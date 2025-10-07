L’IA agentique au service des utilisateurs IBM Z

Que les utilisateurs souhaitent faire émerger des informations, accélérer les mises à niveau du système, simplifier les tâches quotidiennes ou automatiser la réponse aux incidents via des solutions de gestion des services informatiques, le cadre agentique d’IBM Z apporte une intelligence rationalisée à l’ensemble de la plateforme.

S’appuyant sur la dynamique du lancement innovant d’IBM z17 au début de l’année, il ne s’agit pas seulement d’une évolution, mais d’une réinvention complète de l’expérience IBM Z.