligentes, notamment des stratégies d’indexation plus intelligentes, adaptées aux modèles de workload réels.
  • Automatiser les tâches administratives répétitives : rationalisez les tâches de DBA essentielles mais routinières, telles que les diagnostics de santé, les mises à jour de schéma et les sauvegardes, grâce à une puissante automatisation.

Des informations en temps réel, une action proactive

Le hub de surveillance de Db2 Intelligence Center permet aux administrateurs de bases de données d’identifier rapidement les problèmes et de comprendre les tendances de performance des bases de données en un coup d’œil. Les équipes peuvent filtrer en fonction des indicateurs, des requêtes, des utilisateurs ou des délais, ce qui permet d'isoler rapidement la cause racine des ralentissements, qu'il s'agisse d'une requête problématique, d'un goulot d'étranglement au niveau de la mémoire ou d'une contention des ressources.

De plus, Database Assistant fournit des informations contextuelles et en temps réel ainsi que des conseils pratiques pour accélérer les diagnostics et réduire le délai de résolution, réduisant ainsi considérablement la complexité généralement associée au dépannage des bases de données.

Disponible dès maintenant, conçu pour l’avenir

Db2 Intelligence Center représente la prochaine évolution de la gestion de Db2, consolidant les workflows critiques dans une plateforme puissante et intelligente. Que vous soyez un DBA expérimenté dans la gestion de complexités à l’échelle de l’entreprise ou un nouveau membre d’équipe qui évolue rapidement, Db2 Intelligence Center vous permet d’opérer plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande confiance.

A partir d’aujourd’hui, Db2 Intelligence Center est généralement disponible pour un déploiement dans des environnements sur site, hybrides et cloud.

Découvrez comment la gestion de Db2 doit être : rationalisée, intelligente et proactive.

Lancez-vous maintenant

Contactez l’équipe pour toute question

*Basé sur une enquête informelle menée par l'équipe de gestion des produits IBM Db2 lors d'un atelier trimestriel auprès de 24 à 40 membres du comité consultatif technique Db2, un groupe indépendant de professionnels de Db2.

