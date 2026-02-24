FalconStor Habanero est désormais disponible sur la marketplace cloud d’IBM

Les modèles de reprise après sinistre traditionnels reposent sur une gestion manuelle des supports, des outils fragmentés et des tests de reprise après sinistre peu fréquents, ce qui laisse les équipes peu confiantes quant à leur capacité à restaurer les données. Les systèmes connectés exposent les environnements à la propagation de rançongiciels et à la corruption des données, sans chemin de restauration propre garanti ni isolation « air gap » vérifiable. Pour aggraver le problème, les équipes informatiques font face à des charges opérationnelles élevées, à des infrastructures vieillissantes, à des pénuries de compétences spécialisées et à des frais cloud ou de transfert imprévisibles, ce qui rend ces environnements à la fois risqués et coûteux à maintenir.

FalconStor Habanero permet d’accélérer la sauvegarde, l’archivage et la restauration avec des performances prévisibles, éliminant ainsi la dépendance aux supports physiques et réduisant de manière significative les temps d’arrêt. Des accords de niveau de service de niveau entreprise et un transport des données jusqu’à 20 fois plus rapide garantissent une récupération fiable et testable pour les environnements IBM Power.

Habanero renforce la cyberrésilience grâce à des coffres-forts de données immuables, une conservation WORM optionnelle et une immuabilité native du stockage, garantissant des points de récupération inviolables qui empêchent la propagation des ransomwares. La protection « air gap » intégrée simplifie la préparation aux audits et s’aligne sur les cadres de conformité réglementaire.

En tirant parti d’IBM Cloud Object Storage, le service offre :

durabilité et résilience de pointe ;

évolutivité massive avec l’économie du stockage d’objets ;

rétention à long terme à faible coût ;

disponibilité mondiale et gestion simplifiée du cycle de vie ;

OPEX prévisibles sans frais de récupération cloud imprévus.

COS devient la base d’une récupération propre, fiable et résiliente face aux ransomwares, tout en réduisant le coût total de possession et en éliminant les frais généraux liés à un second site.