Améliorer la cyber-résilience grâce à IBM® Cloud Object Storage et IBM Storage Defender Data Protect

Les ransomwares, les menaces internes et les exfiltrations de données progressent en termes de fréquence et de sophistication. Les modèles traditionnels où les sauvegardes sont stockées sur site, souvent sur le même réseau que les environnements de production qu’elles protègent, permettent facilement aux cyberattaques de neutraliser des entreprises entières. Lorsque les copies de sauvegarde restent dans le même environnement que les données de production, les pirates peuvent les chiffrer ou les supprimer, éliminant ainsi les options de récupération.

Pour lutter contre ce fléau, les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud pour assurer la sauvegarde et la protection des données hors site. Pourtant, même si les entreprises évoluent vers des environnements hybrides et multi-cloud, nombre d’entre elles ont du mal à sécuriser et à isoler efficacement leurs données. Cela est souvent dû à :

Un manque de compétences en matière d’architecture de sécurité cloud.

Des contrôles inadéquats qui permettent de détecter les cyberincidents et y répondre.

Un recours excessif aux systèmes de sauvegarde traditionnels, qui ne tient pas compte de la protection des données au repos.

Une visibilité et une surveillance limitées de l’intégrité des données dans les environnements cloud.

Le résultat est un écart croissant entre la stratégie de protection des données et la cyber-résilience réelle.