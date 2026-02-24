FalconStor Habanero est désormais disponible sur la marketplace cloud d’IBM

FalconStor est heureuse d’annoncer que Habanero est désormais disponible directement sur la marketplace cloud d’IBM, étendant ainsi sa disponibilité aux utilisateurs cloud du monde entier.
Les entreprises sont aujourd’hui soumises à de fortes pressions pour moderniser la protection des données tout en se défendant contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Pourtant, beaucoup reposent encore sur des architectures de récupération héritées qui ralentissent les opérations, augmentent les risques et engendrent des coûts inutiles.
FalconStor Habanero offre une expérience révolutionnaire en associant des capacités modernes de protection des données à la durabilité et à l’évolutivité mondiale d’IBM Cloud Object Storage (COS).
Les modèles de reprise après sinistre traditionnels reposent sur une gestion manuelle des supports, des outils fragmentés et des tests de reprise après sinistre peu fréquents, ce qui laisse les équipes peu confiantes quant à leur capacité à restaurer les données. Les systèmes connectés exposent les environnements à la propagation de rançongiciels et à la corruption des données, sans chemin de restauration propre garanti ni isolation « air gap » vérifiable. Pour aggraver le problème, les équipes informatiques font face à des charges opérationnelles élevées, à des infrastructures vieillissantes, à des pénuries de compétences spécialisées et à des frais cloud ou de transfert imprévisibles, ce qui rend ces environnements à la fois risqués et coûteux à maintenir.
FalconStor Habanero permet d’accélérer la sauvegarde, l’archivage et la restauration avec des performances prévisibles, éliminant ainsi la dépendance aux supports physiques et réduisant de manière significative les temps d’arrêt. Des accords de niveau de service de niveau entreprise et un transport des données jusqu’à 20 fois plus rapide garantissent une récupération fiable et testable pour les environnements IBM Power.
Habanero renforce la cyberrésilience grâce à des coffres-forts de données immuables, une conservation WORM optionnelle et une immuabilité native du stockage, garantissant des points de récupération inviolables qui empêchent la propagation des ransomwares. La protection « air gap » intégrée simplifie la préparation aux audits et s’aligne sur les cadres de conformité réglementaire.
En tirant parti d’IBM Cloud Object Storage, le service offre :
COS devient la base d’une récupération propre, fiable et résiliente face aux ransomwares, tout en réduisant le coût total de possession et en éliminant les frais généraux liés à un second site.
FalconStor Habanero est un service de stockage entièrement géré, conçu pour simplifier la protection sécurisée des données hors site pour les environnements IBM i et IBM Power. Il offre une rétention résiliente face aux ransomwares, des copies de reprise après sinistre et un archivage à long terme selon un modèle de coût comparable au stockage objet, sans déployer de nouvelles infrastructures ni modifier les processus de sauvegarde existants.
Le service s’appuie sur les capacités brevetées de protection des données de FalconStor ainsi que sur la plateforme Power et les services cloud éprouvés d’IBM, notamment IBM Cloud Object Storage. Ensemble, ils constituent une base hautement durable, immuable et disponible à l’échelle mondiale pour une reprise moderne.
Habanero offre :
Grâce à une tarification simple à deux niveaux et à une technologie approuvée par des milliers de clients IBM Power, Habanero propose une solution moderne, résiliente et rentable.
FalconStor est heureuse d’annoncer que Habanero est désormais disponible directement sur la marketplace cloud d’IBM, étendant ainsi sa disponibilité aux utilisateurs cloud du monde entier.
L’IBM Cloud Marketplace fournit un canal centralisé pour l’achat et la vente de solutions d’entreprise, permettant aux clients :
Habanero rejoint plus de 400 offres de l’écosystème sur le IBM Cloud Marketplace, bénéficiant de la portée mondiale d’IBM, de sa présence auprès des entreprises et de son engagement mensuel avec plus de 600 000 visiteurs, dont des utilisateurs issus d’entreprises du Fortune 500.
Avec FalconStor Habanero sur le IBM Cloud Marketplace, les entreprises peuvent accélérer leur transition vers une protection des données moderne et optimisée pour le cloud, en bénéficiant d’une cyberrésilience renforcée, de coûts prévisibles et d’opérations simplifiées grâce à IBM Cloud Object Storage.
En savoir plus sur FalconStor Habanero
Découvrir FalconStor Habanero sur IBM Cloud