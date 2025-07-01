1er juillet 2025
Au cours de la dernière décennie, le paysage de l’intégration des données a subi une transformation majeure. Ce changement a été alimenté par une demande croissante d’agilité, d’évolutivité et de coût de possession réduit, introduisant un nouvel écosystème d’outils. Nous sommes passés des entrepôts de données à Hadoop, des data lakes aux entrepôts de données cloud et maintenant, l’architecture lakehouse nous attend.
À chaque changement, les défis liés à l’évolution du contexte technologique des données, de l’ETL aux data lakes de l’ère Hadoop et à l’ELT cloud, ont obligé les intégrateurs de systèmes et les équipes informatiques à repenser leurs stratégies de données de fond en comble. Cependant, lorsque les entreprises cherchent à adopter de nouvelles plateformes, elles sont souvent confrontées à un imbroglio technologique et à une dette technique croissante.
Dot Group, partenaire commercial IBM, un intégrateur de systèmes d’ingénierie des données basé au Royaume-Uni avec plus de 27 ans d’expérience, constate ces défis de première main. Pour aider les entreprises à les surmonter, Dot Group s’est associé à IBM pour proposer une approche pratique et axée sur la valeur de l’intégration des données qui utilise IBM watsonx.data integration, un outil d’intégration des données moderne qui offre tout l’éventail des capacités d’intégration des données pour les orchestrer dans les différents formats et pipelines.
« La promesse de démocratiser les données et de donner aux gens un accès en libre-service aux données ne s’est jamais vraiment concrétisée », déclare Simon Parkinson, directeur général de Dot Group. « La plupart des clients que nous voyons se sont retrouvés avec plusieurs ERP, outils ETL, bases de données, plateformes de BI, et pourtant, ils ont toujours la même aspiration à faciliter l’obtention d’informations sur l’entreprise. »
Il en résulte un environnement difficile où les équipes passent la plupart de leur temps à entretenir les systèmes existants au lieu d’innover. « De nombreuses entreprises ont du mal à élaborer une feuille de route étape par étape pour sortir de ce cycle », explique Simon Parkinson. « La question est vraiment de savoir comment concevoir ce premier tremplin tout en veillant à ce que chacune d’entre elles continue de générer de la valeur. »
Dans cet environnement, le plus grand défi n’est pas seulement de trouver les bons outils, mais de savoir par où commencer, comment simplifier et comment créer de la valeur sans s’engager dans des projets de transformation sur plusieurs années.
« La prolifération des outils est la clé ici », poursuit M. Parkinson, « les clients recherchent un outil qui interagit correctement, avec des modèles de licence simples et tout-en-un sur la marketplace. IBM watsonx.data integration donne vraiment l’impression que les clients peuvent commencer par n’importe quel cas d’utilisation, qu’il s’agisse d’ELT/ETL, d’observabilité des données, de streaming en temps réel ou de réplication de données, et se diversifier selon les besoins », explique-t-il. « Avant, il fallait acheter toute la panoplie. C’est beaucoup plus léger et fluide. »
« L’idée étant que les clients puissent obtenir une licence pour une partie, puis lancer sans effort des mini-pilotes et des POC pour d’autres capacités, sans avoir à passer par tous les comités d’examen de l’architecture et tous les processus d’approvisionnement, qui finissent par devenir très chronophages et coûteux », observe M. Parkinson.
Alors que l’adoption de l’IA est une priorité absolue pour les chefs d’entreprise dans tous les secteurs, les intégrateurs de systèmes et les équipes informatiques restent accaparés par les problèmes fondamentaux de qualité des données. « Selon notre expérience, les entreprises sont toujours bloquées dans la phase d’expérimentation de l’IA, car le manque de qualité de leurs données les freine », explique Simon Parkinson. « Avant de pouvoir passer à la phase suivante de maturité de l’IA, elles doivent d’abord corriger leurs données. »
Une fois implémenté, IBM watsonx.data integration permettra aux clients de Dot Group et d’IBM de :
« J’espère qu’en proposant différentes capacités d’intégration des données au sein d’un même plan de contrôle unifié, les entreprises pourront débloquer l’agilité, la productivité et l’évolutivité. Ajouté à la nouvelle expérience utilisateur, vos ingénieurs en traitement des données ou architectes des données ne devraient plus avoir besoin d’être des experts dans sept outils différents », poursuit M. Parkinson. « Un seul expert capable d’utiliser sept outils différents suffira, et il pourra démarrer facilement. »
Découvrez comment watsonx.data integration peut permettre à vos équipes data d’accélérer la livraison des données pour l’IA et l’analytique avec un plan de contrôle unifié pour intégrer les données structurées et non structurées, avec n’importe quel style d’intégration.
Découvrez IBM watsonx.data integration gratuitement.
À propos de Dot Group
Partenaire commercial IBM, Dot Group est un intégrateur de systèmes d’ingénierie de données basé au Royaume-Uni, qui possède plus de 27 ans d’expérience auprès des entreprises pour la gestion, la migration et l’optimisation de leurs données. Issu de l’acquisition d’Ascential Software, créateurs de DataStage et Informix, Dot Group bénéficie d’une solide expérience technique et d’une connaissance approfondie des systèmes de données d’entreprise.
À propos de Simon Parkinson
Simon Parkinson est directeur général de Dot Group, où il dirige l’expertise de l’entreprise en matière de technologies IBM et de solutions d’ingénierie des données. Champion IBM, Simon est spécialisé dans l’aide aux entreprises pour éliminer les goulots d’étranglement des données et transformer leurs stratégies d’intégration des données afin de dégager des informations en temps réel et un avantage concurrentiel.