IBM MQ 9.4.4 renforce la résilience hybride et la conformité fédérale

IBM MQ 9.4.4 est désormais disponible, offrant de nouvelles capacités qui aident les entreprises à créer des systèmes de messagerie plus résilients, à répondre aux exigences de conformité fédérales et à fonctionner plus efficacement dans les environnements hybrides.
Cette quatrième version CD (Continuous Delivery) du flux MQ 9.4 étend la haute disponibilité et la reprise après sinistre au-delà du conteneur aux environnements natifs Linux, machine virtuelle et bare metal, introduit des améliorations de sécurité pour le workload réglementé et simplifie l’administration pour les plateformes distribuées, MQ Appliance et z/OS.
Annoncée officiellement le 2 octobre 2025 et généralement disponible à partir du 16 octobre 2025, cette version comprend une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités :
Cette version introduit un large éventail d’améliorations techniques en matière de résilience, de conformité et d’administration, aidant les entreprises à renforcer son réseau de messagerie tout en réduisant la complexité.
Bien que cela ne fasse pas partie de la version 9.4.4, IBM présente un aperçu de l’agent IBM MQ, un assistant alimenté par l’IA qui aide les administrateurs à résoudre les problèmes en utilisant le langage naturel. L’agent se connecte à n’importe quel gestionnaire de file d’attente sur le réseau MQ et fournit une analyse de la cause racine en quelques secondes, afin d’aider à réduire considérablement le temps de récupération.
IBM MQ 9.4.4 renforce le rôle de MQ en tant que plateforme de messagerie sécurisée, résiliente et moderne pour les environnements cloud hybrides. En étendant la haute disponibilité et la reprise après incident dédiées aux entreprises aux déploiements traditionnels, en améliorant les fonctionnalités de conformité et en simplifiant les opérations.
Contactez votre représentant IBM pour savoir comment la dernière version CD peut aider votre entreprise à rester sécurisée, agile et adaptée au changement