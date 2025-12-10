Intelligence artificielle Automatisation informatique

De Match 360 à IBM Master Data Management : le début d’une nouvelle ère

IBM Match 360 est devenu IBM Master Data Management (MDM), ce qui représente la prochaine étape de l'évolution de notre portefeuille InfoSphere MDM.

Publié le 10 décembre 2025
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360 est devenu IBM Master Data Management (MDM), ce qui représente la prochaine étape de l'évolution de notre portefeuille InfoSphere MDM. Cette avancée perpétue les principes de confiance et les capacités éprouvées que vous connaissez, tout en intégrant des améliorations modernes pour relever les défis actuels en matière de données.

Pourquoi Master Data Management est si important aujourd’hui

Les données sont la base de chaque décision commerciale et de chaque interaction client. Pourtant, les entreprises sont souvent confrontées à des enregistrements fragmentés, incohérents et en double dans les différents systèmes. Pour de nombreuses organisations, les données existent encore dans des silos fragmentés, où différents services ou systèmes stockent les données indépendamment pour leurs besoins individuels, ce qui génère des informations incohérentes et une augmentation des coûts.

Les données incomplètes, obsolètes ou incorrectes affectent la prise de décision et l’efficacité opérationnelle. Les données perdent leur fiabilité ; les équipes ne savent pas quelles données sont les plus exactes et les plus récentes, et se voient confrontées à une mauvaise qualité des données qui entraîne des inefficacités, des coûts inutiles et des occasions manquées.

IBM Master Data Management résout ces défis en :

  • Supprimant des silos de données : Utilise le matching basé sur le ML pour unifier les données entre les silos, créant ainsi des vues fiables à 360° des entités.
  • Démêlant les relations complexes entre les données : Identifie et gère les relations entre entités afin de construire des vues complètes et connectées.
  • Mettant en œuvre de la gouvernance et de la gestion des données : Fournit des outils de gestion intégrés avec des pistes d'audit et des conseils de ML pour les décisions de mise en correspondance.
  • Évolutivité et performance : Déployer une architecture évolutive basée sur le SaaS ou le cloud hybride, optimisée pour la vitesse et l'agilité.

La prochaine évolution des capacités de données maîtresses d’IBM

Construit pour être déployé là où se trouvent nos clients et flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins commerciaux, IBM Master Data Management aide à créer de la valeur commerciale en aidant nos clients à :

  • S'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise : créer des vues à 360° complètes et multi-domaines qui évoluent avec votre organisation. Adapter facilement vos modèles de gestion des données de référence (MDM) pour les aligner sur l’évolution des exigences en aval.
  • Réduire les risques et renforcer la confiance dans les données : améliorer la précision des correspondances grâce à machine learning, à la standardisation des données et aux vérifications. Garantir une mise en correspondance flexible, appuyée par des contrôles de qualité des données robustes.
  • Automatiser la correspondance des enregistrements :exploiter les correspondances pilotées par l’IA pour unifier les données de référence dans tous les domaines et fournir une source d’information unique sans effort manuel.
  • Assurer et contrôler la qualité des données : éliminer les doublons et les incohérences. Accéder à des données propres, exactes et contextuelles optimisées pour les cas d’utilisation souhaités.
  • Booster la productivité : permettre aux équipes d’utiliser des outils low code/no-code, des algorithmes intelligents et l’intégration de l’IA, afin de rationaliser les workflows et d’accélérer la livraison de données fiables.
  • Accélérez vos connaissances : Connectez et provisionnez les données de référence de manière transparente pour alimenter les initiatives d'IA, d'apprentissage automatique et d'analyse afin d'accélérer la prise de décision.
  • Obtenez des données précises plus rapidement grâce au machine learning intégré :réduisez les frais administratifs et améliorez la précision des correspondances grâce à des modèles pré-entraînés conçus pour des performances à l’échelle de l’entreprise.

Obtenir des données fiables plus rapidement

IBM Master Data Management offre plus de transparence, de flexibilité et de contrôle, le tout dans une architecture moderne et cloud native. Que vous vous concentriez sur la conformité, l’efficacité opérationnelle ou l’expérience client, ces améliorations et ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à obtenir des données fiables, plus rapidement.

En savoir plus ici

Essayez IBM Master Data Management dès aujourd’hui

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

IBM