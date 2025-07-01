Au cours de la dernière décennie, le paysage de l’intégration des données a subi une transformation majeure. Ce changement a été alimenté par une demande croissante d’agilité, d’évolutivité et de coût de possession réduit, introduisant un nouvel écosystème d’outils. Nous sommes passés des entrepôts de données à Hadoop, des data lakes aux entrepôts de données cloud et maintenant, l’architecture lakehouse nous attend.

À chaque changement, les défis liés à l’évolution du contexte technologique des données, de l’ETL aux data lakes de l’ère Hadoop et à l’ELT cloud, ont obligé les intégrateurs de systèmes et les équipes informatiques à repenser leurs stratégies de données de fond en comble. Cependant, lorsque les entreprises cherchent à adopter de nouvelles plateformes, elles sont souvent confrontées à un imbroglio technologique et à une dette technique croissante.

Dot Group, partenaire commercial IBM, un intégrateur de systèmes d’ingénierie des données basé au Royaume-Uni avec plus de 27 ans d’expérience, constate ces défis de première main. Pour aider les entreprises à les surmonter, Dot Group s’est associé à IBM pour proposer une approche pratique et axée sur la valeur de l’intégration des données qui utilise IBM watsonx.data integration, un outil d’intégration des données moderne qui offre tout l’éventail des capacités d’intégration des données pour les orchestrer dans les différents formats et pipelines.