Une nouvelle approche basée sur l’intelligence pour la détection et la remédiation des menaces d’identité.
Lors de la RSA Conference 2026, IBM Consulting introduit une nouvelle approche de détection et de remédiation des menaces identitaires — conçue pour des décisions plus rapides et une réponse gouvernée.
Pendant des années, l'identité a été traitée comme un problème de contrôle : définir l'accès, appliquer la politique, examiner les droits. Ce fondement est toujours important, mais il ne reflète plus le déroulement réel des attaques. Les adversaires d’aujourd’hui n’ont pas besoin d’intervenir, ils s’y connectent. Ils exploitent des informations d'identification valides, des comptes inactifs et des privilèges utilisés à mauvais escient pour se déplacer discrètement dans les environnements, souvent plus rapidement que les équipes de sécurité ne peuvent évaluer ce qui se passe.
Les attaques basées sur l’identité représentent désormais une part significative des intrusions réelles, beaucoup impliquant des comptes valides plutôt que des logiciels malveillants ou des failles d’exploitation zero-day. L'identité n'est plus un simple contrôle de sécurité. C’est un risque commercial directement lié à la résilience opérationnelle, à la confiance et à la continuité.
Ce nouveau service est conçu pour combler le fossé entre les signaux d'identité et les actions décisives.
Plutôt que d'ajouter une autre couche d'alerte, l'ITDR fonctionne comme un travailleur numérique qui surveille en permanence l'activité de l'identité, interprète les risques et orchestre la remédiation par le biais d'un processus structuré et reproductible. Au-delà de la détection, l'accent est mis sur une prise de décision plus rapide et une réponse gouvernée.
La plupart des entreprises disposent déjà de solides outils de gestion des identités et des accès. Le problème n'est pas le manque de signaux, mais la fragmentation.
L'activité liée à l'identité est répartie sur les annuaires, les points de terminaison, les plateformes cloud et les outils de sécurité. Les signaux arrivent à différentes vitesses, dans différents formats et sans contexte commun. Les équipes doivent corréler manuellement les événements, se fier à leur jugement individuel et passer d'un outil à l'autre, alors que les attaquants se déplacent de plus en plus rapidement et de manière de plus en plus sophistiquée.
Les modèles d’attaque courants basés sur l’identité sont les suivants :
Pris individuellement, ces signaux peuvent ne pas susciter d'inquiétude immédiate. Ensemble, ils indiquent souvent une compromission active, mais seulement si les équipes ont une vision globale de la situation en temps voulu. L’augmentation du phishing, de l’usurpation d’identité et de l’abus d’identifiants activés par l’IA rétrécit encore cette fenêtre.
L'ITDR consolide les signaux d'identité provenant d'environnements multi-fournisseurs en une seule vue centralisée des dossiers. Les équipes de sécurité et d'IAM peuvent enquêter sur les activités, comprendre les risques et exécuter la résolution—sans passer d'un outil à l'autre ou s'appuyer uniquement sur une interprétation manuelle.
Au cœur du service se trouve un modèle de décision déterministe et explicable. Les équipes peuvent savoir exactement pourquoi une action recommandée est proposée, évaluer le risque en contexte et appliquer automatiquement la résolution conformément à la gouvernance et à la politique. Chaque action est traçable, auditable et cohérente.
Le workflow ITDR comprend :
Ce flux de travail unifié remplace les enquêtes fragmentées par une réponse cohérente et axée sur les politiques.
Pour les responsables de la sécurité, l'ITDR réduit le triage manuel, accélère le confinement et apporte de la cohérence à certaines des décisions les plus complexes auxquelles les équipes sont confrontées sous la pression.
Pour les dirigeants, elle protège l’entreprise là où les risques sont de plus en plus concentrés, à travers les identités qui permettent les opérations, l’accès des clients et la croissance numérique.
En voici les principaux :
L'ITDR permet aux entreprises de déplacer de la réaction aux alertes isolées à la gestion du risque d'identité comme un processus continu et axé sur l'intelligence.
Le service IBM Identity Threat Detection and Remediation sera officiellement lancé lors de la conférence RSA 2026.
Assistez à une démo d’ITDR en direct, entrez en contact avec les experts d’IBM Consulting et discutez de vos défis et de vos priorités en matière de sécurité des identités. Découvrez comment l’intelligence des identités permet une résolution plus rapide, plus intelligente et mieux contrôlée, sans ralentir l’activité.