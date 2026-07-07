Extension d’IBM z17 : déployer l’IA à l’échelle dans davantage d’environnements d’entreprise

Avec l’extension du portefeuille IBM z17, nous offrons aux entreprises davantage de moyens d’accéder aux capacités d’IA, de sécurité, de résilience et de performance dont elles ont besoin pour rester compétitives à l’ère de l’IA.
Aujourd’hui marque une étape importante dans l’évolution de la plateforme IBM z17. Depuis le lancement d’IBM z17 l’année dernière, nous avons aidé des entreprises à intégrer l’IA directement au cœur de leurs transactions, de leurs données et de leurs applications les plus stratégiques. Au cours de cette même période, nous avons observé une évolution majeure du marché : l’IA dépasse désormais le stade des preuves de concept et des projets pilotes pour s’intégrer aux processus métier en production. Les entreprises ne se demandent plus si elles doivent adopter l’IA, mais comment générer un ROI, créer de la valeur et opérationnaliser l’IA à l’échelle de manière sécurisée et responsable.
Pour les clients IBM Z, la réponse se trouve avant tout dans les données et les transactions qu’ils traitent au quotidien. La plateforme IBM Z a toujours été le lieu où s’effectuent bon nombre des transactions commerciales les plus importantes au monde. Aujourd’hui, les clients enrichissent ces transactions grâce à l’IA qui alimente désormais la prise de décision, la détection des fraudes, l’automatisation et l’expérience client. Avec IBM z17, nous permettons aux entreprises d’associer l’IA transactionnelle et l’IA appliquée aux données à des capacités agentiques, directement au cœur même des opérations métier essentielles.
Les clients cherchent des moyens de maximiser la valeur des applications et des compétences existantes tout en adoptant des pratiques opérationnelles modernes et des workflows pilotés par l’IA. Dans un contexte où chaque ressource compte, les entreprises ont besoin d’une infrastructure capable de simplifier les opérations, d’améliorer la productivité des développeurs, de garantir la sécurité et d’accélérer l’innovation, sans pour autant accroître la complexité.
C’est pourquoi nous élargissons le portefeuille IBM z17 avec de nouveaux systèmes à châssis unique et montés en rack, afin d’étendre les atouts fondamentaux de la plateforme IBM Z à un plus large éventail de modèles de déploiement, tout en offrant la sécurité, la résilience et les performances dont dépendent les entreprises. Fidèles à notre démarche d’innovation constante, nous visons à faire plus avec moins, en proposant notamment jusqu’à 20 % de capacité supplémentaire par rapport à IBM z16, afin d’accélérer le traitement des transactions et de prendre en charge le volume croissant de workloads pilotés par l’IA. Même le modèle le plus récent et le plus compact de la famille IBM z17 offre les performances, l’efficacité et l’évolutivité nécessaires aux entreprises pour concilier leurs ambitions de croissance et les contraintes réelles liées aux ressources.
Les infrastructures d’entreprise entrent dans une nouvelle phase. Les organisations ont besoin de plateformes capables de soutenir une croissance portée par l’IA, tout en gérant les contraintes de ressources, l’évolution des besoins métier et la complexité croissante des environnements hybrides. Elles doivent déployer de nouvelles fonctionnalités d’IA tout en acquérant de nouvelles compétences, en maîtrisant les coûts opérationnels et en maximisant la valeur des applications et infrastructures existantes. Les nouveaux systèmes IBM z17 à châssis unique et montables en rack répondent à ces défis en offrant des options de déploiement plus agiles et flexibles, tout en s’appuyant sur la fiabilité éprouvée de la plateforme IBM Z.
Pour aider nos clients à accélérer l’innovation sans accroître la complexité, nous proposons également de nouvelles fonctionnalités dans l’ensemble du portefeuille. Les améliorations apportées à l’optimisation du code contribuent à renforcer l’efficacité des applications et à libérer de précieuses ressources de développement, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur la création de valeur métier plutôt que sur des projets de redéveloppement. La prise en charge des approches standard du secteur de type infrastructure en tant que code facilite la gestion de l’infrastructure par les entreprises.
Parallèlement, des capacités d’automatisation étendues contribuent à réduire les interventions manuelles et la dépendance à des compétences spécialisées, tandis que la prise en charge d’OpenTelemetry et une visualisation améliorée de la topologie des entrées/sorties offrent une visibilité opérationnelle accrue au sein d’environnements informatiques de plus en plus complexes. Ensemble, ces fonctionnalités aident les entreprises à améliorer leur observabilité, à identifier les goulots d’étranglement plus rapidement et à fonctionner plus efficacement.
Au-delà de la technologie elle-même, les clients doivent avoir l’assurance de pouvoir déployer et exploiter une nouvelle infrastructure avec succès dès le premier jour. IBM Technology Lifecycle Services propose des services et un support d’infrastructure dès le premier jour, conçus pour aider les clients à déployer l’IBM z17 monté en rack de manière sécurisée et efficace. Grâce à des offres de support premium incluant des services prédictifs et proactifs, les entreprises peuvent prévenir les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus et maximisant la disponibilité métier.
