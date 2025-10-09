IBM MQ 9.4.4 renforce la résilience hybride et la conformité fédérale

IBM MQ 9.4.4 renforce le rôle de MQ en tant que plateforme de messagerie sécurisée, résiliente et moderne pour les environnements cloud hybrides. En étendant la haute disponibilité et la reprise après incident dédiées aux entreprises aux déploiements traditionnels, en améliorant les fonctionnalités de conformité et en simplifiant les opérations.

Contactez votre représentant IBM pour savoir comment la dernière version CD peut aider votre entreprise à rester sécurisée, agile et adaptée au changement

En savoir plus sur IBM MQ

Commencer un essai gratuit