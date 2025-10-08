Améliorer la cyber-résilience grâce à IBM® Cloud Object Storage et IBM Storage Defender Data Protect

Intelligence artificielle Cloud Automatisation informatique

Les ransomwares, les menaces internes et les exfiltrations de données progressent en termes de fréquence et de sophistication. Les modèles traditionnels où les sauvegardes sont stockées sur site, souvent sur le même réseau que les environnements de production qu’elles protègent, permettent facilement aux cyberattaques de neutraliser des entreprises entières. Lorsque les copies de sauvegarde restent dans le même environnement que les données de production, les pirates peuvent les chiffrer ou les supprimer, éliminant ainsi les options de récupération.

Pour lutter contre ce fléau, les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud pour assurer la sauvegarde et la protection des données hors site. Pourtant, même si les entreprises évoluent vers des environnements hybrides et multi-cloud, nombre d’entre elles ont du mal à sécuriser et à isoler efficacement leurs données. Cela est souvent dû à :

  • Un manque de compétences en matière d’architecture de sécurité cloud.
  • Des contrôles inadéquats qui permettent de détecter les cyberincidents et y répondre.
  • Un recours excessif aux systèmes de sauvegarde traditionnels, qui ne tient pas compte de la protection des données au repos.
  • Une visibilité et une surveillance limitées de l’intégrité des données dans les environnements cloud.

Le résultat est un écart croissant entre la stratégie de protection des données et la cyber-résilience réelle.

La solution : IBM Cloud Object Storage Cyber Vault for IBM Storage Defender Data Protect

IBM surmonte ce défi grâce à une solution intégrée qui combine IBM Cloud Object Storage (COS) configuré comme un coffre-fort et IBM Storage Defender Data Protect, qui fournit une gestion centralisée de la cyber-résilience, ainsi qu’une protection isolée des données hors site. Cette combinaison offre une approche puissante et moderne pour protéger vos données les plus critiques contre des cybermenaces en constante évolution.

Pourquoi choisir le stockage cloud hors site pour vos archives et vos sauvegardes ?

Le stockage des données de sauvegarde et d’archivage dans des cibles hors site et isolées, comme IBM Cloud Object Storage, garantit une résilience maximale contre les cybermenaces. En conservant des copies en dehors de l’environnement de production dans un stockage isolé et non modifiable, les entreprises peuvent protéger leurs données critiques contre les ransomwares, les menaces internes et les suppressions accidentelles. Ce cloisonnement entre les copies de données primaires et secondaires fournit une dernière ligne de défense, garantissant la restauration, même face à des cyberattaques avancées qui compromettent les environnements de production.

Principales fonctionnalités d’IBM Storage Defender

IBM Storage Defender est une solution de protection des données et de cyber-résilience de nouvelle génération qui tire parti de l’IA et de l’automatisation pour se protéger des cyberattaques, les détecter et récupérer. Principales caractéristiques :

  • Résilience et conformité des données : récupérez en toute confiance des sauvegardes propres, sécurisez vos données grâce à des fonctionnalités conformes aux normes et adaptez-vous aux environnements de stockage, de sauvegarde et multicloud.
  • Détection précoce des menaces : détectez plus rapidement les menaces sophistiquées grâce à la détection des anomalies pilotée par l’IA, à la synchronisation des informations matérielles et logicielles et à l’intégration SIEM transparente pour une réponse rapide.
  • Restauration rapide et sûre : accélérez la restauration de vos applications critiques grâce à des orchestrations qui exploitent des sauvegardes sécurisées et validées, stockées hors site, pour une protection maximale des données.

IBM Storage Defender Data Protect assure une sauvegarde et une restauration des données complètes et peut diriger des copies de sauvegarde sécurisées vers un coffre-fort isolé, basé sur IBM Cloud Object Storage qui vous garantit une conservation et une récupération à long terme.

5 façons dont IBM Cloud Object Storage agit comme un Cyber Vault

IBM Cloud Object Storage (COS) constitue une base hautement évolutive, sécurisée et résiliente pour le stockage des données non structurées. Lorsqu’il est configuré comme un Cyber Vault, il devient un composant essentiel de votre stratégie de cyber-résilience. Voici comment procéder :

1. Immuabilité avec verrouillage d’objet

IBM COS prend en charge le verrouillage d’objet Object Lock, (également appelé Write Once Read Many (WORM)), qui vous permet de rendre les données non modifiables pendant une période de conservation spécifiée. Une fois verrouillés, les objets ne peuvent être ni modifiés ni supprimés, ce qui protège vos données à la fois contre les acteurs malveillants et contre les suppressions accidentelles.

