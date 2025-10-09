Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM MQ 9.4.4 renforce la résilience hybride et la conformité fédérale

Publié 10/09/2025
Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

IBM MQ 9.4.4 est désormais disponible, offrant de nouvelles capacités qui aident les entreprises à créer des systèmes de messagerie plus résilients, à répondre aux exigences de conformité fédérales et à fonctionner plus efficacement dans les environnements hybrides.  

Cette quatrième version CD (Continuous Delivery) du flux MQ 9.4 étend la haute disponibilité et la reprise après sinistre au-delà du conteneur aux environnements natifs Linux, machine virtuelle et bare metal, introduit des améliorations de sécurité pour le workload réglementé et simplifie l’administration pour les plateformes distribuées, MQ Appliance et z/OS. 

Trois nouveaux avantages d’IBM MQ 9.4.4

Annoncée officiellement le 2 octobre 2025 et généralement disponible à partir du 16 octobre 2025, cette version comprend une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités : 

  • Construite sur les capacités natives HA et CRR introduites dans MQ 9.4.3, cette version apporte ces mêmes fonctionnalités aux machines virtuelles Linux et aux environnements bare metal, en plus de leur implémentation originale basée sur les conteneurs. Vous pouvez désormais déployer une haute disponibilité et une CRR natives sans aucune dépendance, car la réplication est entièrement effectuée par IBM MQ. Les solutions précédentes pour la haute disponibilité et la reprise après sinistre sur les machines virtuelles Linux (multi-instance, RDQM) disposaient de stockage ou d’ajout de système d’exploitation.
  • Facilite la conformité fédérale grâce à des améliorations qui permettent aux clients de se conformer plus facilement aux normes fédérales américaines. Protégez les données sensibles, aidez à répondre aux exigences d’audit et déployez en toute confiance dans les environnements réglementés.
  • Réduit les frais généraux opérationnels grâce à la récupération automatisée des canaux sur MQ for z/OS et au filtrage ciblé des objets, ce qui facilite la gestion de MQ à l’échelle.

Huit nouvelles fonctionnalités d’IBM MQ 9.4.4

Cette version introduit un large éventail d’améliorations techniques en matière de résilience, de conformité et d’administration, aidant les entreprises à renforcer son réseau de messagerie tout en réduisant la complexité.

  1. HA et CRR natifs sur les machines virtuelles Linux et Bare Metal : garantissez la haute disponibilité et la reprise après sinistre, sans dépendre du stockage ou des spécificités du système d’exploitation, en utilisant les fonctionnalités natives de MQ qui n’étaient auparavant disponibles que sur les conteneurs. 
  2. Mode FIPS pour AMS : Advanced Message Security fonctionne désormais en mode FIPS complet sur les composants distribués, permettant le déploiement dans AWS GovCloud et la prise en charge des workloads FedRamp. 
  3. Trafic de réplication RDQM chiffré en transit : ajoute le chiffrement par défaut à la réplication du RDQM, répondant ainsi aux exigences de conformité fédérales et réduisant le risque d’exposition des données.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9 : améliore le protocole TLS et la prise en charge du chiffrement dans les distributions Linux spécifiées, améliorant ainsi les performances de chiffrement et s’alignant sur l’évolution de la sécurité  
  5. Canaux d’auto-réparation sur z/OS : restauration automatique en cas d’incompatibilité de séquences, réduction des réinitialisations manuelles et accélération de la restauration. 
  6. Filtres de la console MQ : permettez aux administrateurs de se concentrer sur les objets pertinents grâce à des filtres personnalisables et réutilisables, ce qui permet de gagner du temps dans les environnements complexes. 
  7. Support de Java Semeru 21 : tous les composants autres que z/OS fonctionnent désormais avec la dernière version de Java d’IBM, améliorant ainsi les performances, la compatibilité et la posture de sécurité. 
  8. Améliorations .NET6 : la prise en charge des chemins de certificat personnalisés améliore la flexibilité des déploiements basés sur Windows. 

Aperçu : IBM MQ Agent

Bien que cela ne fasse pas partie de la version 9.4.4, IBM présente un aperçu de l’agent IBM MQ, un assistant alimenté par l’IA qui aide les administrateurs à résoudre les problèmes en utilisant le langage naturel. L’agent se connecte à n’importe quel gestionnaire de file d’attente sur le réseau MQ et fournit une analyse de la cause racine en quelques secondes, afin d’aider à réduire considérablement le temps de récupération. 

Moderniser votre messagerie

IBM MQ 9.4.4 renforce le rôle de MQ en tant que plateforme de messagerie sécurisée, résiliente et moderne pour les environnements cloud hybrides. En étendant la haute disponibilité et la reprise après incident dédiées aux entreprises aux déploiements traditionnels, en améliorant les fonctionnalités de conformité et en simplifiant les opérations.  

Contactez votre représentant IBM pour savoir comment la dernière version CD peut aider votre entreprise à rester sécurisée, agile et adaptée au changement 

