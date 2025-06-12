Annonce de la disponibilité générale de Db2 Intelligence Center : un jumeau optimisé par l’IA qui ne dort jamais

La gestion des bases de données est devenue de plus en plus complexe, en particulier à mesure que les entreprises migrent vers des environnements hybrides et multi-cloud, et font face à l'explosion des volumes de données et à des pénuries de compétences. Les administrateurs de bases de données sont de plus en plus sollicités et passent souvent des heures précieuses à naviguer entre plusieurs outils, tableaux de bord et scripts déconnectés les uns des autres, dans le seul but de maintenir les performances et la disponibilité.

En effet, de récentes recherches* montrent que :

62 % des administrateurs de bases de données citent la résolution des problèmes de performance comme leur tâche la plus chronophage.

Près de 70 % d’entre eux s’appuient sur 3 ou 4 outils déconnectés chaque jour, ce qui entraîne une visibilité fragmentée et une résolution plus lente des problèmes.

Db2 Intelligence Center aborde ces défis, en fournissant un plan de contrôle intelligent intégré conçu explicitement pour les équipes Db2.