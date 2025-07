Fairly IA et IBM watsonx® offrent une gouvernance de l'IA et une sécurité de niveau supérieur

Les outils de red-teaming traditionnels découvrent les vulnérabilités, mais ne parviennent pas à laisser les équipes d’ingénierie et de conformité cartographier manuellement les risques en fonction des politiques de sécurité, des normes sectorielles et des cadres des exigences. Fairly AI change cela.

Fairly AI’s Security for AI Asenion™ n'est pas juste un autre outil de red-teaming automatisé. C’est la seule plateforme de red teaming, multi-agent et prenant en compte les politiques qui relie chaque vulnérabilité identifiée à une stratégie de résolution et aux contrôles de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) pertinents dans le système de gestion Fairly IA.

Conçu pour s’aligner sur des cadres d'exigences tels que ISO/IEC 42001, NIST IA RMF, MITRE ATLAS et OWASP Top 10 pour les LLM, Asenion offre une vue à 360° des risques liés à l’IA : technique, éthique et opérationnel. Il est donc particulièrement adapté aux environnements réglementés où la conformité doit être prouvée, et non seulement une ambition.