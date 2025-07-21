Renforcer l’entreprise : présentation d’IBM MaaS360 App Catalog pour iOS

22 juillet 2025
Nous sommes heureux de vous présenter IBM MaaS360 App Catalog, qui permet aux entreprises de partager et de gérer facilement des applications d’entreprise sur les appareils iOS. Ce nouveau catalogue d’applications respecte les normes de conception d’IBM et offre une sécurité renforcée, une facilité d’utilisation et la possibilité d’évoluer en fonction de vos besoins.
MaaS360 App Catalog prend en charge votre stratégie mobile en vous permettant de lancer des outils de productivité personnalisés et en donnant à votre équipe un accès facile aux applications internes.
La gestion des applications internes iOS à l’aide d’outils hérités ou de vues web ne suffit plus. Avec MaaS360 App Catalog, nous avons repensé l’expérience de découverte et de livraison des applications de A à Z, ce qui permet de garantir :
Dès que les utilisateurs ouvrent MaaS360 App Catalog, ils accèdent à une interface claire et personnalisée conçue pour simplifier la découverte des applications dès le départ.
Trouver la bonne application est un jeu d’enfant grâce à notre puissant moteur de recherche. Que les utilisateurs connaissent le nom de l’application ou simplement une fonction, notre catalogue suggère des correspondances pertinentes grâce aux catégories, aux titres et aux mots clés.
Chaque application du catalogue comprend une page détaillée qui indique aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, avec une description complète, des captures d’écran, les nouveautés, la version du système d’exploitation nécessaire et les statistiques de téléchargement.
Pour renforcer la transparence et la qualité, les utilisateurs peuvent également consulter les évaluations et les avis directement sur la page d’information de l’application. Seules les personnes qui ont installé l’application peuvent ajouter des commentaires, ce qui garantit leur pertinence et leur authenticité. Les administrateurs, à leur tour, peuvent utiliser ces données pour améliorer de façon continue l’expérience de l’application.
L’application permet aux utilisateurs de contrôler leur expérience en accédant facilement aux informations du compte, aux préférences de mise à jour et aux outils d’assistance. Qu’il s’agisse d’activer la mise à jour automatique, de gérer les notifications d’application ou de revoir la visite d’accueil, tout est à portée de main, ce qui permet de personnaliser facilement le fonctionnement de l’App Catalog pour eux.
L’application IBM MaaS360 App Catalog est conçue pour tous les types d’entreprises, des petites équipes aux grandes sociétés. Elle est conçue pour évoluer avec vos besoins tout en assurant la sécurité et les performances. L’application se connecte directement à votre MaaS360 Portal, ce qui permet aux équipes informatiques de contrôler facilement le déploiement, l’accès et les mises à jour. IBM MaaS360 App Catalog est :
IBM MaaS360 App Catalog pour iOS change la donne en matière de gestion des applications mobiles. Ce n’est pas seulement une plateforme pour installer des applications. Il s’agit d’un espace de travail numérique dynamique conçu pour responsabiliser votre équipe, rationaliser la supervision informatique et renforcer la sécurité de votre entreprise.
Découvrez-le, adaptez-le et voyez vos capacités s’accroître.
Transformez votre écosystème d’applications internes en un centre névralgique, plus intelligent et plus efficace. L’avenir de votre productivité commence ici.
