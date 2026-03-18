Lors de la RSA Conference 2026, IBM Consulting introduit une nouvelle approche de détection et de remédiation des menaces identitaires — conçue pour des décisions plus rapides et une réponse gouvernée.

Pendant des années, l'identité a été traitée comme un problème de contrôle : définir l'accès, appliquer la politique, examiner les droits. Ce fondement est toujours important, mais il ne reflète plus le déroulement réel des attaques. Les adversaires d’aujourd’hui n’ont pas besoin d’intervenir, ils s’y connectent. Ils exploitent des informations d'identification valides, des comptes inactifs et des privilèges utilisés à mauvais escient pour se déplacer discrètement dans les environnements, souvent plus rapidement que les équipes de sécurité ne peuvent évaluer ce qui se passe.

Les attaques basées sur l’identité représentent désormais une part significative des intrusions réelles, beaucoup impliquant des comptes valides plutôt que des logiciels malveillants ou des failles d’exploitation zero-day. L'identité n'est plus un simple contrôle de sécurité. C’est un risque commercial directement lié à la résilience opérationnelle, à la confiance et à la continuité.