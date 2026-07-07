Extension d’IBM z17 : déployer l’IA à l’échelle dans davantage d’environnements d’entreprise

Aujourd’hui marque une étape importante dans l’évolution de la plateforme IBM z17. Depuis le lancement d’IBM z17 l’année dernière, nous avons aidé des entreprises à intégrer l’IA directement au cœur de leurs transactions, de leurs données et de leurs applications les plus stratégiques. Au cours de cette même période, nous avons observé une évolution majeure du marché : l’IA dépasse désormais le stade des preuves de concept et des projets pilotes pour s’intégrer aux processus métier en production. Les entreprises ne se demandent plus si elles doivent adopter l’IA, mais comment générer un ROI, créer de la valeur et opérationnaliser l’IA à l’échelle de manière sécurisée et responsable.

Pour les clients IBM Z, la réponse se trouve avant tout dans les données et les transactions qu’ils traitent au quotidien. La plateforme IBM Z a toujours été le lieu où s’effectuent bon nombre des transactions commerciales les plus importantes au monde. Aujourd’hui, les clients enrichissent ces transactions grâce à l’IA qui alimente désormais la prise de décision, la détection des fraudes, l’automatisation et l’expérience client. Avec IBM z17, nous permettons aux entreprises d’associer l’IA transactionnelle et l’IA appliquée aux données à des capacités agentiques, directement au cœur même des opérations métier essentielles.

Les clients cherchent des moyens de maximiser la valeur des applications et des compétences existantes tout en adoptant des pratiques opérationnelles modernes et des workflows pilotés par l’IA. Dans un contexte où chaque ressource compte, les entreprises ont besoin d’une infrastructure capable de simplifier les opérations, d’améliorer la productivité des développeurs, de garantir la sécurité et d’accélérer l’innovation, sans pour autant accroître la complexité.

C’est pourquoi nous élargissons le portefeuille IBM z17 avec de nouveaux systèmes à châssis unique et montés en rack, afin d’étendre les atouts fondamentaux de la plateforme IBM Z à un plus large éventail de modèles de déploiement, tout en offrant la sécurité, la résilience et les performances dont dépendent les entreprises. Fidèles à notre démarche d’innovation constante, nous visons à faire plus avec moins, en proposant notamment jusqu’à 20 % de capacité supplémentaire par rapport à IBM z16, afin d’accélérer le traitement des transactions et de prendre en charge le volume croissant de workloads pilotés par l’IA. Même le modèle le plus récent et le plus compact de la famille IBM z17 offre les performances, l’efficacité et l’évolutivité nécessaires aux entreprises pour concilier leurs ambitions de croissance et les contraintes réelles liées aux ressources.