Améliorer la cyber-résilience grâce à IBM® Cloud Object Storage et IBM Storage Defender Data Protect

Les ransomwares, les menaces internes et les exfiltrations de données progressent en termes de fréquence et de sophistication. Les modèles traditionnels où les sauvegardes sont stockées sur site, souvent sur le même réseau que les environnements de production qu’elles protègent, permettent facilement aux cyberattaques de neutraliser des entreprises entières. Lorsque les copies de sauvegarde restent dans le même environnement que les données de production, les pirates peuvent les chiffrer ou les supprimer, éliminant ainsi les options de récupération.
Pour lutter contre ce fléau, les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud pour assurer la sauvegarde et la protection des données hors site. Pourtant, même si les entreprises évoluent vers des environnements hybrides et multi-cloud, nombre d’entre elles ont du mal à sécuriser et à isoler efficacement leurs données. Cela est souvent dû à :
Le résultat est un écart croissant entre la stratégie de protection des données et la cyber-résilience réelle.
IBM surmonte ce défi grâce à une solution intégrée qui combine IBM Cloud Object Storage (COS) configuré comme un coffre-fort et IBM Storage Defender Data Protect, qui fournit une gestion centralisée de la cyber-résilience, ainsi qu’une protection isolée des données hors site. Cette combinaison offre une approche puissante et moderne pour protéger vos données les plus critiques contre des cybermenaces en constante évolution.
Pourquoi choisir le stockage cloud hors site pour vos archives et vos sauvegardes ?
Le stockage des données de sauvegarde et d’archivage dans des cibles hors site et isolées, comme IBM Cloud Object Storage, garantit une résilience maximale contre les cybermenaces. En conservant des copies en dehors de l’environnement de production dans un stockage isolé et non modifiable, les entreprises peuvent protéger leurs données critiques contre les ransomwares, les menaces internes et les suppressions accidentelles. Ce cloisonnement entre les copies de données primaires et secondaires fournit une dernière ligne de défense, garantissant la restauration, même face à des cyberattaques avancées qui compromettent les environnements de production.
IBM Storage Defender est une solution de protection des données et de cyber-résilience de nouvelle génération qui tire parti de l’IA et de l’automatisation pour se protéger des cyberattaques, les détecter et récupérer. Principales caractéristiques :
IBM Storage Defender Data Protect assure une sauvegarde et une restauration des données complètes et peut diriger des copies de sauvegarde sécurisées vers un coffre-fort isolé, basé sur IBM Cloud Object Storage qui vous garantit une conservation et une récupération à long terme.
IBM Cloud Object Storage (COS) constitue une base hautement évolutive, sécurisée et résiliente pour le stockage des données non structurées. Lorsqu’il est configuré comme un Cyber Vault, il devient un composant essentiel de votre stratégie de cyber-résilience. Voici comment procéder :
IBM COS prend en charge le verrouillage d’objet Object Lock, (également appelé Write Once Read Many (WORM)), qui vous permet de rendre les données non modifiables pendant une période de conservation spécifiée. Une fois verrouillés, les objets ne peuvent être ni modifiés ni supprimés, ce qui protège vos données à la fois contre les acteurs malveillants et contre les suppressions accidentelles.
Cette fonctionnalité est cruciale pour se défendre contre les attaques par ransomware, car elle garantit que les copies de sauvegarde restent intactes et récupérables, même en cas de systèmes primaires compromis.
Les restrictions basées sur le contexte vous permettent de définir des contrôles d’accès réseau granulaires pour vos compartiments COS. Avec les CBR, vous pouvez restreindre l’accès au compartiment pour :
Cela permet d’appliquer une posture de sécurité Zero Trust en garantissant que seuls les systèmes et utilisateurs autorisés peuvent accéder au coffre-fort.
Les données au repos dans IBM COS sont chiffrées et les clients peuvent gérer leurs propres clés de chiffrement à l’aide d’IBM Key Protect. Cela vous permet de :
Key Protect s’intègre de façon fluide avec COS, vous permettant de contrôler précisément la protection cryptographique de vos données stockées.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) vous permet de gérer les personnes qui peuvent accéder à vos compartiments de stockage et quelles actions ils peuvent effectuer. Avec l’IAM, vous disposez des fonctions suivantes :
IAM garantit que seuls les utilisateurs et les services appropriés ont accès aux données critiques, réduisant ainsi le risque de menaces internes ou de problèmes de configuration.
Grâce à IBM Cloud Logs, vous pouvez surveiller toutes les activités liées à vos compartiments COS. Exemples :
La surveillance en temps réel et les journaux d’audit sont critiques pour détecter les comportements suspects et attester de la conformité réglementaire.
En intégrant IBM Storage Defender à un coffre-fort basé sur IBM Cloud Object Storage, les entreprises bénéficient des avantages suivants :
Cette architecture transforme votre environnement de sauvegarde en dernière ligne de défense, à la fois résiliente, conforme et récupérable.
Les cybermenaces ne vont pas disparaître. Grâce à l’association d’IBM Storage Defender et d’IBM Cloud Object Storage, vous pouvez aller au-delà des stratégies de sauvegarde traditionnelles et adopter une approche Cyber Vault qui donne à votre entreprise un avantage réel dans la lutte contre les ransomwares et la perte de données.
Que vous soyez responsable informatique en entreprise ou architecte cloud, il est temps d’élaborer votre stratégie de résilience en vous basant sur une protection intelligente et un stockage sécurisé et non modifiable.