Cette fonctionnalité est cruciale pour se défendre contre les attaques par ransomware, car elle garantit que les copies de sauvegarde restent intactes et récupérables, même en cas de systèmes primaires compromis.

2. Sécurité réseau avec IBM Context-Based Restrictions (CBR)

Les restrictions basées sur le contexte vous permettent de définir des contrôles d’accès réseau granulaires pour vos compartiments COS. Avec les CBR, vous pouvez restreindre l’accès au compartiment pour :

  • Les adresses ou plages IP spécifiques
  • Les VPN ou VPC particuliers
  • Les lieux géographiques
  • Les services cloud et les rôles des utilisateurs

Cela permet d’appliquer une posture de sécurité Zero Trust en garantissant que seuls les systèmes et utilisateurs autorisés peuvent accéder au coffre-fort.

3. Gestion des clés de chiffrement avec IBM Key Protect

Les données au repos dans IBM COS sont chiffrées et les clients peuvent gérer leurs propres clés de chiffrement à l’aide d’IBM Key Protect. Cela vous permet de :

  • Contrôler qui peut accéder aux données chiffrées
  • Assurer la rotation régulière des clés de chiffrement
  • Vous mettre en conformité avec les réglementations propres au secteur d’activité (par ex., HIPAA, RGPD)

Key Protect s’intègre de façon fluide avec COS, vous permettant de contrôler précisément la protection cryptographique de vos données stockées.

4. Gestion des accès avec IBM Cloud IAM

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) vous permet de gérer les personnes qui peuvent accéder à vos compartiments de stockage et quelles actions ils peuvent effectuer. Avec l’IAM, vous disposez des fonctions suivantes :

  • Définition des politiques d’accès par rôle (lecture, écriture, administration, etc.)
  • Intégration avec les fournisseurs d’identité d’entreprise via SSO
  • Application des principes du moindre privilège à tous les utilisateurs et à tous les services

IAM garantit que seuls les utilisateurs et les services appropriés ont accès aux données critiques, réduisant ainsi le risque de menaces internes ou de problèmes de configuration.

5. Surveillance et audit avec IBM Cloud Logs

Grâce à IBM Cloud Logs, vous pouvez surveiller toutes les activités liées à vos compartiments COS. Exemples :

  • Actions de chargement/téléchargement
  • Demandes d’accès (acceptées et rejetées)
  • Changements de configuration
  • Mises à jour de l’état du verrouillage des objets

La surveillance en temps réel et les journaux d’audit sont critiques pour détecter les comportements suspects et attester de la conformité réglementaire.

Les 5 avantages d’une stratégie holistique Cyber Vault

En intégrant IBM Storage Defender à un coffre-fort basé sur IBM Cloud Object Storage, les entreprises bénéficient des avantages suivants :

  1. Isolement : sauvegarde des données stockées dans un environnement logiquement ou physiquement isolé
  2. Immuabilité : protection contre la falsification ou la suppression via le verrouillage d’objet
  3. Observabilité : surveillance et alertes continues via Cloud Logs
  4. Contrôle d’accès granulaire : contrôles IAM et réseau robustes via CBR et Key Protect
  5. Récupération rapide : workflows de récupération orchestrés initiés par Storage Defender en cas d’attaque

Cette architecture transforme votre environnement de sauvegarde en dernière ligne de défense, à la fois résiliente, conforme et récupérable.

Protéger vos données où qu’elles se trouvent

Les cybermenaces ne vont pas disparaître. Grâce à l’association d’IBM Storage Defender et d’IBM Cloud Object Storage, vous pouvez aller au-delà des stratégies de sauvegarde traditionnelles et adopter une approche Cyber Vault qui donne à votre entreprise un avantage réel dans la lutte contre les ransomwares et la perte de données.

Que vous soyez responsable informatique en entreprise ou architecte cloud, il est temps d’élaborer votre stratégie de résilience en vous basant sur une protection intelligente et un stockage sécurisé et non modifiable.

