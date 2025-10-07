L’IA agentique au service des utilisateurs IBM Z

IBM redéfinit la manière dont les utilisateurs interagissent avec IBM Z grâce au lancement de nouvelles capacités d’IA agentique qui améliorent la productivité, simplifient les opérations et aident les utilisateurs à travailler de manière plus naturelle et axée sur les objectifs.
Que les utilisateurs souhaitent faire émerger des informations, accélérer les mises à niveau du système, simplifier les tâches quotidiennes ou automatiser la réponse aux incidents via des solutions de gestion des services informatiques, le cadre agentique d’IBM Z apporte une intelligence rationalisée à l’ensemble de la plateforme.
S’appuyant sur la dynamique du lancement innovant d’IBM z17 au début de l’année, il ne s’agit pas seulement d’une évolution, mais d’une réinvention complète de l’expérience IBM Z.
Notre stratégie est à la fois simple et puissante : créer des agents d’IA autour d’utilisateurs réels et de cas d’utilisation réels, en commençant par deux des groupes les plus influents, les équipes d’exploitation informatique et de développement d’applications pour IBM Z.
Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux opérateurs informatiques de résoudre les problèmes plus efficacement en comprenant le contexte conversationnel, en raisonnant à partir d’interactions multiples, en prenant des décisions axées sur les objectifs et en automatisant les workflows complexes. Cela représente un changement significatif : on passe d’un dépannage réactif à une gestion proactive et intelligente du système. IBM watsonx Assistant for Z alimente l’exécution du chat et des agents d’IA que l’on retrouve dans des produits tels qu’IBM Concert for Z, ce qui permet de fournir des réponses contextuelles qui facilitent la résolution efficace des incidents.
IBM watsonx Code Assistant for Z vous permet d’accélérer chaque phase du cycle de développement et de la modernisation des applications mainframe, en tirant parti de l’IA et de l’automatisation. Par exemple, la National Organization for Social Insurance (NOSI) égyptienne a entrepris de moderniser ses applications centrales afin de répondre à la demande croissante et de soutenir son évolutivité à long terme. Grâce à watsonx Code Assistant for Z, elle a constaté une réduction de 94 % du temps nécessaire à l’analyse du code COBOL complexe et une réduction de 79 % du temps nécessaire à la compréhension des applications complexes1. Avec les dernières améliorations apportées à watsonx Code Assistant for Z, les développeurs peuvent désormais :
IBM Z évolue pour prendre en charge l’IA d’entreprise grâce à un ensemble de services de base conçus pour rendre l’intégration de l’IA sécurisée, évolutive et efficace. Ces services constituent la colonne vertébrale de l’écosystème d’IA IBM Z et sont conçus pour fonctionner avec l’infrastructure existante des entreprises, afin de :
Depuis des décennies, IBM Z constitue la colonne vertébrale inébranlable des workloads stratégiques dans tous les secteurs d’activité à travers le monde. En avril 2025, nous avons lancé IBM z17, qui permet aux clients de déployer et de dimensionner des cas d’utilisation de l’IA directement sur la plateforme. Cela a permis de rapprocher les informations des données et des transactions, de rationaliser les workflows complexes et d’accélérer l’agilité des entreprises de manière totalement inédite.
Fort de cette dynamique, nous avons présenté cette semaine l’accélérateur IBM Spyre Accelerator sur IBM z17, conçu pour fonctionner de manière transparente avec le processeur avancé IBM Telum II. Ensemble, ils forment une combinaison puissante et synergique qui améliore considérablement les performances de l’IA sur IBM Z. Cette association crée un environnement idéal pour exécuter des modèles d’IA sophistiqués, dont l’IA générative, directement là où se trouvent vos données.
IBM Z n’est pas seulement compatible avec l’IA, mais est piloté par l’IA. Grâce à ses services d’IA de base qui favorisent l’intégration de la sécurité, des performances évolutives et un impact réel sur les activités, les entreprises peuvent intégrer l’IA dans leurs systèmes centraux afin d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de renseignement.
L’IA agentique sur IBM Z représente un changement stratégique dans la manière dont les entreprises exploitent la puissance du mainframe. En plaçant les utilisateurs au centre et en mettant en place des agents intelligents prenant en compte le contexte, nous offrons productivité, simplicité et efficacité tout en améliorant les compétences des équipes. Cette évolution marque une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de l’innovation, et ce n’est que le début.