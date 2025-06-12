Annonce de la disponibilité générale de Db2 Intelligence Center : un jumeau optimisé par l’IA qui ne dort jamais

12 juin 2025
IBM Db2 Intelligence Center, notre plateforme de nouvelle génération alimentée par l’IA et conçue pour gérer Db2, est officiellement disponible pour tous les clients. Initialement annoncé lors de l’IBM Think 2025, Db2 Intelligence Center est conçu pour aider les administrateurs de bases de données (DBA) à rationaliser les opérations, à simplifier l’identification et la résolution des problèmes et à gérer en toute confiance leurs environnements de bases de données complexes à grande échelle.
La gestion des bases de données est devenue de plus en plus complexe, en particulier à mesure que les entreprises migrent vers des environnements hybrides et multi-cloud, et font face à l'explosion des volumes de données et à des pénuries de compétences. Les administrateurs de bases de données sont de plus en plus sollicités et passent souvent des heures précieuses à naviguer entre plusieurs outils, tableaux de bord et scripts déconnectés les uns des autres, dans le seul but de maintenir les performances et la disponibilité.
En effet, de récentes recherches* montrent que :
Db2 Intelligence Center aborde ces défis, en fournissant un plan de contrôle intelligent intégré conçu explicitement pour les équipes Db2.
Db2 Intelligence Center offre aux administrateurs de bases de données une interface unifiée et intuitive soutenue par des capacités d’IA avancées, permettant aux équipes de base de données de :
Le hub de surveillance de Db2 Intelligence Center permet aux administrateurs de bases de données d’identifier rapidement les problèmes et de comprendre les tendances de performance des bases de données en un coup d’œil. Les équipes peuvent filtrer en fonction des indicateurs, des requêtes, des utilisateurs ou des délais, ce qui permet d'isoler rapidement la cause racine des ralentissements, qu'il s'agisse d'une requête problématique, d'un goulot d'étranglement au niveau de la mémoire ou d'une contention des ressources.
De plus, Database Assistant fournit des informations contextuelles et en temps réel ainsi que des conseils pratiques pour accélérer les diagnostics et réduire le délai de résolution, réduisant ainsi considérablement la complexité généralement associée au dépannage des bases de données.
Db2 Intelligence Center représente la prochaine évolution de la gestion de Db2, consolidant les workflows critiques dans une plateforme puissante et intelligente. Que vous soyez un DBA expérimenté dans la gestion de complexités à l’échelle de l’entreprise ou un nouveau membre d’équipe qui évolue rapidement, Db2 Intelligence Center vous permet d’opérer plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande confiance.
A partir d’aujourd’hui, Db2 Intelligence Center est généralement disponible pour un déploiement dans des environnements sur site, hybrides et cloud.
Découvrez comment la gestion de Db2 doit être : rationalisée, intelligente et proactive.
Contactez l’équipe pour toute question
*Basé sur une enquête informelle menée par l'équipe de gestion des produits IBM Db2 lors d'un atelier trimestriel auprès de 24 à 40 membres du comité consultatif technique Db2, un groupe indépendant de professionnels de Db2.