À mesure que l’adoption de l’IA arrive à maturité, le lieu d’exécution de l’IA revêt autant d’importance que les modèles eux-mêmes. Les entreprises constatent que le transfert de volumes considérables de données sensibles vers des environnements externes peut engendrer des problèmes de coûts, de latence, de gouvernance et de sécurité. Elles souhaitent de plus en plus rapprocher l’IA des données, des transactions et des lieux où se prennent les décisions métier.
C’est précisément pour cela que l’IBM z17 a été conçu. Les entreprises peuvent ainsi identifier les fraudes, détecter les anomalies, personnaliser l’expérience client et prendre des décisions stratégiques éclairées en temps réel, sans avoir à transférer des informations sensibles hors d’environnements sécurisés. Équipé du processeur Telum II, l’IBM z17 permet d’effectuer des inférences d’IA en temps réel directement au sein du traitement des transactions.
Grâce à la prise en charge de l’accélérateur IBM Spyre™, les entreprises peuvent également étendre ces capacités pour dimensionner l’IA générative et les workloads émergents liés à l’IA agentique. Ensemble, Telum II et Spyre constituent une base solide pour les organisations qui souhaitent faire passer l’IA du stade expérimental à celui de la production.
Alors que les entreprises cherchent à obtenir des retours mesurables sur leurs investissements en IA, l’efficacité devient tout aussi importante que les capacités technologiques. Les tests effectués par IBM montrent que les workloads de traitement des transactions en ligne (OLTP) intégrant l’IA sur la plateforme de conteneurs OpenShift nécessitent jusqu’à quatre fois moins de cœurs que l’exécution de workloads similaires sur une plateforme x86.1 Cela permet aux entreprises de dimensionner l’IA à l’échelle plus efficacement, tout en préservant la sécurité, la résilience et la gouvernance propres aux environnements stratégiques.
Qu’il s’agisse de prendre en charge des processus métier pilotés par l’IA, des opérations intelligentes ou des solutions d’IA spécifiques à un secteur, le portefeuille étendu d’IBM z17 offre aux entreprises davantage d’options pour intégrer l’IA directement à leurs données.
La valeur de l’IA ne peut être pleinement exploitée que si elle repose sur une base de confiance. La sécurité demeure essentielle lorsque les données sensibles, les processus métier et les workloads d’IA se recoupent. La résilience devient d’autant plus critique que les entreprises s’appuient de plus en plus sur une prise de décision automatisée et pilotée par l’IA. La performance à l’échelle reste incontournable pour les organisations qui traitent des millions de transactions chaque jour.
Le portefeuille élargi d’IBM z17 réunit ces atouts fondamentaux au sein d’un éventail plus vaste d’options de déploiement. Grâce à des capacités de sécurité de premier plan, une préparation à la sécurité post-quantique, des technologies de confidential computing et des fonctionnalités avancées de cyber-résilience, les entreprises peuvent protéger leurs actifs critiques tout en se préparant aux menaces futures. Dans le même temps, la plateforme continue d’offrir la fiabilité, la disponibilité et l’évolutivité requises pour les workloads les plus exigeants au monde.
Pour les entreprises qui adoptent des opérations et des processus métier axés sur l’IA, ces capacités ne sont pas facultatives. Elles constituent la base qui leur permet d’innover en toute confiance, de se développer de manière responsable et de tirer parti de l’IA sans compromettre la confiance.
L’avenir de l’informatique d’entreprise ne consiste pas à choisir entre IA et gouvernance, innovation et fiabilité, ou encore modernisation et continuité. Il s’agit de réunir ces éléments au sein d’une plateforme conçue pour soutenir à la fois la transformation de l’activité et l’excellence opérationnelle.
Avec l’extension du portefeuille IBM z17, nous offrons aux entreprises davantage de moyens d’accéder aux capacités d’IA, de sécurité, de résilience et de performance dont elles ont besoin pour être compétitives à l’ère de l’IA-first. Les nouveaux systèmes à châssis unique et montables en rack élargissent la portée de l’IBM z17, permettant ainsi aux entreprises d’aligner plus facilement leurs choix d’infrastructure sur leurs besoins métier, tout en continuant à exécuter leurs workloads critiques en toute confiance.
À mesure que l’IA passe de l’expérimentation à la production, nous pensons que les entreprises gagnantes seront celles capables d’intégrer l’intelligence directement à leurs données, à leurs transactions et à leurs processus métier, de manière sécurisée, fiable et à l’échelle.
C’est pour cela que l’IBM z17 a été conçu. Bienvenue dans la nouvelle évolution de l’IBM Z17. L’avenir se construit au cœur du système.