Renforcer l’entreprise : présentation d’IBM MaaS360 App Catalog pour iOS

Nous sommes heureux de vous présenter IBM MaaS360 App Catalog, qui permet aux entreprises de partager et de gérer facilement des applications d’entreprise sur les appareils iOS. Ce nouveau catalogue d’applications respecte les normes de conception d’IBM et offre une sécurité renforcée, une facilité d’utilisation et la possibilité d’évoluer en fonction de vos besoins.

MaaS360 App Catalog prend en charge votre stratégie mobile en vous permettant de lancer des outils de productivité personnalisés et en donnant à votre équipe un accès facile aux applications internes.