De Match 360 à IBM Master Data Management : le début d’une nouvelle ère
IBM Match 360 est devenu IBM Master Data Management (MDM), ce qui représente la prochaine étape de l'évolution de notre portefeuille InfoSphere MDM. Cette avancée perpétue les principes de confiance et les capacités éprouvées que vous connaissez, tout en intégrant des améliorations modernes pour relever les défis actuels en matière de données.
Les données sont la base de chaque décision commerciale et de chaque interaction client. Pourtant, les entreprises sont souvent confrontées à des enregistrements fragmentés, incohérents et en double dans les différents systèmes. Pour de nombreuses organisations, les données existent encore dans des silos fragmentés, où différents services ou systèmes stockent les données indépendamment pour leurs besoins individuels, ce qui génère des informations incohérentes et une augmentation des coûts.
Les données incomplètes, obsolètes ou incorrectes affectent la prise de décision et l’efficacité opérationnelle. Les données perdent leur fiabilité ; les équipes ne savent pas quelles données sont les plus exactes et les plus récentes, et se voient confrontées à une mauvaise qualité des données qui entraîne des inefficacités, des coûts inutiles et des occasions manquées.
IBM Master Data Management résout ces défis en :
Construit pour être déployé là où se trouvent nos clients et flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins commerciaux, IBM Master Data Management aide à créer de la valeur commerciale en aidant nos clients à :
IBM Master Data Management offre plus de transparence, de flexibilité et de contrôle, le tout dans une architecture moderne et cloud native. Que vous vous concentriez sur la conformité, l’efficacité opérationnelle ou l’expérience client, ces améliorations et ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à obtenir des données fiables, plus rapidement.